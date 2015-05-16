Додано: Пон 23 гру, 2019 11:02

mephala написав: zРадио написав: mephala написав:

так у прибиральниці теж згідно її посадових обов’язків і так повинно бути все прибрано. та й премії отримують не тільки прибиральниці. а й інженери, посадовці, начальники відділів. чи в них теж оклад 5тис грн? що по ним вигадаєш?

а взагалі цікаво дивитися як ти звиваєшся як вуж на сковорідці так у прибиральниці теж згідно її посадових обов’язків і так повинно бути все прибрано. та й премії отримують не тільки прибиральниці. а й інженери, посадовці, начальники відділів. чи в них теж оклад 5тис грн? що по ним вигадаєш?а взагалі цікаво дивитися як ти звиваєшся як вуж на сковорідці



Эффект Даннинга-Крюгера в действии Тупой не понимает, где он тупит, продолжая считать ежемесяную премию уборщице мотивировочной премией, а не техническим механизмом приведения нерыночного оклада к рынку. Завеса... Эффект Даннинга-Крюгера в действииТупой не понимает, где он тупит, продолжая считать ежемесяную премию уборщице мотивировочной премией, а не техническим механизмом приведения нерыночного оклада к рынку. Завеса...



якщо ти настільки тупий що не розумієш того що прибиральниця була взята для контрасту та продовжуєш тупити не розуміючи що премії отримують на всій вертикалі від прибиральниці до коболева - то стає мені зрозуміло що вивчав ефект ти на собі раз так гарно його знаєш.

коли премію отримує директор сектору або департаменту - у нього також не ринковий оклад що йому вирівнюють? і хто буде визначати ринковість - часом не "великий" зрадіо якого вдавила жаба? якщо ти настільки тупий що не розумієш того що прибиральниця була взята для контрасту та продовжуєш тупити не розуміючи що премії отримують на всій вертикалі від прибиральниці до коболева - то стає мені зрозуміло що вивчав ефект ти на собі раз так гарно його знаєш.коли премію отримує директор сектору або департаменту - у нього також не ринковий оклад що йому вирівнюють? і хто буде визначати ринковість - часом не "великий" зрадіо якого вдавила жаба?

Влом листать на начало дискуссии, но если у вас речь была (началась) с Топов, то это и есть крайность (высшая). И к ней естественно уместен не стандартный подход, как для середняков.Точно также, как он, этот подход для середняков, вполне скорее всего может быть неуместен для крайности низшей (уборщиц).То есть:1. Премия *уборщицам* -- как механизм рыночного удержания (грубо - обязательная доплата за выполнение обязанностей).2. Премия середнякам -- как механизм рыночного поощрения. На усмотрение начальника.3. Премия Топам -- как механизм зараннее фиксированной оплаты за заранее определённые большие достижения.Zрадио не согласен с тем, что к Топам применили стандартный подход. Тем более, что они сами к себе применили))Гройсман тоже был недоволен...