Додано: Пон 09 вер, 2019 23:19

mephala написав: Нагадаю шановній публіці як зрадіо всрався

viewtopic.php?p=4727054#p4727054

viewtopic.php?p=4727058#p4727058

viewtopic.php?p=4727060#p4727060 Нагадаю шановній публіці як зрадіо всрався

Провокатор, ты хоть бы для разнообразия читал то, что цитируешь. Потому что сам "всрався", что аж из-под штанов выпадает- ГТС не может эксплуатироватся в штатном режиме реверсаВсе строго так и есть! Штатный режим работы ГТС - это аверс. Точка.- нельзя по реверсу доставить газ от западных границ в центр и на восток страныВсе строго так и есть, пока обратное не доказано. На сегодня существуют свидетельства лишь доставки газа от западных границ до ИФ-области, что, как бы, совсем чуть-чуть, всего 400-1000 км не центр и не восток страны* возможно, конечно, что порохоботы действительно считают Галичину центром Украины - что ж ок, тогда не будем их расстаивать, пусть считают- Венгрия, Румыния и Словакия останутся без газа, если транзита российского газа по ГТС не будетВсе строго так и есть - вот карта магистральных газопроводов Европы