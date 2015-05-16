Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
lapay написав:1. Не зупинить, бо там немає таких топменеджерів, як ти. 2. Не зупинить і транзит через Україну, бо ПП-2 зав'яжуть з цим транзитом.
1. И я думаю, что не остановят. Это budivelnik топит за Коболева, который делает все, чтобы остановил - саботирует переговоры и грозит судами.
2. Не думаю, что будет пакетная сделка, завязанная на СП2. Просто ЕС надавит на Зеленского и Гончарука, чтобы новый транзитный контакт был заключен до конца 2019-го и его длительность была по крайней мере 3-5 лет. Коболева при этом, вероятно, необходимо будет освободить от занимаемой должности, поскольку, судя по его действиям, он этой сделке мешает, а не помогает.
Провокатор, ты хоть бы для разнообразия читал то, что цитируешь. Потому что сам "всрався", что аж из-под штанов выпадает
Первая ссылка - ГТС не может эксплуатироватся в штатном режиме реверса viewtopic.php?p=4727054#p4727054 Все строго так и есть! Штатный режим работы ГТС - это аверс. Точка.
Вторая ссылка - нельзя по реверсу доставить газ от западных границ в центр и на восток страны viewtopic.php?p=4727058#p4727058 Все строго так и есть, пока обратное не доказано. На сегодня существуют свидетельства лишь доставки газа от западных границ до ИФ-области, что, как бы, совсем чуть-чуть, всего 400-1000 км не центр и не восток страны
* возможно, конечно, что порохоботы действительно считают Галичину центром Украины - что ж ок, тогда не будем их расстаивать, пусть считают
И третья ссылка - Венгрия, Румыния и Словакия останутся без газа, если транзита российского газа по ГТС не будет viewtopic.php?p=4727060#p4727060 Все строго так и есть - вот карта магистральных газопроводов Европы