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zРадио написав:Модернизация пропускных способностей на одной стороне без аналогичных действий другой - это онанизм, не секс. Чтобы что-то получилось, нужен партнер! Пойми уже ты, что такое интерконнектор!!!
Дания дала разрешение на строительство участка газопровода Baltic Pipe через свои территориальные воды. Это – последний участок трассы газопровода, который получил согласование. Таким образом, остается дело за реализацией проекта, то есть – за физической прокладкой магистрали и соответствующего технологического оборудования.
Этот газопровод имеет мощность в 10 миллиардов кубометров, которые будут поставляться из Норвегии в Польшу, которая постепенно становится хабом как для трубопроводного газа, так и для СПГ. Речь идет о морском участке трассы, который проходит от берега залива Факсе и до морской границы Швеции, которая уже согласовала трассу газопровода.
Эта новость интересна сразу несколькими деталями. Согласование, полученное польско-норвежским консорциумом, очень показательно на фоне того, что российский проект «Северный поток-2» так и не получил такого согласования от Дании, а без него невозможно достроить весь газопровод просто физически.
Следующий момент заключается в том, что труба газопровода Baltic Pipe пересечет трубы российских «Северных потоков», что вносит элемент пикантности в газотранспортную систему этого района. В итоге, Газпром не получил датское «добро», а вместо этого – будет иметь чужую трубу, поверх своих труб. Похоже на то, что у датчан тестикулы оказались намного крепче, нежели у немцев, если таковые у тех вообще имеются, когда речь заходит о шашнях с Москвой.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Ты, наверно, очень уважаешь москаликов, раз пишешь слово с большой буквы, хотя оно не является географическим названием
А я как-то не очень - поэтому пишу с маленькой. Но то такое. По сути вопроса, я приветствую любые альтернативы поставкам газа из РФ, которые соответствуют одному единственному условию - не бьют по нашему транзитному статусу.
Поэтому если решение Дании по запрету строительства СП2 и разрешению строительства газопровода из Норвегии в Польшу помешает Газпрому в реализации своих планов, я искренне рад. Запрет по СП2 как минимум задержит его реализацию - полгода-год уже хорошо. Я не верю в то, что СП2 не будет завершен, но то, что он будет готов ближе к 2022, а не 2021-му дает нам поле для маневра, что есть хорошо.
За поляков я не рад и не огорчен - у них свой интерес. Замечу только, что своими проектами они каннибализируют нашу прибыль. Так что если ты радуешься их победам, не обращая внимание на наши поражения, то ты самый настоящий предатель. Американский СПГ в Свиноуйсце - удар как по РФ, так и по нам, поскольку снижение объемов закупок европейцев у Газпрома неминуемо приведет к снижению потребностей в украинском транзите. А это - ухудшение итак отрицательного торгового баланса для нас (услуги по транзиту - это чистый экспорт и валютный кэш).
Когда то говорил уже тебе, но повторю - в борьбе с врагом недостаточно, чтобы его коровы дохли - необходимо еще и своих в целости сохранить...
С момента введения температурной надбавки на газ - в частном доме не платили, как и советовали НКРЕКП и еще Гройсман. Вели переписку, получали отписки. В октябре получили письмо с доставкой про уплату долга или отключат. Пришлось оплатить весь накопившийся долг. Вот как держава за год бездарных запретов, проверок, судов до сих пор не может решить проблему - законна или нет надбавка. Может у кого другие истории?
Среди поставщиков, прошедших предварительный отбор и согласование ЕБРР 11 компаний: CEZ a.s (Чешская республика), GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Великобритания), Alpiq Energy SE (Чешская республика), MET Gas and Energy Marketing (Швейцария), Axpo Solutions AG (Швейцария), DXT Commodities SA (Швейцария), EDF Trading Limited (Великобритания), Uniper Global Commodities SE (Германия), RWE Supply and Trading GmbH (Германия), ENGIE SA (Франция), Shell Energy Europe Ltd (Великобритания)
Исполнительный директор "Нефтегаза" Витренко обвинил руководство компании в коррупции
Исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко заявляет, что цена на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) выросла из-за недостаточной собственной добычи газа. Об этом Витренко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Если бы была увеличена собственная добыча и был повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ не выросла, а снизилась бы", - написал он, комментируя повышение цены на газ для населения на условиях ПСО на 28,6% до 5 500 гривен/тыс. куб. м на январь 2020 года.
По словам Витренко, при условии увеличения собственной добычи газа и повышения уровня энергоэффективности, в 2020 году Украина могла бы начать экспортировать газ, а не продолжить импортировать, что способствовала бы снижению рыночной цены газа.
"Вот так мы и расплачиваемся за некомпетенцию и коррупцию", - подытожил он.
(Новость дополнена подробностями)
Также в комментариях к своему посту в Facebook Витренко отметил, что под руководством экс-председателя правления "Укргаздобычи" Олега Прохоренко и при координации Витренко компания стала увеличивать добычу газа.
Он подчеркнул, что всего с 2016 по 2018 год добыча газа была увеличена на около 1 млрд куб. м/год.
"Почему не больше увеличили? Прохоренко указывал как на внешние факторы (проблемы с разрешениями), так и на бюрократизированную и несправедливую систему управления в "Нефтегазе". Я со своей стороны тоже настаивал на трансформации системы управления в "Нефтегазе", - добавил Витренко.
Как сообщали Українськi Новини, в марте Витренко настаивал на заниженном уровне цены продажи природного газа Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" компании "ЭРУ Трейдинг" в 4-м квартале 2018 года.
Витренко подозревает, что с 4 квартала 2018 года продажа газа из газовых хранилищ велась по коррупционной схеме. В своих служебных записках набсовету компании, копии которых имеются в распоряжении "Українських Новин", Витренко приводит ряд аргументов, которые, по его мнению, подтверждают конфликт интересов новоназначенного руководителя газового направления НАК Андрея Фаворова. А также факты продажи "нефтегазовского" газа компании "ЭРУ Трейдинг", которой ранее руководил Фаворов, по заниженным ценам.
Среди поставщиков, прошедших предварительный отбор и согласование ЕБРР 11 компаний: CEZ a.s (Чешская республика), GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Великобритания), Alpiq Energy SE (Чешская республика), MET Gas and Energy Marketing (Швейцария), Axpo Solutions AG (Швейцария), DXT Commodities SA (Швейцария), EDF Trading Limited (Великобритания), Uniper Global Commodities SE (Германия), RWE Supply and Trading GmbH (Германия), ENGIE SA (Франция), Shell Energy Europe Ltd (Великобритания)
Среди поставщиков, прошедших предварительный отбор и это в 2019..Короче готовятся уже если транзит через Украину прекратится?