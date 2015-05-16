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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:09

Учитывая теплую погоду, продолжается закачка газа в ПХГ Украины.

Оперативні дані по ПСГ ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" за 20.10.2019

(млн. м3 при 20 гр.С)

Закачано - 50,07
Відібрано - 0
Загальний обсяг - 21386,28
avax
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 20:47

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:Модернизация пропускных способностей на одной стороне без аналогичных действий другой - это онанизм, не секс. Чтобы что-то получилось, нужен партнер! Пойми уже ты, что такое интерконнектор!!!
А як таке продовження зашквару для Москаликів(це вже після арешту акцій ТП-2)
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2756235.html?fbclid=IwAR3Ghjuh9YArB4BBX6mdNmNFQbtB9O8VyfkHOMo-96L0IllrEuu2vOjAMfE
Дания дала разрешение на строительство участка газопровода Baltic Pipe через свои территориальные воды.
Это – последний участок трассы газопровода, который получил согласование. Таким образом, остается дело за реализацией проекта, то есть – за физической прокладкой магистрали и соответствующего технологического оборудования.

Этот газопровод имеет мощность в 10 миллиардов кубометров, которые будут поставляться из Норвегии в Польшу, которая постепенно становится хабом как для трубопроводного газа, так и для СПГ.
Речь идет о морском участке трассы, который проходит от берега залива Факсе и до морской границы Швеции, которая уже согласовала трассу газопровода.

Эта новость интересна сразу несколькими деталями. Согласование, полученное польско-норвежским консорциумом, очень показательно на фоне того, что российский проект «Северный поток-2» так и не получил такого согласования от Дании, а без него невозможно достроить весь газопровод просто физически.

Следующий момент заключается в том, что труба газопровода Baltic Pipe пересечет трубы российских «Северных потоков», что вносит элемент пикантности в газотранспортную систему этого района.
В итоге, Газпром не получил датское «добро», а вместо этого – будет иметь чужую трубу, поверх своих труб.
Похоже на то, что у датчан тестикулы оказались намного крепче, нежели у немцев, если таковые у тех вообще имеются, когда речь заходит о шашнях с Москвой.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 22:03

  budivelnik написав:А як таке продовження зашквару для Москаликів(це вже після арешту акцій ТП-2)
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2756235.html?fbclid=IwAR3Ghjuh9YArB4BBX6mdNmNFQbtB9O8VyfkHOMo-96L0IllrEuu2vOjAMfE


Ты, наверно, очень уважаешь москаликов, раз пишешь слово с большой буквы, хотя оно не является географическим названием :mrgreen:

А я как-то не очень - поэтому пишу с маленькой. Но то такое. По сути вопроса, я приветствую любые альтернативы поставкам газа из РФ, которые соответствуют одному единственному условию - не бьют по нашему транзитному статусу.

Поэтому если решение Дании по запрету строительства СП2 и разрешению строительства газопровода из Норвегии в Польшу помешает Газпрому в реализации своих планов, я искренне рад. Запрет по СП2 как минимум задержит его реализацию - полгода-год уже хорошо. Я не верю в то, что СП2 не будет завершен, но то, что он будет готов ближе к 2022, а не 2021-му дает нам поле для маневра, что есть хорошо.

За поляков я не рад и не огорчен - у них свой интерес. Замечу только, что своими проектами они каннибализируют нашу прибыль. Так что если ты радуешься их победам, не обращая внимание на наши поражения, то ты самый настоящий предатель. Американский СПГ в Свиноуйсце - удар как по РФ, так и по нам, поскольку снижение объемов закупок европейцев у Газпрома неминуемо приведет к снижению потребностей в украинском транзите. А это - ухудшение итак отрицательного торгового баланса для нас (услуги по транзиту - это чистый экспорт и валютный кэш).

Когда то говорил уже тебе, но повторю - в борьбе с врагом недостаточно, чтобы его коровы дохли - необходимо еще и своих в целости сохранить...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:03

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Ну що можна сказати - Коболев "маладес". з’їздив. договорився.

Компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво системи газопроводу на континентальному шельфі Данії. Про це повідомляє Данське енергетичне агентство
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:05

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

С момента введения температурной надбавки на газ - в частном доме не платили, как и советовали НКРЕКП и еще Гройсман. Вели переписку, получали отписки. В октябре получили письмо с доставкой про уплату долга или отключат. Пришлось оплатить весь накопившийся долг.
Вот как держава за год бездарных запретов, проверок, судов до сих пор не может решить проблему - законна или нет надбавка. Может у кого другие истории?
*******
valya
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