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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 57585960>
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 01:15

mephala

Извини, я по 3-му кругу об одном и то же не стану. Если тебе лобная кость не позволила понять с двух раз, то тут уже ничего не поделать! Сожалею, что полез в дискуссию с дураком
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 10:24

Отже підсумуємо
Я ,мефана і інші стверджували що Топ-менеджери будь яких компаній мають право отримувати додаткові бонуси а не тільки зарплату.
Наш опонент встиг всіх обізвати дурнями а себе єдиновірним ,який тільки один знає що правильно,стверджуючи що Топи Нафтогаза повинні сидіти тільки на зарплаті.

Мені цікаво наш високоосвіченийвже зрозумів що йому не піднятись вище старшого помічника молодшого двірника-і саме тому проти премій в Топів (сам топом не стане , а якщо в топів премій не буде-то в старших помічників молодших двірників-дивишся й зарплату піднімуть)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 10:48

  budivelnik написав:стверджуючи що Топи Нафтогаза повинні сидіти тільки на зарплаті.

:lol:
Я выше написал. Читать умеем?

  zРадио написав:
- премируется ТОП-менеджент либо за перевыполнение финансовых KPI (что тоже определяется задолго ДО, а не сразу ПОСЛЕ), либо за сверхзаслуги в части стратегического развития бизнеса (в случае Нефтегаза это может быть, например, радикальное увеличение добычи, радикальное увеличение эффективности бизнеса за счет успешной реогранизации, а не увеличения тарифов, открытие новых перспективных направлений бизнеса - все в таком духе)


ЗЫ. Случайно зашёл на ветку. Глянул две страницы и ... :lol:

Это из очевидного и прямого *искажения*))
В *логику* приписывания оппоненту рассмотрения исходя из места сидения - я вдаваться не буду. Это уже сложно))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 11:02

  mephala написав:
  zРадио написав:
  mephala написав:
так у прибиральниці теж згідно її посадових обов’язків і так повинно бути все прибрано. та й премії отримують не тільки прибиральниці. а й інженери, посадовці, начальники відділів. чи в них теж оклад 5тис грн? що по ним вигадаєш?
а взагалі цікаво дивитися як ти звиваєшся як вуж на сковорідці :mrgreen:


Эффект Даннинга-Крюгера в действии :mrgreen: Тупой не понимает, где он тупит, продолжая считать ежемесяную премию уборщице мотивировочной премией, а не техническим механизмом приведения нерыночного оклада к рынку. Завеса...


якщо ти настільки тупий що не розумієш того що прибиральниця була взята для контрасту та продовжуєш тупити не розуміючи що премії отримують на всій вертикалі від прибиральниці до коболева - то стає мені зрозуміло що вивчав ефект ти на собі раз так гарно його знаєш.
коли премію отримує директор сектору або департаменту - у нього також не ринковий оклад що йому вирівнюють? і хто буде визначати ринковість - часом не "великий" зрадіо якого вдавила жаба?

Влом листать на начало дискуссии, но если у вас речь была (началась) с Топов, то это и есть крайность (высшая). И к ней естественно уместен не стандартный подход, как для середняков.
Точно также, как он, этот подход для середняков, вполне скорее всего может быть неуместен для крайности низшей (уборщиц).

То есть:
1. Премия *уборщицам* -- как механизм рыночного удержания (грубо - обязательная доплата за выполнение обязанностей).
2. Премия середнякам -- как механизм рыночного поощрения. На усмотрение начальника.
3. Премия Топам -- как механизм зараннее фиксированной оплаты за заранее определённые большие достижения.

Zрадио не согласен с тем, что к Топам применили стандартный подход. Тем более, что они сами к себе применили))
Гройсман тоже был недоволен...
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:20

  detroytred написав:Гройсман тоже был недоволен...


О, это вы справедливо вспомнили. Тут целая эпопея была - когда Гройсман был в команде Порошенко, порохоботы не знали, как усидеть на двух стульях в его конфликте с Коболевым. Вроде ж и одного нужно защищать, и второго. Самый натуральный когнитивный диссонанс. Выходили из положения преимущественно бессвязным мычанием :mrgreen: Ну а теперь, когда все "понятно" (Коболев - патриот, Гройсман - предатель), можно спустить всю свою порохоботскую желчь на противника подобных бонусов zРадио. И плевать, что некогда порошенковский соратник, Премьер-Министр страны, тоже выступал резко против...

