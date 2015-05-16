Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:27

avax написав: опяпь завоняло московское зрада-радио



Технические возможности реверсных поставок газа из Европы в Украину по состоянию на 2017 год.







В частности, Словакия:

аверс - 4 трубы мощностью 96 мкм

реверс - 1 труба - 15,5 мкм Технические возможности реверсных поставок газа из Европы в Украину по состоянию на 2017 год.В частности, Словакия:аверс - 4 трубы мощностью 96 мкмреверс - 1 труба - 15,5 мкм

А ты вообще откуда вылезло - с тобой никто дискуссию не вел. Ни сегодня, ни вчера, ни в принципе по теме газа.Источник Укртрансгаз - это очень сильноОсобенно, если учесть, что его менеджмент замазан в фейковых поставках фейкового словацкого газа по фейковому реверсу через швейцарские офшоры Порошенко, и прикрывает себя же от уголовного преследования.PS: московский - это, как я полагаю, тот, кто говорит о коррупции прошедших 5 лет? Самоуверенное заявление с учетом того, что официальные расследования всего этого воровства уже начаты, и непременно будут доведены до суда. Вот по итогам суда и узнаем, кто враг - тот, кто забалтывал преступления, или тот, кто о них говорил!