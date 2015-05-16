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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:25

  lapay написав:1. Не зупинить, бо там немає таких топменеджерів, як ти.
2. Не зупинить і транзит через Україну, бо ПП-2 зав'яжуть з цим транзитом.


1. И я думаю, что не остановят. Это budivelnik топит за Коболева, который делает все, чтобы остановил - саботирует переговоры и грозит судами.

2. Не думаю, что будет пакетная сделка, завязанная на СП2. Просто ЕС надавит на Зеленского и Гончарука, чтобы новый транзитный контакт был заключен до конца 2019-го и его длительность была по крайней мере 3-5 лет. Коболева при этом, вероятно, необходимо будет освободить от занимаемой должности, поскольку, судя по его действиям, он этой сделке мешает, а не помогает.
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