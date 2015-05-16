|
|
|
Ринок енергоносіїв в контексті
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 21 жов, 2019 12:32
mephala
а ху із Землянський? що за іксперд?
Землянский, а еще есть такой Марунич - журнашлюшки из бывшей пресс-службы Нафтогаза времен Тимошенницы и ее печально известного контракта. При овоще они боязливо помалкивали в тряпочку, а при Порошенко и теперь в условиях свободы слова, успехи Нафтогаза в диверсификации поставок, победе в Арбитраже, прибыльной работе им покоя не дают - зависть. Гадят где только могут.
-
avax
-
-
- Повідомлень: 1377
- З нами з: 16.09.09
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 12:42
Болгария начала строить трубопровод для приема газа из «Турецкого потока»
София проинформировала Москву о начале строительства участка для транспортировки газа по второй ветке «Турецкого потока», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Обе нитки планируется построить до конца 2019 года.
Скоро газ из ТП дойдет и до Венгрии, и у Украины появится возможность закупать ЕВРОПЕЙСКИЙ ГАЗ по реверсу с плечом не в 1000 (из СП-2), а всего в несколько десятков км.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7216
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 746 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|50
|8577
|
|
|3
|4662
|
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[
|