Додано: Вів 10 вер, 2019 12:13

budivelnik написав: zРадио написав: Дальше импортную потребность в газе будет брать просто неоткуда - американский LNG пойдет на восполнение дефицита Германии, Австрии, Венгрии, Румынии и Словакии, вызванного остановкой украинского транзита... Дальше импортную потребность в газе будет брать просто неоткуда - американский LNG пойдет на восполнение дефицита Германии, Австрии, Венгрии, Румынии и Словакии, вызванного остановкой украинского транзита... Коли я бачу брехню.яку змушений в своїй аргументації використовувати ворог-я розумію що все йде добре

1 Опонент почав з не можливості реверсу,але під тиском аргументів змінив думку і перейшов до відсутності ресурсу

2 В світі якраз надлишок газу (саме тому й падає ціна), тому

а - росія не ризикне зменшити обєми поставки-бо втратить безповоротно відсоток ринку

б - якщо обєми не зменшаться значить газ буде

в-європейська газова система тим і сильна що не має обмежень по напрямку перекачування , тому з хабів в Німеччині (куди йде крім норвежського ще й російський газ) газ може поставлятись в практично будь-яку точку європи

г - відмова від транзиту по території України - нанесе збитки Україні в розмірі 1-1,5 млрд доларів . в той час коли зменшення постачання на 50 млрд м3 в Європу-нанесе збитки росії в 10 млрд доларів



Висновок

Якщо за кожен втрачений Україною долар-росія втратить 10 - це вигідний варіант,який приведе до перемоги , бо росія може втрачати не більше 5 доларів... Коли я бачу брехню.яку змушений в своїй аргументації використовувати ворог-я розумію що все йде добре1 Опонент почав з не можливості реверсу,але під тиском аргументів змінив думку і перейшов до відсутності ресурсу2 В світі якраз надлишок газу (саме тому й падає ціна), томуа - росія не ризикне зменшити обєми поставки-бо втратить безповоротно відсоток ринкуб - якщо обєми не зменшаться значить газ будев-європейська газова система тим і сильна що не має обмежень по напрямку перекачування , тому з хабів в Німеччині (куди йде крім норвежського ще й російський газ) газ може поставлятись в практично будь-яку точку європиг - відмова від транзиту по території України - нанесе збитки Україні в розмірі 1-1,5 млрд доларів . в той час коли зменшення постачання на 50 млрд м3 в Європу-нанесе збитки росії в 10 млрд доларівВисновокЯкщо за кожен втрачений Україною долар-росія втратить 10 - це вигідний варіант,який приведе до перемоги , бо росія може втрачати не більше 5 доларів...

він не просто бреше - він брехливо маніпулює.коли штатний режим - то це режим вигідний тільки московії в західному напрямку. тьху ти. вигідний зрадіо. а чому це в них думки співпадають? бо цілі та методички однакові?то він як і московити казав що газ з ПСГ можна відправити тільки на захід а тепер примовк. хапається тепер за своє твердження що в центр і на схід не відправлять. та який дурень буде на схід гнати коли там свого видобутку море. а своє твердження що з ПСГ тільки на захід тихенько "забув". одбріхується як можемосковія також казала що реверс не можливий і зрдіо їй підлабузно вторив - покажіть проект покажіть проект. коли зробили замовкли обидва. тепер він вже тільки переймається тим що скажуть "Венгрии, Румынии и Словакии". Та яка нам справа що вони скажуть - контракт з ними підписувала московія. от хай вона і переймається як буде виконувати свої контрактні зобов’язання. але забовтує як може свою посадку до калюжі бо раніше стверджував що в зворотному напрямку газ піти не може.