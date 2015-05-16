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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 09 вер, 2019 19:00
zРадио написав: budivelnik написав:
А для тебе жовтими кружечками на карті показали станції які можуть працювати в реверсному режимі...
Таким чином
Якщо педерація буде поставляти газ через нашу територію- у нас буде газ в Харкові-Полтаві-Запоріжжі-Дніпропетровську-Черкасах
Якщо не буде поставляти взагалі , то з Богородчан через компресорні які вміють працювати в реверсному режимі-піде газ в центральну Україну
а з родовищ Харківської і Полтавської областей піде газ в Східну
Возвращайся на несколько страниц выше и перечитывай. Я уже это объяснял! Если транзит есть, то технически реверс невозможен, однако он и не нужен. Газ будем отбирать по ходу его движения с востока на запад.
Если же транзита нет, то реверс становится возможен с некоторыми поправками на низкое давление в трубе и высокие потери, однако самого ресурса - газа для реверсных поставок - не будет, потому что в ЕС образуется собственный дефицит не менее 40 млрд кубов в год (даже с учетом американского СПГ).
Именно поэтому я и настаиваю на том, что транзит необходим
. Ты же, поддакивая Коболеву, всячески оправдываешь возможность его прекращения в угоду интересам США (потому что больше это ни для кого не представляет интереса в ближайшие 2-3 года)
budivelnik написав:
Нагадаю тобі , що
1 Крім імпорту у нас є ще й власний добуток в розмірі
-20 млрд м3/365 днів=55 млн м3 в день
і практично весь цей видобуток знаходиться в Східній Україні.
2 У нас в сховищах
-20 млрд м3 з яких 15 млрд м3 мінімум ми можемо взяти/150 днів опалювального сезону=100 млн м3 в день
От і виходить 42 млн м3
експорт+55 млн м3
власний видобуток +100 млн м3
газосховища=195 млн м3 в день
можемо споживати
Кэп, можешь так не распинаться - я написал норму суточного потребления только потому, что ты с гонором и спесью писал, что реверс в 42 млн кубов до Богородчан является спасением для Украины.
Понимаю-понимаю, что на всю Украину тебе плевать - у тебя во Львове действительно проблем не будет рядом то с крупнейшими ПХГ
Шановні форумчани
Спробую на пальцях пояснити маніпуліцію ольгінця
1 Реверс
- це напрямок поставки а не обовязково поставки з Заходу обємів газу
2 Ми на Сході України добуваємо 50-55 млн м3 в день , а на Заході України можемо відбирати по 100 млн м3 в день зі сховищ
3 За рахунок 5-ти модернізованих компресорних станцій ми можемо з Заходу подавати 100 млн м3 в день в реверсному режимі в напрямку Центральної України , і в той самий час використовуючи власний видобуток на Сході по тому ж маршруту але зі Сходу на Захід до Центральної України подавати ще 50-55 млн м3 , при чому ці потоки зійдуться десь в Києві
4 З вище наведеного ясно що як мінімум зиму 2019-2020 ми спокійно пройдемо взагалі без жодних поставок як з росії так і зі Сходу
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 09 вер, 2019 19:15
zРадио написав:
Если же транзита нет, то реверс становится возможен с некоторыми поправками на низкое давление в трубе и высокие потери, однако самого ресурса - газа для реверсных поставок - не будет, потому что в ЕС образуется собственный дефицит не менее 40 млрд кубов в год (даже с учетом американского СПГ).
Цього тільки і чекає США, щоб такі експерди в Раші зробили такий фінт з транзитом. Не має вже монополії Газпрома навіть на постсовку. Тільки декому цей факт ніяк не дійде...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 19:24
budivelnik написав:
1 Реверс
- це напрямок поставки а не обовязково поставки з Заходу обємів газу
2 Ми на Сході України добуваємо 50-55 млн м3 в день , а на Заході України можемо відбирати по 100 млн м3 в день зі сховищ
3 За рахунок 5-ти модернізованих компресорних станцій ми можемо з Заходу подавати 100 млн м3 в день в реверсному режимі в напрямку Центральної України , і в той самий час використовуючи власний видобуток на Сході по тому ж маршруту але зі Сходу на Захід до Центральної України подавати ще 50-55 млн м3 , при чому ці потоки зійдуться десь в Києві
4 З вище наведеного ясно що як мінімум зиму 2019-2020 ми спокійно пройдемо взагалі без жодних поставок як з росії так і зі Сходу
Ахахаха
як мінімум (с) Слова не мальчика, но мужа
Т.е. по прихоти какой-то марионетки, чья семья и деньги находятся в США, вся Украина должна строить коммунальную и промышленную политику по принципу "нам бы день простоять да ночь продержаться"? Ведь Газпром уже несколько раз озвучил принципы, на которых согласен заключать новый транзитный контракт.
