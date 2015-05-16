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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:09

Учитывая теплую погоду, продолжается закачка газа в ПХГ Украины.

Оперативні дані по ПСГ ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" за 20.10.2019

(млн. м3 при 20 гр.С)

Закачано - 50,07
Відібрано - 0
Загальний обсяг - 21386,28
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