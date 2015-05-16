Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Источник Укртрансгаз - это очень сильно Особенно, если учесть, что его менеджмент замазан в фейковых поставках фейкового словацкого газа по фейковому реверсу через швейцарские офшоры Порошенко, и прикрывает себя же от уголовного преследования.
PS: московский - это, как я полагаю, тот, кто говорит о коррупции прошедших 5 лет? Самоуверенное заявление с учетом того, что официальные расследования всего этого воровства уже начаты, и непременно будут доведены до суда. Вот по итогам суда и узнаем, кто враг - тот, кто забалтывал преступления, или тот, кто о них говорил!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.