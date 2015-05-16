Учитывая теплую погоду, продолжается закачка газа в ПХГ Украины.
Оперативні дані по ПСГ ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" за 20.10.2019
(млн. м3 при 20 гр.С)
Закачано - 50,07
Відібрано - 0
Загальний обсяг - 21386,28
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 22 жов, 2019 13:09
Учитывая теплую погоду, продолжается закачка газа в ПХГ Украины.
Оперативні дані по ПСГ ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" за 20.10.2019
(млн. м3 при 20 гр.С)
Закачано - 50,07
Відібрано - 0
Загальний обсяг - 21386,28
Додано: Суб 26 жов, 2019 20:47
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
А як таке продовження зашквару для Москаликів(це вже після арешту акцій ТП-2)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 26 жов, 2019 22:03
Ты, наверно, очень уважаешь москаликов, раз пишешь слово с большой буквы, хотя оно не является географическим названием
А я как-то не очень - поэтому пишу с маленькой. Но то такое. По сути вопроса, я приветствую любые альтернативы поставкам газа из РФ, которые соответствуют одному единственному условию - не бьют по нашему транзитному статусу.
Поэтому если решение Дании по запрету строительства СП2 и разрешению строительства газопровода из Норвегии в Польшу помешает Газпрому в реализации своих планов, я искренне рад. Запрет по СП2 как минимум задержит его реализацию - полгода-год уже хорошо. Я не верю в то, что СП2 не будет завершен, но то, что он будет готов ближе к 2022, а не 2021-му дает нам поле для маневра, что есть хорошо.
За поляков я не рад и не огорчен - у них свой интерес. Замечу только, что своими проектами они каннибализируют нашу прибыль. Так что если ты радуешься их победам, не обращая внимание на наши поражения, то ты самый настоящий предатель. Американский СПГ в Свиноуйсце - удар как по РФ, так и по нам, поскольку снижение объемов закупок европейцев у Газпрома неминуемо приведет к снижению потребностей в украинском транзите. А это - ухудшение итак отрицательного торгового баланса для нас (услуги по транзиту - это чистый экспорт и валютный кэш).
Когда то говорил уже тебе, но повторю - в борьбе с врагом недостаточно, чтобы его коровы дохли - необходимо еще и своих в целости сохранить...
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:03
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
Ну що можна сказати - Коболев "маладес". з’їздив. договорився.
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:05
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
С момента введения температурной надбавки на газ - в частном доме не платили, как и советовали НКРЕКП и еще Гройсман. Вели переписку, получали отписки. В октябре получили письмо с доставкой про уплату долга или отключат. Пришлось оплатить весь накопившийся долг.
Вот как держава за год бездарных запретов, проверок, судов до сих пор не может решить проблему - законна или нет надбавка. Может у кого другие истории?
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Додано: Чет 07 лис, 2019 11:35
Для свидетелей секты виртуального реверса
ЕБРР согласовал поставщиков для "Нафтогаза"
Додано: Суб 16 лис, 2019 23:49
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
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