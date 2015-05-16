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lapay написав:1. Не зупинить, бо там немає таких топменеджерів, як ти. 2. Не зупинить і транзит через Україну, бо ПП-2 зав'яжуть з цим транзитом.
1. И я думаю, что не остановят. Это budivelnik топит за Коболева, который делает все, чтобы остановил - саботирует переговоры и грозит судами.
2. Не думаю, что будет пакетная сделка, завязанная на СП2. Просто ЕС надавит на Зеленского и Гончарука, чтобы новый транзитный контакт был заключен до конца 2019-го и его длительность была по крайней мере 3-5 лет. Коболева при этом, вероятно, необходимо будет освободить от занимаемой должности, поскольку, судя по его действиям, он этой сделке мешает, а не помогает.
Провокатор, ты хоть бы для разнообразия читал то, что цитируешь. Потому что сам "всрався", что аж из-под штанов выпадает
Первая ссылка - ГТС не может эксплуатироватся в штатном режиме реверса viewtopic.php?p=4727054#p4727054 Все строго так и есть! Штатный режим работы ГТС - это аверс. Точка.
Вторая ссылка - нельзя по реверсу доставить газ от западных границ в центр и на восток страны viewtopic.php?p=4727058#p4727058 Все строго так и есть, пока обратное не доказано. На сегодня существуют свидетельства лишь доставки газа от западных границ до ИФ-области, что, как бы, совсем чуть-чуть, всего 400-1000 км не центр и не восток страны
* возможно, конечно, что порохоботы действительно считают Галичину центром Украины - что ж ок, тогда не будем их расстаивать, пусть считают
И третья ссылка - Венгрия, Румыния и Словакия останутся без газа, если транзита российского газа по ГТС не будет viewtopic.php?p=4727060#p4727060 Все строго так и есть - вот карта магистральных газопроводов Европы
lapay написав:1. Не зупинить, бо там немає таких топменеджерів, як ти. 2. Не зупинить і транзит через Україну, бо ПП-2 зав'яжуть з цим транзитом.
1. И я думаю, что не остановят. Это budivelnik топит за Коболева, который делает все, чтобы остановил - саботирует переговоры и грозит судами.
От брехливий москалик попався 1 Будівельник топить за Коболєва 2 Будівельник топить за модернізацію компресорних які дозволять поставляти газ як з Заходу на Схід,так і з Сходу на Захід 3 Будівельнику подобається покращення(посилення) наших позицій перед перемовинами з педераційниками...
Але budivelnik ніколи не робив заяви що від транзиту треба відмовитись... Якщо ж від транзиту відмовляться росіяни , то ми будемо мати можливість використовувати газ і без росіян і це завдяки роботі Коболєва з командою
А те що радист вимагає відкритим текстом здатись і відмовитись від виграшу в Стокгольмі... так для нас це програш бо а - отримаємо за транзит і не отримаємо 2,8 млрд доларів стокгольмських б - як тільки москалики добудують сп-2 (тобто через 2 роки) все одно отримаємо газову кризу. А от коли в нас можливість реверсу+поляки збудували завод по прийому СПГ від США і заключили з американцями угоду- то може нехай тепер москалики бояться?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:3 Будівельнику подобається покращення(посилення) наших позицій перед перемовинами з педераційниками...
Покращувач, ты хоть раз в своей жизни вел настоящие коммерческие переговоры? Не те, где ты что-то закупал для перепродажи в своем магазинчике, или напаривал кому-то дом, а те, в которых обе стороны одновременно и продают, и покупают на взрослые деньги?
Чем Коболев усиливает нашу позицию, оттягивая переговоры до большей готовности СП2???
budivelnik написав:А те що радист вимагає відкритим текстом здатись і відмовитись від виграшу в Стокгольмі...
Наглый лжец! Я никогда не предлагал отказываться от этих требований!! Единстванная моя позиция, связанная с 2,6 млрд долга Газпрома - это незаконно выплаченные бонусы коболевам-витренкам.
А вот что я действительно предлагал, так это отказаться от абсолютно бесперспективного иска о компенсации ускоренной амортизации - ни одного такого кейса в мире нет и не будет! Это чистейшей воды пиар - танцы с бубном. Которые при этом еще и мешают переговорам, давая четкое понимание второй стороне о неадекватности переговорщиков от Украины.
Не исключено, что это как раз и есть инструментом, с помощью которого Коболев намеревается лишить Украину транзитного статуса, чтобы подсобить американцам (потому что в таком случае даже после запуска СП2 для LNG-поставщиков в ЕС открывается дополнительный рынок на 40 млрд кубов в регазифицированном виде).
Ну и само собой, что в этом случае реверс, к которому якобы благодаря (а если быть объективными, то вопреки) стараниям Коболева готовится Нефтегаз, закончится, не успев начаться - даже рекордных запасов газа в ПХГ хватит с учетом технически неснижаемых остатков "аж" до середины лета 2020-го.
Дальше импортную потребность в газе будет брать просто неоткуда - американский LNG пойдет на восполнение дефицита Германии, Австрии, Венгрии, Румынии и Словакии, вызванного остановкой украинского транзита...
zРадио написав:Дальше импортную потребность в газе будет брать просто неоткуда - американский LNG пойдет на восполнение дефицита Германии, Австрии, Венгрии, Румынии и Словакии, вызванного остановкой украинского транзита...
