Составляющей валовой добычи природного газа, о котором отчитывается "Нафтогаз", являются объемы газа, используемые на производственно-технологические нужды (см. табл. 2).



Именно динамика и структура производственно-технологических расходов газа, которые впервые были официально представлены "Нафтогазом", дают основания полагать, что никаких 15,5 млрд кубометров газа в 2018-м добыто не было, а реальная добыча может составлять около уровня 2015–2016 гг. — 14,6 млрд. Ведь, по словам А.Фаворова, представившего "обновленную стратегию", одним из факторов роста в 2018 г. относительно 2017 г. вышеприведенных технологических расходов в три раза, расходов на геологические исследования — в 15 раз и на продувку буровых скважин — в 1,7 раза является "рост расходов газа на бумаге". То есть это увеличение не является реальным физическим ростом добычи газа. Если посмотреть данные, приведенные в табл. 2, то видно, что суммарный объем расходования газа на технологические нужды, геологические исследования и продувку в 2018-м по сравнению с 2015–2016 гг. увеличился в более чем десять раз, или на более чем

800 млн кубометров.



Поскольку указанные производственно-технологические расходы природного газа (часть из которых это "расходы газа на бумаге") являются составляющей общего отчетного объема добычи (15,5 млрд кубометров), то реальные объемы добычи "Укргаздобычи" можно определить только при вычитании таких "расходов газа на бумаге".



Каков на самом деле реальный объем добычи в 2018 г., может ответить только менеджмент "Нафтогаза", который сейчас никак не комментирует величину "расходов газа на бумаге", но продолжает пафосно утверждать, что в 2018-м достиг максимальных объемов добычи за последние годы. Могут также ответить на этот вопрос набсовет "Нафтогаза" и Кабмин как единственный его акционер, инициировав соответствующий аудит производственно-технологических расходов природного газа при его добыче. Но сейчас, кажется, ни Кабмин, ни наблюдательный совет не имеют желания заниматься этим вопросом.



Однако именно добыча этих 15,5 млрд кубометров газа в 2018 г. принималась как показатель при премировании и выплате бонусов для менеджмента группы "Нафтогаз". Именно эти 15,5 млрд кубометров были согласованы набсоветом как показатель эффективности (KPI). Именно за эти отчетные 15,5 млрд кубометров газа конкретные люди получали конкретные вознаграждения. Вознаграждения — за невыполнение программы увеличения добычи газа и провал Энергетической стратегии Украины на период до 2035 г.



Осознавая провал программы увеличения добычи газа, наблюдательный совет "Нафтогаза" должен был бы еще в процессе ее выполнения, пользуясь своими полномочиями и утвержденной инвестиционной политикой, адекватно реагировать, чтобы "привести "Нафтогаз" к увеличению ценности в пользу народа Украины". Но на протяжении 2017–2018 гг. набсовет, проведя более 30 заседаний (в том числе и внеочередных по требованию правления), не смог дать оценку невыполнению плана реальных производственных показателей, как, похоже, не смог квалифицированно разобраться с реальными показателями добычи природного газа. Так чего же стоят пафосные заверения главы наблюдательного совета "Нафтогаза" пани Споттисвуд?



Даже если верить словам Андрея Фаворова о согласовании набсоветом "Нафтогаза" "обновленной стратегии группы "Нафтогаз" в сфере добычи газа", логичен вопрос: как наблюдательный совет может согласовывать документ, который противоречит Энергетической стратегии Украины до 2035 г., и утверждать, что теперь одним из первоочередных вопросов для национальной нефтегазовой компании являются не вопросы увеличения внутренней добычи, а ее фиксация на "базовом уровне"? И это после провала разрекламированной предыдущей программы увеличения добычи 20/20?



Как за такой короткий период и наблюдательный совет, и менеджмент "Нафтогаза" смогли "переобуться" и отрицать собственные убеждения по поводу своей первоочередной задачи — увеличения внутренней добычи природного газа? Какова цена их обещаниям, и почему никак не реагирует украинское правительство?



Неужели менеджеры "Нафтогаза", выпускники программы MBA, дошли до того, что при отчете о выполнении плановых показателей по добыче природного газа ради получения премий и бонусов прибегают к давно известным с советских времен припискам*?



*Приписки — особый вид должностного подлога, заключающийся согласно советскому уголовному праву в сознательном искажении должностным лицом отчетных данных о выполнении государственного плана.