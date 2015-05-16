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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 01:15

mephala

Извини, я по 3-му кругу об одном и то же не стану. Если тебе лобная кость не позволила понять с двух раз, то тут уже ничего не поделать! Сожалею, что полез в дискуссию с дураком
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