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detroytred написав:Zрадио не согласен с тем, что к Топам применили стандартный подход. Тем более, что они сами к себе применили)) Гройсман тоже был недоволен...
суть в тому що зрадіо сказав буквально - платити премії топам не потрібно бо вони й так повинні працювати за посадовий оклад. у відповідь я запропонував йому відмінити премії по всій вертикалі так як там також повинні й так працювати за оклад згідно посадової інструкції. і тут почалося
Врунишка, даже detroytred вас со строителем ткнул носом, продублировав мою цитату с описанием случаев, когда ТОП-ов можно премировать. И хронологически тот процитированный комментарий - более ранний, чем твой подлог о том, что я якобы говорил "не платить бонусы ТОП-ам - у них и так зарплата высокая". Вранье твое настолько кричащее, что привлекает внимание даже форумчан, не участвующих непосредственно в споре!
тобі ще раз процитувати твій самий перший безапеляційний допис? мені не важко
Поставки российского газа по новому экспортному трубопроводу «Турецкий поток» начнутся уже через несколько дней, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер. «Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу «Турецкий поток» и впереди у нас завершение строительства «Северного потока – 2», – сказал Миллер, передает РИА «Новости».
«Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая в морском участке. Первая предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Церемония торжественного открытия «Турецкого потока» запланирована на 8 января в Стамбуле при участии лидеров двух стран. Тем временем Болгария также назвала дату пуска российского газа в Сербию по «Турецкому потоку». Также к «Турецкому потоку» захотела подключиться Венгрия.
Половину, яка йде для Туреччину. В Болгарію нитки не має, може і не бути, через санкції.
Совершенно верно, а раньше В ТУРЦИЮ газ шел через ГТС. А в Болгарию особой нитку и не нужно, там просто построили перемычку, которая соединит ТП с Трансбалканским газопроводом, сербский участок которого уже почти готов. Очень скоро этот газ придет и в Венгрию, а оттуда, СОВСЕМ НЕ ИСКЛЮЧАЮ, И НА УКРАИНУ.
budivelnik написав:Прокачували 140 млрд м3 по ціні- (1,7$ 100м3 на 100км)=21$ за перекачку 1000м3 по території України 140 млрд/1000 * 21 = 2,94 млрд в рік Домовились про 65 млрд м3 по 42$ за перекачку 1000м3 Україною=2,73 млрд 40 млрд м3 по 55$ за перекачку 1000м3 Україною=2,2 млрд Для довідки - перекачка по ФРН=72$ за перекачку 1000м3
"НАК "Нафтогаз Украины" подтверждает получение от ОАО "Газпром" 2,918 млрд долларов компенсации на в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража 2018 года", - сообщила пресс-служба "Нафтогаза" вечером в пятницу, 27 декабря.