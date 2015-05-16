Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Источник Укртрансгаз - это очень сильно Особенно, если учесть, что его менеджмент замазан в фейковых поставках фейкового словацкого газа по фейковому реверсу через швейцарские офшоры Порошенко, и прикрывает себя же от уголовного преследования.
PS: московский - это, как я полагаю, тот, кто говорит о коррупции прошедших 5 лет? Самоуверенное заявление с учетом того, что официальные расследования всего этого воровства уже начаты, и непременно будут доведены до суда. Вот по итогам суда и узнаем, кто враг - тот, кто забалтывал преступления, или тот, кто о них говорил!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Доречі з приводу електроенергії з 01-07-2019 підняли тариф для підприємств 2го класу напруги до 2,6 грн за 1кВт/г. Це становить приблизно 0,09 євро. Що практично відповідає європейським цінам на електроенергію. Подивимося чи вистачить духу підняти тариф населенню. Адже якщо дивитися на розвинуті країни то тариф для населення там в 2 рази вищий від тарифу для підприємств.
Доставить по реверсу до Богородчан - несложная относительно остальных участков задача. Потому что это 2-е в Украине и одно из крупнейших ПХГ в Европе - на запад от него находятся дополнительные к нити Уренгой-Помары-Ужгород трубы.
Только кто его там во Франковской области потреблять будет, если газ необходимо вести на восток и юг???
А на восток и юг лишних труб нет - только те, которые выполняют аверсные поставки. Для тебя это даже стрелочками показали на карте Да-да, в той самой статье, которую ты привел
Я просто валяюсь с троллей, не разбирающихся в теме, но регулярно вбрасывающих отрывки информации. Еще и плюсуют друг друга - смех да грех...
PS: кстати, к твоему сведению - ежедневная потребность в газе в холодный сезон составляет не 42, а 100-150 млн кубов!
zРадио написав:Для тебя это даже стрелочками показали на карте
А для тебе жовтими кружечками на карті показали станції які можуть працювати в реверсному режимі... Таким чином Якщо педерація буде поставляти газ через нашу територію- у нас буде газ в Харкові-Полтаві-Запоріжжі-Дніпропетровську-Черкасах Якщо не буде поставляти взагалі , то з Богородчан через компресорні які вміють працювати в реверсному режимі-піде газ в центральну Україну а з родовищ Харківської і Полтавської областей піде газ в Східну
Так що краще шукай батончики з українським маркуванням, це єдине що ти ще можеш зробити, бо на експерта енергетика вже давно не тягнеш
zРадио написав:кстати, к твоему сведению - ежедневная потребность в газе в холодный сезон составляет не 42, а 100-150 млн кубов!
Нагадаю тобі , що 1 Крім імпорту у нас є ще й власний добуток в розмірі -20 млрд м3/365 днів=55 млн м3 в день і практично весь цей видобуток знаходиться в Східній Україні. 2 У нас в сховищах -20 млрд м3 з яких 15 млрд м3 мінімум ми можемо взяти/150 днів опалювального сезону=100 млн м3 в день От і виходить 42 млн м3 експорт+55 млн м3 власний видобуток +100 млн м3 газосховища=195 млн м3 в день можемо споживати
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69