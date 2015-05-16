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detroytred написав:Zрадио не согласен с тем, что к Топам применили стандартный подход. Тем более, что они сами к себе применили)) Гройсман тоже был недоволен...
суть в тому що зрадіо сказав буквально - платити премії топам не потрібно бо вони й так повинні працювати за посадовий оклад. у відповідь я запропонував йому відмінити премії по всій вертикалі так як там також повинні й так працювати за оклад згідно посадової інструкції. і тут почалося
Врунишка, даже detroytred вас со строителем ткнул носом, продублировав мою цитату с описанием случаев, когда ТОП-ов можно премировать. И хронологически тот процитированный комментарий - более ранний, чем твой подлог о том, что я якобы говорил "не платить бонусы ТОП-ам - у них и так зарплата высокая". Вранье твое настолько кричащее, что привлекает внимание даже форумчан, не участвующих непосредственно в споре!
тобі ще раз процитувати твій самий перший безапеляційний допис? мені не важко
Поставки российского газа по новому экспортному трубопроводу «Турецкий поток» начнутся уже через несколько дней, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер. «Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу «Турецкий поток» и впереди у нас завершение строительства «Северного потока – 2», – сказал Миллер, передает РИА «Новости».
«Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая в морском участке. Первая предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Церемония торжественного открытия «Турецкого потока» запланирована на 8 января в Стамбуле при участии лидеров двух стран. Тем временем Болгария также назвала дату пуска российского газа в Сербию по «Турецкому потоку». Также к «Турецкому потоку» захотела подключиться Венгрия.