Додано: Пон 21 жов, 2019 15:36

Гадить та борсатися в калюжі це доля зрадіо.

Ні ти ні пан іксперд Землянський не дали понсилання на текст ні слів Коболева на фейсбуці ні прес-реліз Нафтогазу. Ну то воно і зрозуміло чого - щоб ті хто не перевірить подумали що воно так і є.



Але цитую дослівно слова іксперда:



"Польский газовый оператор Gaz-Sistem опроверг возможность транспортировки на Украину 6,6 миллиарда кубометров газа в год, говорится в заявлении польской компании"



А тепер знайди де Коболев або Нафтогаз стверджував що у поляків на даний момент є можливість експортувати 6 лярдів газу в рік?



Як можна "опровергнуть" слова яких не було? Але задля красного слівця декотрі ладні і в лайно замазатись.



Як завжди зрадіо сів в калюжу але намається робити вигляд що все добре.



ЗІ

навсяк процитую ще раз слова Коболева з його фейсбуку. Може декотрим хоч с другого разу дійде



"Після завершення тестування цієї нової ділянки доступна для імпорту з Польщі пропускна спроможність зросте з 6,5 до 18 млн куб.м. на добу. В річному вимірі – це майже 6,6 млрд куб.м., або приблизно половина всієї річної потреби України в імпорті газу.



Відтепер ми технічно готові приймати з польського напрямку газ у обсягах, що навіть перевищують потужність LNG-терміналу в Свіноуйсьце. Сподіваємося, що незабаром Польща також усуне "вузькі місця" зі свого боку кордону (зокрема, збудує ділянку газопроводу Творжень-Погорська Воля)."