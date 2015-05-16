mephala
Извини, я по 3-му кругу об одном и то же не стану. Если тебе лобная кость не позволила понять с двух раз, то тут уже ничего не поделать! Сожалею, что полез в дискуссию с дураком
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 23 гру, 2019 01:15
mephala
Извини, я по 3-му кругу об одном и то же не стану. Если тебе лобная кость не позволила понять с двух раз, то тут уже ничего не поделать! Сожалею, что полез в дискуссию с дураком
Додано: Пон 23 гру, 2019 10:24
Отже підсумуємо
Я ,мефана і інші стверджували що Топ-менеджери будь яких компаній мають право отримувати додаткові бонуси а не тільки зарплату.
Наш опонент встиг всіх обізвати дурнями а себе єдиновірним ,який тільки один знає що правильно,стверджуючи що Топи Нафтогаза повинні сидіти тільки на зарплаті.
Мені цікаво наш високоосвіченийвже зрозумів що йому не піднятись вище старшого помічника молодшого двірника-і саме тому проти премій в Топів (сам топом не стане , а якщо в топів премій не буде-то в старших помічників молодших двірників-дивишся й зарплату піднімуть)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 23 гру, 2019 10:48
ЗЫ. Случайно зашёл на ветку. Глянул две страницы и ...
Это из очевидного и прямого *искажения*))
В *логику* приписывания оппоненту рассмотрения исходя из места сидения - я вдаваться не буду. Это уже сложно))
Додано: Пон 23 гру, 2019 11:02
Влом листать на начало дискуссии, но если у вас речь была (началась) с Топов, то это и есть крайность (высшая). И к ней естественно уместен не стандартный подход, как для середняков.
Точно также, как он, этот подход для середняков, вполне скорее всего может быть неуместен для крайности низшей (уборщиц).
То есть:
1. Премия *уборщицам* -- как механизм рыночного удержания (грубо - обязательная доплата за выполнение обязанностей).
2. Премия середнякам -- как механизм рыночного поощрения. На усмотрение начальника.
3. Премия Топам -- как механизм зараннее фиксированной оплаты за заранее определённые большие достижения.
Zрадио не согласен с тем, что к Топам применили стандартный подход. Тем более, что они сами к себе применили))
Гройсман тоже был недоволен...
Додано: Пон 23 гру, 2019 13:20
О, это вы справедливо вспомнили. Тут целая эпопея была - когда Гройсман был в команде Порошенко, порохоботы не знали, как усидеть на двух стульях в его конфликте с Коболевым. Вроде ж и одного нужно защищать, и второго. Самый натуральный когнитивный диссонанс. Выходили из положения преимущественно бессвязным мычанием Ну а теперь, когда все "понятно" (Коболев - патриот, Гройсман - предатель), можно спустить всю свою порохоботскую желчь на противника подобных бонусов zРадио. И плевать, что некогда порошенковский соратник, Премьер-Министр страны, тоже выступал резко против...
PS: а насчет открытого вранья budivelnik - никогда такого не было и вот опять (с)
Додано: Пон 23 гру, 2019 13:28
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
Я теж против виплачених бонусів - їх треба було виплатити Яценюку, принаймі половину.
Бонуси виплачені наглядовою радою - їх і питати треба. Гройсман спитав, і отримав відповідь: "Не суйся зі свинячим рилом...", і тобі всі тут так само відповіли, хоч тобі до Гройсмана дуже далеко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 23 гру, 2019 13:41
Был бы ты еще умнее (читал бы законы), знал бы, что Наблюдательные советы госкомпаний назначает Кабмин, и подчиняются их Главы - Главе МЭРТ. Соответственно, Гройсман имел все основания непосредственно, либо через своего подчиненного Кубива обязать НС Нефтегаза отменить решение, или вообще уволить Главу НС/весь состав НС.
Просто Гройсман не стал идти на конфликт с американцами, которые крышуют иностранцев в составах НС/Правлений украинских госкомпаний, распиливая деньги как через их заоблачные зарплаты и бонусы, так и через лоббирование своего бизнеса (например, покупку УЗ тепловозов GE на 1 млрд долларов).
Но ты как агнец на заклании видишь "международные стандарты", а не международную коррупцию!
Додано: Пон 23 гру, 2019 13:46
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
Не мав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 23 гру, 2019 13:59
Ахахахахаха)))
Читаем по слогам, что писал я:
что Наблюдательные советы госкомпаний назначает Кабмин, и подчиняются их Главы - Главе МЭРТ. Соответственно, Гройсман имел все основания непосредственно, либо через своего подчиненного Кубива обязать НС Нефтегаза отменить решение, или вообще уволить Главу НС/весь состав НС.
И читаем по слогам, что пишет Хромадське:
Верховний суд України відкрив касаційне провадження за касаційною скаргою Кабінету Міністрів України на рішення судів попередніх інстанцій, які позбавили уряд права призначати і звільняти главу і членів правління НАК «Нафтогаз України» в обхід наглядової ради.
Ну и где здесь конфликт позиций??? Кабмину в обход НС Нефтегаза и не нужно было увольнять Коболева, Витренко и других членов Правления. Ему нужно было дать указание главе НС Клэр Споттисвуд (так, вроде, эту истинную "украинку" зовут ) отменить решение о начислении бонусов членам Правления, а если бы не согласилась - уволить и поставить человека, уважающего позицию руководства исполнительной власти.
Или для тебя что НС, что Правление - одно и то же? Санта, прошу, сделай моих оппонентов хоть чуточку смышленней в наступающем году
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:21
Як тільки з дискусії прибрали складні конструкції (опис на бюрократичній мові за що треба платити тільки зарплату, а за що можна й виплатити премії) - так відразу зрадіо і здувся.
Нагадаю свою позицію і надіюсь позицію сотень не заздрісних...
Якщо топи створили і довели до кінця ситуацію в якій Нафтогаз отримав 3000000000$ -то нічого страшного (а на мою думку і правильно) якщо топів преміювали 1% від цієї суми
Все остальне-це плач ярославни
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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