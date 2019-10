Додано: Пон 21 жов, 2019 16:33

Це вже просто якийсь пісець. зрадіо а чому не докінця цитував? невигідно було?Цитую вже поляків:"The current gas interconnection from Poland to Ukraine allows the transmission of up to 2 billion m3 of gas per year on an interruptible conditionally firm basis.Provision of available capacity of 6.6 billion m3/year requires additional investments in the transmission system managed by GAZ-SYSTEM.A relevant investment decision will be made on the basis of an appropriate economic analysis, supported by contractual obligations between the Parties"Тобто поляки прямо пишуть - з нашого боку поточний стан 2 лярди. Якщо буде економічна доцільність розглянемо і вкладемо кошти в модернізацію.А тепер ще раз нагадаю Коболева:"Відтепер ми технічно готові приймати з польського напрямку газ у обсягах, що навіть перевищують потужність LNG-терміналу в Свіноуйсьце. Сподіваємося, що незабаром Польща також усуне "вузькі місця" зі свого боку кордону (зокрема, збудує ділянку газопроводу Творжень-Погорська Воля)."То ось у мене питання - так що ж саме заперечила польська сторона що іксперд розігнав хвилю?