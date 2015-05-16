Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
zРадио написав:Кабмину в обход НС Нефтегаза и не нужно было увольнять Коболева, Витренко и других членов Правления. Ему нужно было дать указание главе НС Клэр Споттисвуд (так, вроде, эту истинную "украинку" зовут ) отменить решение о начислении бонусов членам Правления, а если бы не согласилась - уволить и поставить человека, уважающего позицию руководства исполнительной власти.
zРадио написав:Кабмину в обход НС Нефтегаза и не нужно было увольнять Коболева, Витренко и других членов Правления. Ему нужно было дать указание главе НС Клэр Споттисвуд (так, вроде, эту истинную "украинку" зовут ) отменить решение о начислении бонусов членам Правления, а если бы не согласилась - уволить и поставить человека, уважающего позицию руководства исполнительной власти.
А кандидати хто? Ну якщо Гройсман знайде якогось лижного інструктора, на голову НР, то тоді звісно... https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2017-%D0%BF#n28 4. Незалежність передбачає обрання до складу наглядової ради незалежних членів, що не посідають виборні посади та не є посадовими особами органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування і вільні від будь-яких матеріальних інтересів або відносин з Компанією, її управлінням, що може поставити під загрозу прийняття об’єктивного рішення.
Членом наглядової ради Компанії може бути особа, яка відповідає вимогам незалежності, встановленим законодавством.
5. Професіоналізм передбачає наявність відповідного фахового рівня та професійного досвіду членів наглядової ради.
Член наглядової ради Компанії повинен володіти однією або кількома з таких професійних та особистих якостей:
мати досвід:
- роботи в наглядових радах акціонерних товариств;
- керування конфліктами та ведення переговорів;
- стратегічного і оперативного управління, здобутий у нафтогазовій або енергетичній компанії;
мати бездоганну ділову репутацію;
дотримуватися принципів неупередженості та добропорядності, приділяти час розвитку та оновленню своїх персональних знань та навичок.
6. Компетентність передбачає наявність досвіду роботи з урахуванням профілю діяльності Компанії.
Член наглядової ради Компанії повинен мати досвід роботи в одній з таких галузей, як стратегічне управління та розвиток бізнесу, операційне управління, управління ризиками, фінанси, аудит, банківська справа, міжнародні відносини, право, яка враховує його професійний досвід та фахові знання.
7. Різноманітність передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи в різних галузях.
Слава богу, що хоч трохи обмежели доморощених "покращувачів", від управління держкомпаніями. Гройсмана вже немає, а Коболєв з Вітренко є, і бонуси вони свої отримають. Отакі справи, топ-менеджер.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Слава богу, що хоч трохи обмежели доморощених "покращувачів", від управління держкомпаніями. Гройсмана вже немає, а Коболєв з Вітренко є, і бонуси вони свої отримають. Отакі справи, топ-менеджер.
Радуйся хоть до усрачки - все равно за все платишь ты, как потребитель. Даже если Газпром раскошелился (хотя еще даже не раскошелился) на 3 млрд - он их много десятков раз уже заложил в цену газа, и еще много раз заложит. Того самого газа, который покупаешь ты. Каждый миллиард грн расходов Нефтегаза, независимо от получаемых доходов - это увеличение тарифа на 0,7%. Что там я говорил про агнцев на заклании?
zРадио написав:Радуйся хоть до усрачки - все равно за все платишь ты, как потребитель. Даже если Газпром раскошелился (хотя еще даже не раскошелился) на 3 млрд - он их много десятков раз уже заложил в цену газа, и еще много раз заложит. Того самого газа, который покупаешь ты. Каждый миллиард грн расходов Нефтегаза, независимо от получаемых доходов - это увеличение тарифа на 0,7%. Что там я говорил про агнцов на заклании?
Шо ти несеш, топ-менеджер? Бонуси заплатив і заплатить Газпром, платити за газ ти все одно будеш, як не Нафтогазу, так Газпрому чи якомусь швейцарському Укренерго. Халяви хочеш? Так на твої хотєлки вони всі клали і будуть ложити. От такі справи, топ-менеджер.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.