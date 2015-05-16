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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 22 гру, 2019 13:28
mephala написав:
забавно.
почав розмову з того що премії не потрібно платити бо і так повинен робити згідно посадової а потім вирішив перейти на систему тому дамо тому не дамо. цікаво - а хто буде вирішувати кому давати а кому не давати? за мзду невеличку?
так що це тобі потрібно спочатку розібратися зі своїми совами та глобусами.
Если ты не понимаешь, что премия при окладе 5 тыс грн используется как социальный механизм и механизм удержания, мне тебя жаль. На такой оклад просто невозможно найти людей, соответствующих должностной инструкции! Ни одну из этих функций премия при окладе 1 млн грн не способна выполнить. Да и потребности нет
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Додано: Нед 22 гру, 2019 17:46
zРадио написав:
премия при окладе 5 тыс грн используется как социальный механизм и механизм удержания, мне тебя жаль. На такой оклад просто невозможно найти людей, соответствующих должностной инструкции! Ни одну из этих функций премия при окладе 1 млн грн не способна выполнить. Да и потребности нет
Якщо в топа зарплата 1 млн - то чим його можна простимулювати? Грамотою в рамці?
Чому тоді у всіх топів крім зарплат є ще й бонуси привязані до кінцевого результату діяльності компаній якими вони керують.?
Чи зрадіо придумав щось новіше і пропонує Лі Якока, чи Стіву Джобсу , чи Балмеру - задовільнитись тільки зарплатою і грамотами в рамочках?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 22 гру, 2019 17:58
budivelnik написав: zРадио написав:
премия при окладе 5 тыс грн используется как социальный механизм и механизм удержания, мне тебя жаль. На такой оклад просто невозможно найти людей, соответствующих должностной инструкции! Ни одну из этих функций премия при окладе 1 млн грн не способна выполнить. Да и потребности нет
Якщо в топа зарплата 1 млн - то чим його можна простимулювати? Грамотою в рамці?
Чому тоді у всіх топів крім зарплат є ще й бонуси привязані до кінцевого результату діяльності компаній якими вони керують.?
Чи зрадіо придумав щось новіше і пропонує Лі Якока, чи Стіву Джобсу , чи Балмеру - задовільнитись тільки зарплатою і грамотами в рамочках?
Я выше написал. Читать умеем?
zРадио написав:
- премируется ТОП-менеджент либо за перевыполнение финансовых KPI (что тоже определяется задолго ДО, а не сразу ПОСЛЕ), либо за сверхзаслуги в части стратегического развития бизнеса (в случае Нефтегаза это может быть, например, радикальное увеличение добычи, радикальное увеличение эффективности бизнеса за счет успешной реогранизации, а не увеличения тарифов, открытие новых перспективных направлений бизнеса - все в таком духе).
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zРадио
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Додано: Нед 22 гру, 2019 18:12
zРадио написав:
Я выше написал. Читать умеем?
1 Ти багато чого писав
2 В 2013-2015 роках , перед топами НАфтогазу не стояло завдання отримати перемогу в Стокгольмі
3 Перемога в Стокгольмі (і те що педераційники згодились цю перемогу признати)-створила умови по яким Нафтогаз отримає додаткових 3 млрд доларів.
Що ще не розуміє зрадофіл?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 22 гру, 2019 18:22
zРадио написав: mephala написав:
забавно.
почав розмову з того що премії не потрібно платити бо і так повинен робити згідно посадової а потім вирішив перейти на систему тому дамо тому не дамо. цікаво - а хто буде вирішувати кому давати а кому не давати? за мзду невеличку?
так що це тобі потрібно спочатку розібратися зі своїми совами та глобусами.
Если ты не понимаешь, что премия при окладе 5 тыс грн используется как социальный механизм и механизм удержания, мне тебя жаль. На такой оклад просто невозможно найти людей, соответствующих должностной инструкции! Ни одну из этих функций премия при окладе 1 млн грн не способна выполнить. Да и потребности нет
цитую тебе ще раз
zРадио написав:
Во-первых, ты пока не знаешь условий возврата долга, а во-вторых, премии Коболеву и Витренко выплачены незаслуженно
не только потому что долг не был взыскан, а и потому что... барабанная дробь... тупо не за что! Защита интересов бизнеса - это должностная обязанность ТОП-менеджмента
! Здесь нет никаких сверхзаслуг для премии - за это ТОПы получают свои высокие зарплаты!
PS: об этом, кстати, я тоже говорил много раз. И ты это точно читал, потому что спорил. Так что не прикидывайся шлангом!
так у прибиральниці теж згідно її посадових обов’язків і так повинно бути все прибрано. та й премії отримують не тільки прибиральниці. а й інженери, посадовці, начальники відділів. чи в них теж оклад 5тис грн? що по ним вигадаєш?
