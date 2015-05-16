Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
zРадио написав:В Германии цена кВтч ВИЭ - 4-6 евроцентов. У нас - 9-14 евроцентов.
В німців вартість грошей для виробництва-1-3% , у нас 18-36% Як тільки наведете порядок у фінансовій галузі-так відразу й зменшаться ставки у виробництві... ПС У німців вартість енергії для населення -0,1-0,2 Євро , у нас 0,05 То чому ви не посипаєте голову попелом? Ціна бензину у них - 2 Євро Чого вас це не хвилює?
А зачем ты полез в немецкий потребительский рынок? Там розничная стоимость выше, потому что розница - это всегда сфера услуг с огромной стоимостью труда в Германии и ничточной - у нас.
Вот тебе и разница. Или хочешь пересчитать на среднюю зарплату: В Германии = 2400 евро (net); В Украине = 340 евро (net).
Количество кВтч/зарплату: Германия = 2400 / 0,2 = 12000; Украина = 340 / 0,06 = 5667.
Что касается разницы стоимости денег - во-первых, ДТЭК привлекает под 7-8%, а не 18-36%. Смотри их годовые отчеты - там описана работа с кредиторами. Во-вторых, в Германии дешевле деньги, у нас дешевле аренда земли и стоимость труда. Плюс выше инсоляция. Так что себестоимость производства у нас точно не выше... Как и сроки окупаемости при "нормальном" (не коррупционном) тарифе...
PS: тарифы ты взял заниженные и для Германии, и для Украины. У нас тариф 4 цента только до 100 кВчт, остальное - по 7 центов. Так что я не знаю, для каких это потребителей средний тариф будет 5... У которых из электроприборов 2 настольные лампы и 1 утюг? В Германии тарифов 10 центов тоже не знаю. Средний - 18-20 будет.
zРадио написав:PS: тарифы ты взял заниженные и для Германии, и для Украины. У нас тариф 4 цента только до 100 кВчт, остальное - по 7 центов. Так что я не знаю, для каких это потребителей средний тариф будет 5...
Що поробиш, виходить є такі галузі про які в Ольгіно приходить не вірна інформація Ось офіційна за 2018 рік
https://www.nerc.gov.ua/?id=39939 Середньомісячне споживання у 2018 році на одне домогосподарство Середнє по Україні____164 Середнє по країнах ЄС*_304 Середнє по Польщі*_____168 Середнє по Угорщині*___227 Середнє по Словаччині*_219 Середнє по Румунії*____140
Як бачиш , середній тариф по Україні буде (0,9грн*100Квт год+1,68 грн*64Квт*год)/168=1,18грн=4,89 цента.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:PS: тарифы ты взял заниженные и для Германии, и для Украины. У нас тариф 4 цента только до 100 кВчт, остальное - по 7 центов. Так что я не знаю, для каких это потребителей средний тариф будет 5...
Що поробиш, виходить є такі галузі про які в Ольгіно приходить не вірна інформація Ось офіційна за 2018 рік
https://www.nerc.gov.ua/?id=39939 Середньомісячне споживання у 2018 році на одне домогосподарство Середнє по Україні____164 Середнє по країнах ЄС*_304 Середнє по Польщі*_____168 Середнє по Угорщині*___227 Середнє по Словаччині*_219 Середнє по Румунії*____140
Як бачиш , середній тариф по Україні буде (0,9грн*100Квт год+1,68 грн*64Квт*год)/168=1,18грн=4,89 цента.
zРадио написав:PS: тарифы ты взял заниженные и для Германии, и для Украины. У нас тариф 4 цента только до 100 кВчт, остальное - по 7 центов. Так что я не знаю, для каких это потребителей средний тариф будет 5...
