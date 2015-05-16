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Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:25

  lapay написав:1. Не зупинить, бо там немає таких топменеджерів, як ти.
2. Не зупинить і транзит через Україну, бо ПП-2 зав'яжуть з цим транзитом.


1. И я думаю, что не остановят. Это budivelnik топит за Коболева, который делает все, чтобы остановил - саботирует переговоры и грозит судами.

2. Не думаю, что будет пакетная сделка, завязанная на СП2. Просто ЕС надавит на Зеленского и Гончарука, чтобы новый транзитный контакт был заключен до конца 2019-го и его длительность была по крайней мере 3-5 лет. Коболева при этом, вероятно, необходимо будет освободить от занимаемой должности, поскольку, судя по его действиям, он этой сделке мешает, а не помогает.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:32

  zРадио написав:
PS: кстати, к твоему сведению - ежедневная потребность в газе в холодный сезон составляет не 42, а 100-150 млн кубов!

а можна було б взнати що заховано за розмитою фразою "холодный сезон" а також звідкіля взятий обсяг добової потреби "100-150 млн кубов"
інакше це знову звичайне бла бла бла.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:44

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Нагадаю шановній публіці як зрадіо всрався
viewtopic.php?p=4727054#p4727054
viewtopic.php?p=4727058#p4727058
viewtopic.php?p=4727060#p4727060
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 23:19

  mephala написав:Нагадаю шановній публіці як зрадіо всрався
viewtopic.php?p=4727054#p4727054
viewtopic.php?p=4727058#p4727058
viewtopic.php?p=4727060#p4727060


Провокатор, ты хоть бы для разнообразия читал то, что цитируешь. Потому что сам "всрався", что аж из-под штанов выпадает :mrgreen:

Первая ссылка - ГТС не может эксплуатироватся в штатном режиме реверса
viewtopic.php?p=4727054#p4727054
Все строго так и есть! Штатный режим работы ГТС - это аверс. Точка.

Вторая ссылка - нельзя по реверсу доставить газ от западных границ в центр и на восток страны
viewtopic.php?p=4727058#p4727058
Все строго так и есть, пока обратное не доказано. На сегодня существуют свидетельства лишь доставки газа от западных границ до ИФ-области, что, как бы, совсем чуть-чуть, всего 400-1000 км не центр и не восток страны :mrgreen:

* возможно, конечно, что порохоботы действительно считают Галичину центром Украины - что ж ок, тогда не будем их расстаивать, пусть считают :mrgreen:

И третья ссылка - Венгрия, Румыния и Словакия останутся без газа, если транзита российского газа по ГТС не будет
viewtopic.php?p=4727060#p4727060
Все строго так и есть - вот карта магистральных газопроводов Европы

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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 23:26

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Іксперд сам собі щось вигадав і сам собі щось віщає. Ну то таке.
Як зрадіо не відмазуйся але шановному панству все видно.

ЗІ
а чого пропустив питання в першому дописі? визнав що балаболиш?
mephala
 
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