Коли я бачу брехню.яку змушений в своїй аргументації використовувати ворог-я розумію що все йде добре 1 Опонент почав з не можливості реверсу,але під тиском аргументів змінив думку і перейшов до відсутності ресурсу 2 В світі якраз надлишок газу (саме тому й падає ціна), тому а - росія не ризикне зменшити обєми поставки-бо втратить безповоротно відсоток ринку б - якщо обєми не зменшаться значить газ буде в-європейська газова система тим і сильна що не має обмежень по напрямку перекачування , тому з хабів в Німеччині (куди йде крім норвежського ще й російський газ) газ може поставлятись в практично будь-яку точку європи г - відмова від транзиту по території України - нанесе збитки Україні в розмірі 1-1,5 млрд доларів . в той час коли зменшення постачання на 50 млрд м3 в Європу-нанесе збитки росії в 10 млрд доларів
Висновок Якщо за кожен втрачений Україною долар-росія втратить 10 - це вигідний варіант,який приведе до перемоги , бо росія може втрачати не більше 5 доларів...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:Дальше импортную потребность в газе будет брать просто неоткуда - американский LNG пойдет на восполнение дефицита Германии, Австрии, Венгрии, Румынии и Словакии, вызванного остановкой украинского транзита...
Коли я бачу брехню.яку змушений в своїй аргументації використовувати ворог-я розумію що все йде добре 1 Опонент почав з не можливості реверсу,але під тиском аргументів змінив думку і перейшов до відсутності ресурсу 2 В світі якраз надлишок газу (саме тому й падає ціна), тому а - росія не ризикне зменшити обєми поставки-бо втратить безповоротно відсоток ринку б - якщо обєми не зменшаться значить газ буде в-європейська газова система тим і сильна що не має обмежень по напрямку перекачування , тому з хабів в Німеччині (куди йде крім норвежського ще й російський газ) газ може поставлятись в практично будь-яку точку європи г - відмова від транзиту по території України - нанесе збитки Україні в розмірі 1-1,5 млрд доларів . в той час коли зменшення постачання на 50 млрд м3 в Європу-нанесе збитки росії в 10 млрд доларів
Висновок Якщо за кожен втрачений Україною долар-росія втратить 10 - це вигідний варіант,який приведе до перемоги , бо росія може втрачати не більше 5 доларів...
він не просто бреше - він брехливо маніпулює. коли штатний режим - то це режим вигідний тільки московії в західному напрямку. тьху ти. вигідний зрадіо. а чому це в них думки співпадають? бо цілі та методички однакові? то він як і московити казав що газ з ПСГ можна відправити тільки на захід а тепер примовк. хапається тепер за своє твердження що в центр і на схід не відправлять. та який дурень буде на схід гнати коли там свого видобутку море. а своє твердження що з ПСГ тільки на захід тихенько "забув". одбріхується як може московія також казала що реверс не можливий і зрдіо їй підлабузно вторив - покажіть проект покажіть проект. коли зробили замовкли обидва. тепер він вже тільки переймається тим що скажуть "Венгрии, Румынии и Словакии". Та яка нам справа що вони скажуть - контракт з ними підписувала московія. от хай вона і переймається як буде виконувати свої контрактні зобов’язання. але забовтує як може свою посадку до калюжі бо раніше стверджував що в зворотному напрямку газ піти не може.
budivelnik написав:Коли я бачу брехню.яку змушений в своїй аргументації використовувати ворог-я розумію що все йде добре
Так ты и есть враг - ты поддерживаешь человека, намеренно саботирующего переговоры, в которых могла бы выиграть Украина! Тебе недостаточно того факта, что семья и деньги этого человека находятся в США. Тебе так же недостаточно того факта, что от увольнения Премьер-Министром (между прочим, человеком твоего любомого Порошенко, а не Зеленского) этого человека оберегала лично посол США в Украине. Ты продолжаешь заученными фразами грантоедов оправдывать его вредительство.
budivelnik написав:1 Опонент почав з не можливості реверсу,але під тиском аргументів змінив думку і перейшов до відсутності ресурсу
Снова ложь - очередная будивельныковская ложь! Я никогда и нигде не говорил, что реверс априори невозможен! Я говорил, что он невозможен с запада на восток одновременно с транзитом, поскольку магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, проходящий через всю территорию Украины от востока до запада, однониточный.
budivelnik написав:а - росія не ризикне зменшити обєми поставки-бо втратить безповоротно відсоток ринку
РФ то не рискнет (вероятнее всего), но ей нужна для этого украинская ГТС, находящаяся сегодня под влиянием государства, которое получает для себя выгоды от прекращения транзита через Украину (потому что создает тем самым большой дефицит газа в ЕС, который будут заполнять его сланцевые добытчики - я уже 100 раз это пояснял).
budivelnik написав:б - якщо обєми не зменшаться значить газ буде
Так точно. Ключевое здесь - если
budivelnik написав:в-європейська газова система тим і сильна що не має обмежень по напрямку перекачування , тому з хабів в Німеччині (куди йде крім норвежського ще й російський газ) газ може поставлятись в практично будь-яку точку європи
Так точно - только не забудь, что еще необходимо, чтобы самого газа было достаточно. Именно здесь будет проблемы, если транзит через Украину прекратится
budivelnik написав:г - відмова від транзиту по території України - нанесе збитки Україні в розмірі 1-1,5 млрд доларів . в той час коли зменшення постачання на 50 млрд м3 в Європу-нанесе збитки росії в 10 млрд доларів
Неправильно. Наши убытки - 3 млрд в год, российские - 8 млрд в год. Это я уже тоже расписывал - ищи выше
budivelnik написав:Висновок Якщо за кожен втрачений Україною долар-росія втратить 10 - це вигідний варіант,який приведе до перемоги , бо росія може втрачати не більше 5 доларів...
Бредок, который даже комментировать сложно - откуда на 1 доллар наших потерь возьмется 10 российских? И почему россия может позволит себе потерять не более 5 долларов на наш 1? Это какая-то псевдо-патриотическая математика, которую дано понять одним только пседво-патриотам