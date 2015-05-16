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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:27

Источник Укртрансгаз - это очень сильно :mrgreen: Особенно, если учесть, что его менеджмент замазан в фейковых поставках фейкового словацкого газа по фейковому реверсу через швейцарские офшоры Порошенко, и прикрывает себя же от уголовного преследования.

PS: московский - это, как я полагаю, тот, кто говорит о коррупции прошедших 5 лет? Самоуверенное заявление с учетом того, что официальные расследования всего этого воровства уже начаты, и непременно будут доведены до суда. Вот по итогам суда и узнаем, кто враг - тот, кто забалтывал преступления, или тот, кто о них говорил!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:50

Укртрансгаз - единоличный оператор ГТС, по которой осуществляется и транзит через Украину, и транзит по Украине, и импорт в Украину.

Именно УТГ прикрывает мошенничество с поставками российского газа (того самого, который проходит по документам, как словацкий), подделывая шиппер-коды при передаче газа на западных границах Украины
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:19

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

у как прет. сразу видать запоребриковца :lol:
не лопни от злости что вас надули с газом :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:58

На 15 августа 2019 в ПХГ Украины закачано 17 млрд куб.м газа - УТГ

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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:54

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

FYI
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 07:52

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Доречі з приводу електроенергії
з 01-07-2019 підняли тариф для підприємств 2го класу напруги до 2,6 грн за 1кВт/г. Це становить приблизно 0,09 євро. Що практично відповідає європейським цінам на електроенергію.
Подивимося чи вистачить духу підняти тариф населенню. Адже якщо дивитися на розвинуті країни то тариф для населення там в 2 рази вищий від тарифу для підприємств.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:32

http://utg.ua/utg/media/news/2019/09/magstralnij-gazoprovd-soyuz-testovo-zapraczyuvav-v-reversnomu-rezhim.html?fbclid=IwAR32O3IkAZHIP8XsmYth7Xga43o_ADdrEf2ATlAL1Hi4puOi-U422k-YgYsТестова реверсна прокачка в 42 млн м3 на добу.... при одночасному виконні прокачки в прямому напрямку по заявкам Газпрому
Чергова калюжа для радиста...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:10

  budivelnik написав:http://utg.ua/utg/media/news/2019/09/magstralnij-gazoprovd-soyuz-testovo-zapraczyuvav-v-reversnomu-rezhim.html?fbclid=IwAR32O3IkAZHIP8XsmYth7Xga43o_ADdrEf2ATlAL1Hi4puOi-U422k-YgYsТестова реверсна прокачка в 42 млн м3 на добу.... при одночасному виконні прокачки в прямому напрямку по заявкам Газпрому
Чергова калюжа для радиста...


Из лужи не вылазит наш горе-маляр!

Доставить по реверсу до Богородчан - несложная относительно остальных участков задача. Потому что это 2-е в Украине и одно из крупнейших ПХГ в Европе - на запад от него находятся дополнительные к нити Уренгой-Помары-Ужгород трубы.

Только кто его там во Франковской области потреблять будет, если газ необходимо вести на восток и юг???

А на восток и юг лишних труб нет - только те, которые выполняют аверсные поставки. Для тебя это даже стрелочками показали на карте :mrgreen: Да-да, в той самой статье, которую ты привел :mrgreen:

Я просто валяюсь с троллей, не разбирающихся в теме, но регулярно вбрасывающих отрывки информации. Еще и плюсуют друг друга - смех да грех...

PS: кстати, к твоему сведению - ежедневная потребность в газе в холодный сезон составляет не 42, а 100-150 млн кубов!

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zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:36

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:Для тебя это даже стрелочками показали на карте
А для тебе жовтими кружечками на карті показали станції які можуть працювати в реверсному режимі...
Таким чином
Якщо педерація буде поставляти газ через нашу територію- у нас буде газ в Харкові-Полтаві-Запоріжжі-Дніпропетровську-Черкасах
Якщо не буде поставляти взагалі , то з Богородчан через компресорні які вміють працювати в реверсному режимі-піде газ в центральну Україну
а з родовищ Харківської і Полтавської областей піде газ в Східну

Так що краще шукай батончики з українським маркуванням, це єдине що ти ще можеш зробити, бо на експерта енергетика вже давно не тягнеш

  zРадио написав:кстати, к твоему сведению - ежедневная потребность в газе в холодный сезон составляет не 42, а 100-150 млн кубов!
Нагадаю тобі , що
1 Крім імпорту у нас є ще й власний добуток в розмірі
-20 млрд м3/365 днів=55 млн м3 в день і практично весь цей видобуток знаходиться в Східній Україні.
2 У нас в сховищах
-20 млрд м3 з яких 15 млрд м3 мінімум ми можемо взяти/150 днів опалювального сезону=100 млн м3 в день
От і виходить 42 млн м3 експорт+55 млн м3 власний видобуток +100 млн м3 газосховища=195 млн м3 в день можемо споживати
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:45

  budivelnik написав:А для тебе жовтими кружечками на карті показали станції які можуть працювати в реверсному режимі...
Таким чином
Якщо педерація буде поставляти газ через нашу територію- у нас буде газ в Харкові-Полтаві-Запоріжжі-Дніпропетровську-Черкасах
Якщо не буде поставляти взагалі , то з Богородчан через компресорні які вміють працювати в реверсному режимі-піде газ в центральну Україну
а з родовищ Харківської і Полтавської областей піде газ в Східну


Возвращайся на несколько страниц выше и перечитывай. Я уже это объяснял! Если транзит есть, то технически реверс невозможен, однако он и не нужен. Газ будем отбирать по ходу его движения с востока на запад.

Если же транзита нет, то реверс становится возможен с некоторыми поправками на низкое давление в трубе и высокие потери, однако самого ресурса - газа для реверсных поставок - не будет, потому что в ЕС образуется собственный дефицит не менее 40 млрд кубов в год (даже с учетом американского СПГ).

Именно поэтому я и настаиваю на том, что транзит необходим. Ты же, поддакивая Коболеву, всячески оправдываешь возможность его прекращения в угоду интересам США (потому что больше это ни для кого не представляет интереса в ближайшие 2-3 года)

  budivelnik написав:Нагадаю тобі , що
1 Крім імпорту у нас є ще й власний добуток в розмірі
-20 млрд м3/365 днів=55 млн м3 в день і практично весь цей видобуток знаходиться в Східній Україні.
2 У нас в сховищах
-20 млрд м3 з яких 15 млрд м3 мінімум ми можемо взяти/150 днів опалювального сезону=100 млн м3 в день
От і виходить 42 млн м3 експорт+55 млн м3 власний видобуток +100 млн м3 газосховища=195 млн м3 в день можемо споживати


Кэп, можешь так не распинаться - я написал норму суточного потребления только потому, что ты с гонором и спесью писал, что реверс в 42 млн кубов до Богородчан является спасением для Украины.

Понимаю-понимаю, что на всю Украину тебе плевать - у тебя во Львове действительно проблем не будет рядом то с крупнейшими ПХГ :mrgreen:
zРадио
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