Додано: Пон 09 вер, 2019 19:00

zРадио написав: budivelnik написав: А для тебе жовтими кружечками на карті показали станції які можуть працювати в реверсному режимі...

Таким чином

Якщо педерація буде поставляти газ через нашу територію- у нас буде газ в Харкові-Полтаві-Запоріжжі-Дніпропетровську-Черкасах

Якщо не буде поставляти взагалі , то з Богородчан через компресорні які вміють працювати в реверсному режимі-піде газ в центральну Україну

а з родовищ Харківської і Полтавської областей піде газ в Східну

А для тебе жовтими кружечками на карті показали станції які можуть працювати в реверсному режимі...Таким чиномЯкщо педерація буде поставляти газ через нашу територію- у нас буде газ в Харкові-Полтаві-Запоріжжі-Дніпропетровську-ЧеркасахЯкщо не буде поставляти взагалі , то з Богородчан через компресорні які вміють працювати в реверсному режимі-піде газ в центральну Українуа з родовищ Харківської і Полтавської областей піде газ в Східну Возвращайся на несколько страниц выше и перечитывай. Я уже это объяснял! Если транзит есть, то технически реверс невозможен, однако он и не нужен. Газ будем отбирать по ходу его движения с востока на запад.



Если же транзита нет, то реверс становится возможен с некоторыми поправками на низкое давление в трубе и высокие потери, однако самого ресурса - газа для реверсных поставок - не будет, потому что в ЕС образуется собственный дефицит не менее 40 млрд кубов в год (даже с учетом американского СПГ).



Именно поэтому я и настаиваю на том, что транзит необходим. Ты же, поддакивая Коболеву, всячески оправдываешь возможность его прекращения в угоду интересам США (потому что больше это ни для кого не представляет интереса в ближайшие 2-3 года) budivelnik написав: Нагадаю тобі , що

1 Крім імпорту у нас є ще й власний добуток в розмірі

-20 млрд м3/365 днів=55 млн м3 в день і практично весь цей видобуток знаходиться в Східній Україні.

2 У нас в сховищах

-20 млрд м3 з яких 15 млрд м3 мінімум ми можемо взяти/150 днів опалювального сезону=100 млн м3 в день

От і виходить 42 млн м3 експорт+55 млн м3 власний видобуток +100 млн м3 газосховища=195 млн м3 в день можемо споживати Нагадаю тобі , що1 Крім імпорту у нас є ще й власний добуток в розмірі-20 млрд м3/365 днів=і практично весь цей видобуток знаходиться в Східній Україні.2 У нас в сховищах-20 млрд м3 з яких 15 млрд м3 мінімум ми можемо взяти/150 днів опалювального сезону=От і виходитьекспорт+власний видобуток +газосховища=можемо споживати Кэп, можешь так не распинаться - я написал норму суточного потребления только потому, что ты с гонором и спесью писал, что реверс в 42 млн кубов до Богородчан является спасением для Украины.



Понимаю-понимаю, что на всю Украину тебе плевать - у тебя во Львове действительно проблем не будет рядом то с крупнейшими ПХГ Возвращайся на несколько страниц выше и перечитывай. Я уже это объяснял! Если транзит есть, то технически реверс невозможен, однако он и не нужен. Газ будем отбирать по ходу его движения с востока на запад.Если же транзита нет, то реверс становится возможен с некоторыми поправками на низкое давление в трубе и высокие потери, однако самого ресурса - газа для реверсных поставок - не будет, потому что в ЕС образуется собственный дефицит не менее 40 млрд кубов в год (даже с учетом американского СПГ).Кэп, можешь так не распинаться - я написал норму суточного потребления только потому, что ты с гонором и спесью писал, что реверс в 42 млн кубов до Богородчан является спасением для Украины.Понимаю-понимаю, что на всю Украину тебе плевать - у тебя во Львове действительно проблем не будет рядом то с крупнейшими ПХГ

Шановні форумчаниСпробую на пальцях пояснити маніпуліцію ольгінця- це напрямок поставки а не обовязково поставки з Заходу обємів газу2 Ми на Сході України добуваємо 50-55 млн м3 в день , а на Заході України можемо відбирати по 100 млн м3 в день зі сховищ3 За рахунок 5-ти модернізованих компресорних станцій ми можемо з Заходу подавати 100 млн м3 в день в реверсному режимі в напрямку Центральної України , і в той самий час використовуючи власний видобуток на Сході по тому ж маршруту але зі Сходу на Захід до Центральної України подавати ще 50-55 млн м3 , при чому ці потоки зійдуться десь в Києві4 З вище наведеного ясно що як мінімум зиму 2019-2020 ми спокійно пройдемо взагалі без жодних поставок як з росії так і зі Сходу