Що поробиш, виходить є такі галузі про які в Ольгіно приходить не вірна інформація Ось офіційна за 2018 рік
https://www.nerc.gov.ua/?id=39939 Середньомісячне споживання у 2018 році на одне домогосподарство Середнє по Україні____164 Середнє по країнах ЄС*_304 Середнє по Польщі*_____168 Середнє по Угорщині*___227 Середнє по Словаччині*_219 Середнє по Румунії*____140
Як бачиш , середній тариф по Україні буде (0,9грн*100Квт год+1,68 грн*64Квт*год)/168=1,18грн=4,89 цента.
budivelnik написав:Ще один постріл в ногу... В Україні 18 млн домогосподарств 36 млрд/18 млн/12 місяців=166,67Квт годин в місяць на домогосподарство Що хотіла довести мурзілка картонна новою цифрою?
Ухахаха. Домохозяйств - 14,882 млн, а не 18 млн
Это тот, кто писал, цитирую:
budivelnik написав:Ті хто памятають мене з 2009 - памятають що приведенна мною цифрова іформація завжди знаходилась в межах +/- 10% , в свій час в мене навіть в підписі було Надаю інформацію з точністю в 95%....
Причем, не далее, как в субботу (falepalm)
18 / 14,882 - 100% = 21%. Побольше то разброс будет И это еще budivelnik аккуратен - обычно процентов 50-150% вверх и 30-70% вниз
budivelnik написав:Ще один постріл в ногу... В Україні 18 млн домогосподарств 36 млрд/18 млн/12 місяців=166,67Квт годин в місяць на домогосподарство Що хотіла довести мурзілка картонна новою цифрою?
Ухахаха. Домохозяйств - 14,882 млн, а не 18 млн
Так постріл в ногу ніхто не відміняв... Я ж спеціально тебе заманив в пастку Відразу видно що з логікою в тебе напряг... нік мій прочитай і повернись до моїх повідомлень в 2009-2013 роках , я один з найкращих на цих сторінках статистів всього що стосується будівництва... від кількості житла(і швидкості будівництва/виведення з експлуатації) до собівартості... 1 Навіть коли взяти 36 млрд/14,88/12=201 Квт година=5,3цента 2 Відніми від своїх 36 млрд тих хто використовує до 3000Квт на місяць для електроопалення по ціні 0,9грн/квт*годину І отримаєш мої результати Я хотів спростити ,ти як дурень поліз уточняти і нарвався, при чому себе виставив невігласом - мою фаховість підтвердив Так підставлятись тільки тупий мокшанин може (або працюючий за гроші ольгінець)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Извини, я по 3-му кругу об одном и то же не стану. Если тебе лобная кость не позволила понять с двух раз, то тут уже ничего не поделать! Сожалею, что полез в дискуссию с дураком
нічого перекладати з хворої голови на здорову. спочатку балакав про посадові обов’язки які повинні виконувати й без премій а потім коли я запропонував відмінити премії по всій вертикалі почав по гнилому відмазуватися ринковими зарплатами. всрався зі своєю теорією а тапер намагаєшся інших звинуватити в твердолобості яка в тебе на всі 300%
detroytred написав:Zрадио не согласен с тем, что к Топам применили стандартный подход. Тем более, что они сами к себе применили)) Гройсман тоже был недоволен...
суть в тому що зрадіо сказав буквально - платити премії топам не потрібно бо вони й так повинні працювати за посадовий оклад. у відповідь я запропонував йому відмінити премії по всій вертикалі так як там також повинні й так працювати за оклад згідно посадової інструкції. і тут почалося
detroytred написав:Zрадио не согласен с тем, что к Топам применили стандартный подход. Тем более, что они сами к себе применили)) Гройсман тоже был недоволен...
суть в тому що зрадіо сказав буквально - платити премії топам не потрібно бо вони й так повинні працювати за посадовий оклад. у відповідь я запропонував йому відмінити премії по всій вертикалі так як там також повинні й так працювати за оклад згідно посадової інструкції. і тут почалося
Врунишка, даже detroytred вас со строителем ткнул носом, продублировав мою цитату с описанием случаев, когда ТОП-ов можно премировать. И хронологически тот процитированный комментарий - более ранний, чем твой подлог о том, что я якобы говорил "не платить бонусы ТОП-ам - у них и так зарплата высокая". Вранье твое настолько кричащее, что привлекает внимание даже форумчан, не участвующих непосредственно в споре!