Так что, тролль, чья позиция проукраинская - моя (получать валюту в виде транзитных доходов и бездефицитные поставки газа для стабильной работы промышленности и жизни украинцев), или твоя (перебиваться на чем бог пошлет, лишь бы не садиться с передацией за стол переговоров)???
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Додано: Пон 09 вер, 2019 19:32
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Додано: Пон 09 вер, 2019 19:37
zРадио написав:
Газпром уже несколько раз озвучил принципы, на которых согласен заключать новый транзитный контракт.
1 А що хтось відмовився від перемовин?
Чи ми повинні відмовитись по бажанню Газпрому від своєї перемоги в Стокгольмі,пробачити присуджені нам 6 млрд доларів ?
Я думаю що ні, тому ми йдемо 19 вересня на перемовини.
2 Як краще проводити перемовини
З сильними позиція чи слабкими?
Я думаю чим сильніші наші позиції-тим кращі ми отримаємо результати перемовин
3 Створення можливості безпроблемного перезимовування в 2019-2020 + ніщо не заважає повторити те саме і в 2020-2022 - як на мене це сильна позиція.
Так що не переживайте москалики..Ви лаханулись з сланцевим газом-лаханетесь і з твердженням Україна не перезимує....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 09 вер, 2019 19:41
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Додано: Пон 09 вер, 2019 20:24
Родное сердце, там, где ты учился, я преподавал
Что из этого я должен узнать, чего не знал раньше?
Перечитай внимательно мой пост - я писал, что Германия импортирует
50 млрд из РФ. Часть импортированного газа (в том числе из РФ, но не только) она перепродает на экспорт, добавляя стоимость, даже ничего не производя.
В своей риторике на тему т.н. импортного паритета даже твой кумир Порошенко говорил об ориентире на цены дюссельдорфских газовых контрактов
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Додано: Пон 09 вер, 2019 20:42
zРадио написав:
Перечитай внимательно мой пост - я писал, что Германия импортирует 50 млрд из РФ. Часть импортированного газа (в том числе из РФ, но не только) она перепродает на экспорт, добавляя стоимость, даже ничего не производя.
Так ми, виходить, імпортуємо 86 млрд?
Ти про все почитай, про ЗПГ теж. Як тільки Газпром зупинить експорт - назад його вже не відновить, бо 30% ЄСовської квоти для окремих імортерів, для неадекватного Газпрому зменшаться до 20%, або ще менше.
Змінюй вже методичку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 20:49
lapay написав: zРадио написав:
Перечитай внимательно мой пост - я писал, что Германия импортирует 50 млрд из РФ. Часть импортированного газа (в том числе из РФ, но не только) она перепродает на экспорт, добавляя стоимость, даже ничего не производя.
Так ми, виходить, імпортуємо 86 млрд?
Ти про все почитай, про ЗПГ теж. Як тільки Газпром зупинить експорт - назад його вже не відновить, бо 30% ЄСовської квоти для окремих імортерів, для неадекватного Газпрому зменшаться до 20%, або ще менше.
Змінюй вже методичку.
Дык это тебя, как истинного ура-патриота, больше парит Газпром, чем Нефтегаз
А меня - наоборот. Пока Газпром прокачивает газ и платит нам за это валюту, я буду только радоваться его возможности напаривать свой газ в ЕС.
Для нас транзит - это 2.5% ВВП (3 млрд долларов). Для РФ газ, который они не смогут перебросить на СП1-2 и ТП - это 0,7% ВВП (8 млрд долларов). Так кому Коболев в связке с американскими LNG-гигантами делает лучше - ради кого старается?.. особенно, если вспомнить, где он хранит украденные у украинских потребителей газа миллионы долларов (ведь это именно они их оплатили)...
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