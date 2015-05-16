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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:16

  mephala написав:коли штатний режим - то це режим вигідний тільки московії в західному напрямку.


Ахахахахах - порохоботство 80-го лэвэла :mrgreen: Ты забыл написать еще один "аргумент" - остаточне прощавай.

PS: я понимаю, что ты не инженер, если вообще какое-либо образование, включая среднее, получил, но ты хоть для общего развития почитай, что значит штатная эксплуатация
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:28

  zРадио написав:
  mephala написав:коли штатний режим - то це режим вигідний тільки московії в західному напрямку.


Ахахахахах - порохоботство 80-го лэвэла :mrgreen: Ты забыл написать еще один "аргумент" - остаточне прощавай.

PS: я понимаю, что ты не инженер, если вообще какое-либо образование, включая среднее, получил, но ты хоть для общего развития почитай, что значит штатная эксплуатация

а в тебе є документація на руках яка описує штатний режим роботи ГТС і підтверджує що цей режим при роботі транзиту тільки на захід?
у на давай викладай або інакше знову одне твоє балабольство коли ти стверджуєш що штатний режим це тільки на захід.

ЗІ
а взагалі мені це подобається - коли аргументовано нічого відповісти починається звинувачення у порохоботстві. 100% ознака що опонент всівся в калюжу :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:38

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:Я никогда и нигде не говорил, что реверс априори невозможен! Я говорил, что он невозможен с запада на восток одновременно с транзитом, поскольку магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, проходящий через всю территорию Украины от востока до запада, однониточный.
Видно багато отримав,що палиться до останнього
1 Якщо транзит буде-реверс не потрібен - тобі це ясно ?
2 Якщо транзиту не буде - то реверс з Заходу до центральної України (від сховищ до споживача) з одночасним аверсом з Східної України до Центральної (від видобування до споживача) - можливий навіть по однотрубній системі.
Чи в тебе заперечення
3 3 млрд ми могли отримували тоді коли московія прокачувала 100 млрд м3 ,але навіть тоді чистий прибуток(бо треба купити енергоносії які витрачались на перекачку) становив не більше 2 млрд
4 Зараз ми з допомогою європейців вимагаємо забезпечити мінімум 50 млрд м3 - якщо москалики не погодяться ми втратимо
а - 1.5 млрд виручки мінус 0.5 млрд енергоносії для прокачки=1 млрд прибутку
б - москалики втратять виручку від 50 млрд м3*160-200 доларів за 1000 м3=8-10 млрд доларів
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:23

Укртрансгаз подготовил еще один канал для импорта газа - со стороны Румынии +1,5 млрд кубов в год, который может функционировать независимо от наличия или отсутствия транзита "север-юг".

Зображення

По состоянию на 10.09.19 в ПХГУ уже закачано 19 млрд кубов из 20 запланированных.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:17

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

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