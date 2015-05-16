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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:27
Источник Укртрансгаз - это очень сильно
Особенно, если учесть, что его менеджмент замазан в фейковых поставках фейкового словацкого газа по фейковому реверсу через швейцарские офшоры Порошенко, и прикрывает себя же от уголовного преследования.
PS: московский - это, как я полагаю, тот, кто говорит о коррупции прошедших 5 лет? Самоуверенное заявление с учетом того, что официальные расследования всего этого воровства уже начаты, и непременно будут доведены до суда. Вот по итогам суда и узнаем, кто враг - тот, кто забалтывал преступления, или тот, кто о них говорил!
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:50
Укртрансгаз - единоличный оператор ГТС, по которой осуществляется и транзит через Украину, и транзит по Украине, и импорт в Украину.
Именно УТГ прикрывает мошенничество с поставками российского газа (того самого, который проходит по документам, как словацкий), подделывая шиппер-коды при передаче газа на западных границах Украины
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:19
у как прет. сразу видать запоребриковца
не лопни от злости что вас надули с газом
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mephala
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