PS: а насчет открытого вранья budivelnik - никогда такого не было и вот опять (с)

:lol: :lol: :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:28

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:можно спустить всю свою порохоботскую желчь на противника подобных бонусов zРадио. И плевать, что некогда порошенковский соратник, Премьер-Министр страны, тоже выступал резко против...

Я теж против виплачених бонусів - їх треба було виплатити Яценюку, принаймі половину. :)
Бонуси виплачені наглядовою радою - їх і питати треба. Гройсман спитав, і отримав відповідь: "Не суйся зі свинячим рилом...", і тобі всі тут так само відповіли, хоч тобі до Гройсмана дуже далеко. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:41

  lapay написав:
  zРадио написав:можно спустить всю свою порохоботскую желчь на противника подобных бонусов zРадио. И плевать, что некогда порошенковский соратник, Премьер-Министр страны, тоже выступал резко против...

Я теж против виплачених бонусів - їх треба було виплатити Яценюку, принаймі половину. :)
Бонуси виплачені наглядовою радою - їх і питати треба. Гройсман спитав, і отримав відповідь: "Не суйся зі свинячим рилом...", і тобі всі тут так само відповіли, хоч тобі до Гройсмана дуже далеко. :)


Был бы ты еще умнее (читал бы законы), знал бы, что Наблюдательные советы госкомпаний назначает Кабмин, и подчиняются их Главы - Главе МЭРТ. Соответственно, Гройсман имел все основания непосредственно, либо через своего подчиненного Кубива обязать НС Нефтегаза отменить решение, или вообще уволить Главу НС/весь состав НС.

Просто Гройсман не стал идти на конфликт с американцами, которые крышуют иностранцев в составах НС/Правлений украинских госкомпаний, распиливая деньги как через их заоблачные зарплаты и бонусы, так и через лоббирование своего бизнеса (например, покупку УЗ тепловозов GE на 1 млрд долларов).

Но ты как агнец на заклании видишь "международные стандарты", а не международную коррупцию!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:46

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:Соотетственно, Гройсман имел все основания непосредственно, либо через своего подчиненного Кубива обязать НС Нефтегаза отменить решение, или вообще уволить Главу НС/весь состав НС.

Не мав. https://hromadske.radio/publications/sh ... -naftogazu
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:59

  lapay написав:
  zРадио написав:Соотетственно, Гройсман имел все основания непосредственно, либо через своего подчиненного Кубива обязать НС Нефтегаза отменить решение, или вообще уволить Главу НС/весь состав НС.

Не мав. https://hromadske.radio/publications/sh ... -naftogazu


Ахахахахаха)))

Читаем по слогам, что писал я:
что Наблюдательные советы госкомпаний назначает Кабмин, и подчиняются их Главы - Главе МЭРТ. Соответственно, Гройсман имел все основания непосредственно, либо через своего подчиненного Кубива обязать НС Нефтегаза отменить решение, или вообще уволить Главу НС/весь состав НС.

И читаем по слогам, что пишет Хромадське:
Верховний суд України відкрив касаційне провадження за касаційною скаргою Кабінету Міністрів України на рішення судів попередніх інстанцій, які позбавили уряд права призначати і звільняти главу і членів правління НАК «Нафтогаз України» в обхід наглядової ради.

Ну и где здесь конфликт позиций??? Кабмину в обход НС Нефтегаза и не нужно было увольнять Коболева, Витренко и других членов Правления. Ему нужно было дать указание главе НС Клэр Споттисвуд (так, вроде, эту истинную "украинку" зовут :mrgreen: ) отменить решение о начислении бонусов членам Правления, а если бы не согласилась - уволить и поставить человека, уважающего позицию руководства исполнительной власти.

Или для тебя что НС, что Правление - одно и то же? :mrgreen: Санта, прошу, сделай моих оппонентов хоть чуточку смышленней в наступающем году :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:21

Як тільки з дискусії прибрали складні конструкції (опис на бюрократичній мові за що треба платити тільки зарплату, а за що можна й виплатити премії) - так відразу зрадіо і здувся.
Нагадаю свою позицію і надіюсь позицію сотень не заздрісних...
Якщо топи створили і довели до кінця ситуацію в якій Нафтогаз отримав 3000000000$ -то нічого страшного (а на мою думку і правильно) якщо топів преміювали 1% від цієї суми
Все остальне-це плач ярославни
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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