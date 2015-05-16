Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
mephala написав:коли штатний режим - то це режим вигідний тільки московії в західному напрямку.
Ахахахахах - порохоботство 80-го лэвэла Ты забыл написать еще один "аргумент" - остаточне прощавай.
PS: я понимаю, что ты не инженер, если вообще какое-либо образование, включая среднее, получил, но ты хоть для общего развития почитай, что значит штатная эксплуатация
а в тебе є документація на руках яка описує штатний режим роботи ГТС і підтверджує що цей режим при роботі транзиту тільки на захід? у на давай викладай або інакше знову одне твоє балабольство коли ти стверджуєш що штатний режим це тільки на захід.
ЗІ а взагалі мені це подобається - коли аргументовано нічого відповісти починається звинувачення у порохоботстві. 100% ознака що опонент всівся в калюжу
zРадио написав:Я никогда и нигде не говорил, что реверс априори невозможен! Я говорил, что он невозможен с запада на восток одновременно с транзитом, поскольку магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, проходящий через всю территорию Украины от востока до запада, однониточный.
Видно багато отримав,що палиться до останнього 1 Якщо транзит буде-реверс не потрібен - тобі це ясно ? 2 Якщо транзиту не буде - то реверс з Заходу до центральної України (від сховищ до споживача) з одночасним аверсом з Східної України до Центральної (від видобування до споживача) - можливий навіть по однотрубній системі. Чи в тебе заперечення 3 3 млрд ми могли отримували тоді коли московія прокачувала 100 млрд м3 ,але навіть тоді чистий прибуток(бо треба купити енергоносії які витрачались на перекачку) становив не більше 2 млрд 4 Зараз ми з допомогою європейців вимагаємо забезпечити мінімум 50 млрд м3 - якщо москалики не погодяться ми втратимо а - 1.5 млрд виручки мінус 0.5 млрд енергоносії для прокачки=1 млрд прибутку б - москалики втратять виручку від 50 млрд м3*160-200 доларів за 1000 м3=8-10 млрд доларів
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Ложка к обеду. Главное, чтобы за Коболевым кто-то адекватный из Кабмина присматривал и не давал саботировать переговоры. Тогда шансы на новый если не долгосрочный, то среднесрочный коммитмент неплохие - СП2 едва ли заработает раньше середины 2021-го при таких раскаладах...
Составляющей валовой добычи природного газа, о котором отчитывается "Нафтогаз", являются объемы газа, используемые на производственно-технологические нужды (см. табл. 2).
Именно динамика и структура производственно-технологических расходов газа, которые впервые были официально представлены "Нафтогазом", дают основания полагать, что никаких 15,5 млрд кубометров газа в 2018-м добыто не было, а реальная добыча может составлять около уровня 2015–2016 гг. — 14,6 млрд. Ведь, по словам А.Фаворова, представившего "обновленную стратегию", одним из факторов роста в 2018 г. относительно 2017 г. вышеприведенных технологических расходов в три раза, расходов на геологические исследования — в 15 раз и на продувку буровых скважин — в 1,7 раза является "рост расходов газа на бумаге". То есть это увеличение не является реальным физическим ростом добычи газа. Если посмотреть данные, приведенные в табл. 2, то видно, что суммарный объем расходования газа на технологические нужды, геологические исследования и продувку в 2018-м по сравнению с 2015–2016 гг. увеличился в более чем десять раз, или на более чем 800 млн кубометров.
Поскольку указанные производственно-технологические расходы природного газа (часть из которых это "расходы газа на бумаге") являются составляющей общего отчетного объема добычи (15,5 млрд кубометров), то реальные объемы добычи "Укргаздобычи" можно определить только при вычитании таких "расходов газа на бумаге".
Каков на самом деле реальный объем добычи в 2018 г., может ответить только менеджмент "Нафтогаза", который сейчас никак не комментирует величину "расходов газа на бумаге", но продолжает пафосно утверждать, что в 2018-м достиг максимальных объемов добычи за последние годы. Могут также ответить на этот вопрос набсовет "Нафтогаза" и Кабмин как единственный его акционер, инициировав соответствующий аудит производственно-технологических расходов природного газа при его добыче. Но сейчас, кажется, ни Кабмин, ни наблюдательный совет не имеют желания заниматься этим вопросом.
Однако именно добыча этих 15,5 млрд кубометров газа в 2018 г. принималась как показатель при премировании и выплате бонусов для менеджмента группы "Нафтогаз". Именно эти 15,5 млрд кубометров были согласованы набсоветом как показатель эффективности (KPI). Именно за эти отчетные 15,5 млрд кубометров газа конкретные люди получали конкретные вознаграждения. Вознаграждения — за невыполнение программы увеличения добычи газа и провал Энергетической стратегии Украины на период до 2035 г.