а взагалі цікаво дивитися як ти звиваєшся як вуж на сковорідці
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Додано: Нед 22 гру, 2019 18:49
mephala написав:
так у прибиральниці теж згідно її посадових обов’язків і так повинно бути все прибрано. та й премії отримують не тільки прибиральниці. а й інженери, посадовці, начальники відділів. чи в них теж оклад 5тис грн? що по ним вигадаєш?
а взагалі цікаво дивитися як ти звиваєшся як вуж на сковорідці
Эффект Даннинга-Крюгера в действии
Тупой не понимает, где он тупит, продолжая считать ежемесяную премию уборщице мотивировочной премией, а не техническим механизмом приведения нерыночного оклада к рынку. Завеса...
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Додано: Нед 22 гру, 2019 19:46
zРадио написав:
Тупой не понимает, где он тупит,
Самокритика-це шлях до одужання
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 22 гру, 2019 23:34
zРадио написав: mephala написав:
так у прибиральниці теж згідно її посадових обов’язків і так повинно бути все прибрано. та й премії отримують не тільки прибиральниці. а й інженери, посадовці, начальники відділів. чи в них теж оклад 5тис грн? що по ним вигадаєш?
а взагалі цікаво дивитися як ти звиваєшся як вуж на сковорідці
Эффект Даннинга-Крюгера в действии
Тупой не понимает, где он тупит, продолжая считать ежемесяную премию уборщице мотивировочной премией, а не техническим механизмом приведения нерыночного оклада к рынку. Завеса...
якщо ти настільки тупий що не розумієш того що прибиральниця була взята для контрасту та продовжуєш тупити не розуміючи що премії отримують на всій вертикалі від прибиральниці до коболева - то стає мені зрозуміло що вивчав ефект ти на собі раз так гарно його знаєш.
коли премію отримує директор сектору або департаменту - у нього також не ринковий оклад що йому вирівнюють? і хто буде визначати ринковість - часом не "великий" зрадіо якого вдавила жаба?
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Додано: Нед 22 гру, 2019 23:43
mephala написав: zРадио написав: mephala написав:
так у прибиральниці теж згідно її посадових обов’язків і так повинно бути все прибрано. та й премії отримують не тільки прибиральниці. а й інженери, посадовці, начальники відділів. чи в них теж оклад 5тис грн? що по ним вигадаєш?
а взагалі цікаво дивитися як ти звиваєшся як вуж на сковорідці
Эффект Даннинга-Крюгера в действии
Тупой не понимает, где он тупит, продолжая считать ежемесяную премию уборщице мотивировочной премией, а не техническим механизмом приведения нерыночного оклада к рынку. Завеса...
якщо ти настільки тупий що не розумієш того що прибиральниця була взята для контрасту та продовжуєш тупити не розуміючи що премії отримують на всій вертикалі від прибиральниці до коболева - то стає мені зрозуміло що вивчав ефект ти на собі раз так гарно його знаєш.
коли премію отримує директор сектору або департаменту - у нього також не ринковий оклад що йому вирівнюють? і хто буде визначати ринковість - часом не "великий" зрадіо якого вдавила жаба?
Тугой, я понял твою аналогию в широком смысле - в госсекторе нигде нет рыночных окладов! Ни у уборщицы, ни у директора департамента! В абсолютном большинстве случаев там премия используется для "дотягивания" зарплат. Лишь индивидуальные контракты ТОП-ов госкомпаний являются где-то рыночными, где-то - сверх-рыночными...
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Додано: Пон 23 гру, 2019 01:06
zРадио написав:
Тугой, я понял твою аналогию в широком смысле - в госсекторе нигде нет рыночных окладов! Ни у уборщицы, ни у директора департамента! В абсолютном большинстве случаев там премия используется для "дотягивания" зарплат. Лишь индивидуальные контракты ТОП-ов госкомпаний являются где-то рыночными, где-то - сверх-рыночными...
як би ти не намагався заховати за образами своє невігластво але нічого в тебе не вийде. скільки хочеш плюйся але я не дам тобі перевести розмову на іншу тему.
ти не казав що в них ринкові зарплати. ти апелював тільки до їх посадових обов’язків. то як би ти не намагався зараз робити гарну мину при поганій грі - всрався ти знатно. бо згідно твоїх же слів премій потрібно позбавити всю вертикаль - від прибиральниці і до коболева. бо вони отримують зарплатню за виконання своїх посадових обов’язків.
zРадио написав:
Во-первых, ты пока не знаешь условий возврата долга, а во-вторых, премии Коболеву и Витренко выплачены незаслуженно
не только потому что долг не был взыскан, а и потому что... барабанная дробь... тупо не за что! Защита интересов бизнеса - это должностная обязанность ТОП-менеджмента
! Здесь нет никаких сверхзаслуг для премии - за это ТОПы получают свои высокие зарплаты!
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mephala
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