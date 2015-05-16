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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 25 гру, 2019 23:43
zРадио написав: mephala написав: detroytred написав:
Zрадио не согласен с тем, что к Топам применили стандартный подход. Тем более, что они сами к себе применили))
Гройсман тоже был недоволен...
суть в тому що зрадіо сказав буквально - платити премії топам не потрібно бо вони й так повинні працювати за посадовий оклад.
у відповідь я запропонував йому відмінити премії по всій вертикалі так як там також повинні й так працювати за оклад згідно посадової інструкції.
і тут почалося
Врунишка, даже detroytred
вас со строителем ткнул носом, продублировав мою цитату с описанием случаев, когда ТОП-ов можно премировать. И хронологически тот процитированный комментарий - более ранний, чем твой подлог о том, что я якобы говорил "не платить бонусы ТОП-ам - у них и так зарплата высокая". Вранье твое настолько кричащее, что привлекает внимание даже форумчан, не участвующих непосредственно в споре!
тобі ще раз процитувати твій самий перший безапеляційний допис?
мені не важко
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