Осознавая провал программы увеличения добычи газа, наблюдательный совет "Нафтогаза" должен был бы еще в процессе ее выполнения, пользуясь своими полномочиями и утвержденной инвестиционной политикой, адекватно реагировать, чтобы "привести "Нафтогаз" к увеличению ценности в пользу народа Украины". Но на протяжении 2017–2018 гг. набсовет, проведя более 30 заседаний (в том числе и внеочередных по требованию правления), не смог дать оценку невыполнению плана реальных производственных показателей, как, похоже, не смог квалифицированно разобраться с реальными показателями добычи природного газа. Так чего же стоят пафосные заверения главы наблюдательного совета "Нафтогаза" пани Споттисвуд?
Даже если верить словам Андрея Фаворова о согласовании набсоветом "Нафтогаза" "обновленной стратегии группы "Нафтогаз" в сфере добычи газа", логичен вопрос: как наблюдательный совет может согласовывать документ, который противоречит Энергетической стратегии Украины до 2035 г., и утверждать, что теперь одним из первоочередных вопросов для национальной нефтегазовой компании являются не вопросы увеличения внутренней добычи, а ее фиксация на "базовом уровне"? И это после провала разрекламированной предыдущей программы увеличения добычи 20/20?
Как за такой короткий период и наблюдательный совет, и менеджмент "Нафтогаза" смогли "переобуться" и отрицать собственные убеждения по поводу своей первоочередной задачи — увеличения внутренней добычи природного газа? Какова цена их обещаниям, и почему никак не реагирует украинское правительство?
Неужели менеджеры "Нафтогаза", выпускники программы MBA, дошли до того, что при отчете о выполнении плановых показателей по добыче природного газа ради получения премий и бонусов прибегают к давно известным с советских времен припискам*?
*Приписки — особый вид должностного подлога, заключающийся согласно советскому уголовному праву в сознательном искажении должностным лицом отчетных данных о выполнении государственного плана.
Как Коболев промахнулся на несколько миллиардов кубометров газа
Валентин Землянский 17 октября в 19:36 Ой, як невдобно получилось.
Польский газовый оператор Gaz-Sistem опроверг возможность транспортировки на Украину 6,6 миллиарда кубометров газа в год, говорится в заявлении польской компании.
Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что его компания завершила строительство трубопровода – перемычки на компрессорной станции "Комарно" в Львовской области. По его словам, после тестирования этого соединения, его пропускная способность для импорта газа из Польши увеличится с 6,5 до 18 миллионов кубометров в сутки. В годовом измерении – это почти 6,6 миллиарда кубометров, или половина всей годовой потребности Украины в импорте газа, уверял Коболев в Facebook.
"В связи с информацией, опубликованной украинскими компаниями, то есть "Уктрансгаз" и "Нафтогаз" об увеличении пропускной способности до 6,6 миллиарда метров кубических в год газового соединения Польша-Украина, Gaz-Sistem сообщает, что нынешняя газовая инфраструктура на польско-украинской границе не позволяет передачу газа из Польши на Украину в таком объеме", — говорится в заявлении Gaz-Sistem.
Польский оператор уточняет, что существующие трубопроводные соединения между Польшей и Украиной позволяют поставлять до 2 миллиардов кубометров газа.
"Обеспечение доступной пропускной способности до уровня 6,6 миллиарда кубометров требует дополнительных инвестиций в систему передачи, управляемую Gaz-Sistem", — говорится в заявлении.
"Инвестиционное решение в этом отношении будет принято после соответствующего экономического анализа, поддержанного контрактными обязательствами между сторонами", — добавили в польской компании.
Я говорил, что: 1) технически по реверсу нельзя поставить более 2 млрд кубов в год при условии, что аверсные поставки ведутся; 2) при отсутствии аверсных поставок в странах ЕС ни в каких объемах не будет газа, который они могли бы продать Украине, поскольку сами столкнутся в огромным дефицитом (до 20-40 млрд кубов в год)
zРадио написав:В случае судебного конфликта под угрозу они ставят не только транзитные доходы, но и саму энергетическую безопасность. К 2020-му году потребность в импорте все еще сохранится и составит при самом пессимистичном варианте экономической ситуации - 7 млрд кубов. А в Европе, учитывая техническую и бизнесовую составляющую, мы сможем взять 2-3 млрд в лучшем случае.