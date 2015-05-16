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Землянский, а еще есть такой Марунич - журнашлюшки из бывшей пресс-службы Нафтогаза времен Тимошенницы и ее печально известного контракта. При овоще из Нафтогаза их выгнали, но они боязливо помалкивали в тряпочку, а при Порошенко и теперь в условиях свободы слова, успехи Нафтогаза в диверсификации поставок, победе в Арбитраже, прибыльной работе им покоя не дают - зависть. Гадят где только могут.
Востаннє редагувалось avax в Пон 21 жов, 2019 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Болгария начала строить трубопровод для приема газа из «Турецкого потока»
София проинформировала Москву о начале строительства участка для транспортировки газа по второй ветке «Турецкого потока», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Обе нитки планируется построить до конца 2019 года.
Скоро газ из ТП дойдет и до Венгрии, и у Украины появится возможность закупать ЕВРОПЕЙСКИЙ ГАЗ по реверсу с плечом не в 1000 (из СП-2), а всего в несколько десятков км.
Землянский, а еще есть такой Марунич - журнашлюшки из бывшей пресс-службы Нафтогаза времен Тимошенницы и ее печально известного контракта. При овоще из Нафтогаза их выгнали, но они боязливо помалкивали в тряпочку, а при Порошенко и теперь в условиях свободы слова, успехи Нафтогаза в диверсификации поставок, победе в Арбитраже, прибыльной работе им покоя не дают - зависть. Гадят где только могут.
Гадите (зачем-то ) здесь лишь вы с мефалой.
Ладно Землянский и Марунич вам не эксперты, но что нельзя зайти на официальный сайт польского оператора и все проверить самим?!!
With reference to the press releases published by Ukrainian companies, i.e. Uktransgaz and Naftohaz, on the increased available gas capacity of 6.6 billion m3/year for the Poland-Ukraine interconnection, GAZ-SYSTEM informs that the existing gas infrastructure at the Polish-Ukrainian border does not allow for the transmission of such a volume of gas from Poland to Ukraine.
The current gas interconnection from Poland to Ukraine allows the transmission of up to 2 billion m3 of gas per year on an interruptible conditionally firm basis.
Provision of available capacity of 6.6 billion m3/year requires additional investments in the transmission system managed by GAZ-SYSTEM.
A relevant investment decision will be made on the basis of an appropriate economic analysis, supported by contractual obligations between the Parties.
Гадить та борсатися в калюжі це доля зрадіо. Ні ти ні пан іксперд Землянський не дали понсилання на текст ні слів Коболева на фейсбуці ні прес-реліз Нафтогазу. Ну то воно і зрозуміло чого - щоб ті хто не перевірить подумали що воно так і є.
Але цитую дослівно слова іксперда:
"Польский газовый оператор Gaz-Sistem опроверг возможность транспортировки на Украину 6,6 миллиарда кубометров газа в год, говорится в заявлении польской компании"
А тепер знайди де Коболев або Нафтогаз стверджував що у поляків на даний момент є можливість експортувати 6 лярдів газу в рік?
Як можна "опровергнуть" слова яких не було? Але задля красного слівця декотрі ладні і в лайно замазатись.
Як завжди зрадіо сів в калюжу але намається робити вигляд що все добре.
ЗІ навсяк процитую ще раз слова Коболева з його фейсбуку. Може декотрим хоч с другого разу дійде
"Після завершення тестування цієї нової ділянки доступна для імпорту з Польщі пропускна спроможність зросте з 6,5 до 18 млн куб.м. на добу. В річному вимірі – це майже 6,6 млрд куб.м., або приблизно половина всієї річної потреби України в імпорті газу.
Відтепер ми технічно готові приймати з польського напрямку газ у обсягах, що навіть перевищують потужність LNG-терміналу в Свіноуйсьце. Сподіваємося, що незабаром Польща також усуне "вузькі місця" зі свого боку кордону (зокрема, збудує ділянку газопроводу Творжень-Погорська Воля)."
Забезпечення наявної потужності 6,6 млрд м3 / рік потребує додаткових інвестицій в систему передачі, якою керує GAZ-SYSTEM.
А тепер поясню 1 Поляки заблокували доступ Газпрому до 50% гілки Опал- чим створили не можливість передати газ в Німеччину з гілки СП-2 в повному обсязі , в звязку з цим Газпром змушений або домовлятись з Україною , або втрачати 20-40 млрд м3 експортних можливостей 2 Якщо Газпром погодиться з умовами України - то потреби в 6.6млрд м3 в рік від Польщі - не буде , якщо не погодиться - зявиться економічно обгрунтована зацікавленість в Поляків 3 Ми для того щоб не було ніяких перепон на своїй території технічну можливість створили...
Тепер все залежить від поступливості Газпрому Захоче зберегти експортний потенціал - підпише угоду на наших умовах Не захоче - ми підпишемо угоду з Поляками.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:3 Ми для того щоб не було ніяких перепон на своїй території технічну можливість створили...
Еще один завравшийся... Ты понимаешь, что такое интерконнектор? Слова "интер" (между) и "коннект" (связывать) даже сами по себе объясняют, что это место пропуска.
Интерконнектор не может быть одной емкости с украинской стороны, и другой - с польской. Разной емкости могут быть транзитные системы до интерконнектора.
И украинская, и польская системы транзита пропустят и 6,6 млрд кубов, и много больше. Затык в интерконнекторе - едином месте пропуска, проектом расширения которого никто не занимался, что очевидно из сообщения GAZ-SYSTEM "the existing gas infrastructure at the Polish-Ukrainian border does not allow for the transmission of such a volume of gas from Poland to Ukraine. The current gas interconnection from Poland to Ukraine allows the transmission of up to 2 billion m3 of gas per year on an interruptible conditionally firm basis"
Це вже просто якийсь пісець. зрадіо а чому не докінця цитував? невигідно було?
Цитую вже поляків: "The current gas interconnection from Poland to Ukraine allows the transmission of up to 2 billion m3 of gas per year on an interruptible conditionally firm basis.
Provision of available capacity of 6.6 billion m3/year requires additional investments in the transmission system managed by GAZ-SYSTEM.
A relevant investment decision will be made on the basis of an appropriate economic analysis, supported by contractual obligations between the Parties"
Тобто поляки прямо пишуть - з нашого боку поточний стан 2 лярди. Якщо буде економічна доцільність розглянемо і вкладемо кошти в модернізацію.
А тепер ще раз нагадаю Коболева:
"Відтепер ми технічно готові приймати з польського напрямку газ у обсягах, що навіть перевищують потужність LNG-терміналу в Свіноуйсьце. Сподіваємося, що незабаром Польща також усуне "вузькі місця" зі свого боку кордону (зокрема, збудує ділянку газопроводу Творжень-Погорська Воля)."
То ось у мене питання - так що ж саме заперечила польська сторона що іксперд розігнав хвилю?
mephala написав:Це вже просто якийсь пісець. зрадіо а чому не докінця цитував? невигідно було?
Не ври, я процитировал сообщение поляков полностью, и ты это знаешь!
Модернизация пропускных способностей на одной стороне без аналогичных действий другой - это онанизм, не секс. Чтобы что-то получилось, нужен партнер! Пойми уже ты, что такое интерконнектор!!!
И подумай, в какой угол ты загнал и себя, и горе-руководителей Нефтегаза!
Потому что я всего лишь утверждаю, что Коболев врет, говоря о расширении возможностей для реверса. А ты - что он впустую потратил государственные деньги на одностороннее расширение того, в чем вторая сторона (обязательная для процесса) не заинтересована