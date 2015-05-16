1. И я думаю, что не остановят. Это budivelnik топит за Коболева, который делает все, чтобы остановил - саботирует переговоры и грозит судами.
2. Не думаю, что будет пакетная сделка, завязанная на СП2. Просто ЕС надавит на Зеленского и Гончарука, чтобы новый транзитный контакт был заключен до конца 2019-го и его длительность была по крайней мере 3-5 лет. Коболева при этом, вероятно, необходимо будет освободить от занимаемой должности, поскольку, судя по его действиям, он этой сделке мешает, а не помогает.