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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 10 вер, 2019 12:16
mephala написав:
коли штатний режим - то це режим вигідний тільки московії в західному напрямку.
Ахахахахах - порохоботство 80-го лэвэла
Ты забыл написать еще один "аргумент" - остаточне прощавай.
PS: я понимаю, что ты не инженер, если вообще какое-либо образование, включая среднее, получил, но ты хоть для общего развития почитай, что значит штатная эксплуатация
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:28
zРадио написав: mephala написав:
коли штатний режим - то це режим вигідний тільки московії в західному напрямку.
Ахахахахах - порохоботство 80-го лэвэла
Ты забыл написать еще один "аргумент" - остаточне прощавай.
PS: я понимаю, что ты не инженер, если вообще какое-либо образование, включая среднее, получил, но ты хоть для общего развития почитай, что значит штатная эксплуатация
а в тебе є документація на руках яка описує штатний режим роботи ГТС і підтверджує що цей режим при роботі транзиту тільки на захід?
у на давай викладай або інакше знову одне твоє балабольство коли ти стверджуєш що штатний режим це тільки на захід.
ЗІ
а взагалі мені це подобається - коли аргументовано нічого відповісти починається звинувачення у порохоботстві. 100% ознака що опонент всівся в калюжу
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