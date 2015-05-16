Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
mephala написав:коли штатний режим - то це режим вигідний тільки московії в західному напрямку.
Ахахахахах - порохоботство 80-го лэвэла Ты забыл написать еще один "аргумент" - остаточне прощавай.
PS: я понимаю, что ты не инженер, если вообще какое-либо образование, включая среднее, получил, но ты хоть для общего развития почитай, что значит штатная эксплуатация
а в тебе є документація на руках яка описує штатний режим роботи ГТС і підтверджує що цей режим при роботі транзиту тільки на захід? у на давай викладай або інакше знову одне твоє балабольство коли ти стверджуєш що штатний режим це тільки на захід.
ЗІ а взагалі мені це подобається - коли аргументовано нічого відповісти починається звинувачення у порохоботстві. 100% ознака що опонент всівся в калюжу
zРадио написав:Я никогда и нигде не говорил, что реверс априори невозможен! Я говорил, что он невозможен с запада на восток одновременно с транзитом, поскольку магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, проходящий через всю территорию Украины от востока до запада, однониточный.
Видно багато отримав,що палиться до останнього 1 Якщо транзит буде-реверс не потрібен - тобі це ясно ? 2 Якщо транзиту не буде - то реверс з Заходу до центральної України (від сховищ до споживача) з одночасним аверсом з Східної України до Центральної (від видобування до споживача) - можливий навіть по однотрубній системі. Чи в тебе заперечення 3 3 млрд ми могли отримували тоді коли московія прокачувала 100 млрд м3 ,але навіть тоді чистий прибуток(бо треба купити енергоносії які витрачались на перекачку) становив не більше 2 млрд 4 Зараз ми з допомогою європейців вимагаємо забезпечити мінімум 50 млрд м3 - якщо москалики не погодяться ми втратимо а - 1.5 млрд виручки мінус 0.5 млрд енергоносії для прокачки=1 млрд прибутку б - москалики втратять виручку від 50 млрд м3*160-200 доларів за 1000 м3=8-10 млрд доларів
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69