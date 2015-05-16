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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:16

  mephala написав:коли штатний режим - то це режим вигідний тільки московії в західному напрямку.


Ахахахахах - порохоботство 80-го лэвэла :mrgreen: Ты забыл написать еще один "аргумент" - остаточне прощавай.

PS: я понимаю, что ты не инженер, если вообще какое-либо образование, включая среднее, получил, но ты хоть для общего развития почитай, что значит штатная эксплуатация
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:28

  zРадио написав:
  mephala написав:коли штатний режим - то це режим вигідний тільки московії в західному напрямку.


Ахахахахах - порохоботство 80-го лэвэла :mrgreen: Ты забыл написать еще один "аргумент" - остаточне прощавай.

PS: я понимаю, что ты не инженер, если вообще какое-либо образование, включая среднее, получил, но ты хоть для общего развития почитай, что значит штатная эксплуатация

а в тебе є документація на руках яка описує штатний режим роботи ГТС і підтверджує що цей режим при роботі транзиту тільки на захід?
у на давай викладай або інакше знову одне твоє балабольство коли ти стверджуєш що штатний режим це тільки на захід.

ЗІ
а взагалі мені це подобається - коли аргументовано нічого відповісти починається звинувачення у порохоботстві. 100% ознака що опонент всівся в калюжу :mrgreen:
mephala
 
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