Технические возможности реверсных поставок газа из Европы в Украину по состоянию на 2017 год.
В частности, Словакия:
аверс - 4 трубы мощностью 96 мкм
реверс - 1 труба - 15,5 мкм
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:12
опять завоняло московское зрада-радио
Технические возможности реверсных поставок газа из Европы в Украину по состоянию на 2017 год.
В частности, Словакия:
аверс - 4 трубы мощностью 96 мкм
реверс - 1 труба - 15,5 мкм
Востаннє редагувалось avax в П'ят 16 сер, 2019 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:27
А ты вообще откуда вылезло - с тобой никто дискуссию не вел. Ни сегодня, ни вчера, ни в принципе по теме газа.
Источник Укртрансгаз - это очень сильно Особенно, если учесть, что его менеджмент замазан в фейковых поставках фейкового словацкого газа по фейковому реверсу через швейцарские офшоры Порошенко, и прикрывает себя же от уголовного преследования.
PS: московский - это, как я полагаю, тот, кто говорит о коррупции прошедших 5 лет? Самоуверенное заявление с учетом того, что официальные расследования всего этого воровства уже начаты, и непременно будут доведены до суда. Вот по итогам суда и узнаем, кто враг - тот, кто забалтывал преступления, или тот, кто о них говорил!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:37
московское зрада-радио
Только полный дыбил и фейкометчик может говорить, что Укртрансгаз участвует в поставках газа.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:50
Вызывайте санитаров Укртрансгаз - единоличный оператор ГТС, по которой осуществляется и транзит через Украину, и транзит по Украине, и импорт в Украину.
Именно УТГ прикрывает мошенничество с поставками российского газа (того самого, который проходит по документам, как словацкий), подделывая шиппер-коды при передаче газа на западных границах Украины
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