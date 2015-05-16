Додано: Суб 26 жов, 2019 22:03

budivelnik написав: А як таке продовження зашквару для Москаликів(це вже після арешту акцій ТП-2)

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2756235.html?fbclid=IwAR3Ghjuh9YArB4BBX6mdNmNFQbtB9O8VyfkHOMo-96L0IllrEuu2vOjAMfE

А як таке продовження зашквару для Москаликів(це вже після арешту акцій ТП-2)

Ты, наверно, очень уважаешь москаликов, раз пишешь слово с большой буквы, хотя оно не является географическим названиемА я как-то не очень - поэтому пишу с маленькой. Но то такое. По сути вопроса, я приветствую любые альтернативы поставкам газа из РФ, которые соответствуют одному единственному условию - не бьют по нашему транзитному статусу.Поэтому если решение Дании по запрету строительства СП2 и разрешению строительства газопровода из Норвегии в Польшу помешает Газпрому в реализации своих планов, я искренне рад. Запрет по СП2 как минимум задержит его реализацию - полгода-год уже хорошо. Я не верю в то, что СП2 не будет завершен, но то, что он будет готов ближе к 2022, а не 2021-му дает нам поле для маневра, что есть хорошо.За поляков я не рад и не огорчен - у них свой интерес. Замечу только, что своими проектами они каннибализируют нашу прибыль. Так что если ты радуешься их победам, не обращая внимание на наши поражения, то ты самый настоящий предатель. Американский СПГ в Свиноуйсце - удар как по РФ, так и по нам, поскольку снижение объемов закупок европейцев у Газпрома неминуемо приведет к снижению потребностей в украинском транзите. А это - ухудшение итак отрицательного торгового баланса для нас (услуги по транзиту - это чистый экспорт и валютный кэш).Когда то говорил уже тебе, но повторю - в борьбе с врагом недостаточно, чтобы его коровы дохли - необходимо еще и своих в целости сохранить...