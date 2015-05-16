Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
detroytred написав:Zрадио не согласен с тем, что к Топам применили стандартный подход. Тем более, что они сами к себе применили)) Гройсман тоже был недоволен...
суть в тому що зрадіо сказав буквально - платити премії топам не потрібно бо вони й так повинні працювати за посадовий оклад. у відповідь я запропонував йому відмінити премії по всій вертикалі так як там також повинні й так працювати за оклад згідно посадової інструкції. і тут почалося
Врунишка, даже detroytred вас со строителем ткнул носом, продублировав мою цитату с описанием случаев, когда ТОП-ов можно премировать. И хронологически тот процитированный комментарий - более ранний, чем твой подлог о том, что я якобы говорил "не платить бонусы ТОП-ам - у них и так зарплата высокая". Вранье твое настолько кричащее, что привлекает внимание даже форумчан, не участвующих непосредственно в споре!
тобі ще раз процитувати твій самий перший безапеляційний допис? мені не важко
Поставки российского газа по новому экспортному трубопроводу «Турецкий поток» начнутся уже через несколько дней, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер. «Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу «Турецкий поток» и впереди у нас завершение строительства «Северного потока – 2», – сказал Миллер, передает РИА «Новости».
«Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая в морском участке. Первая предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Церемония торжественного открытия «Турецкого потока» запланирована на 8 января в Стамбуле при участии лидеров двух стран. Тем временем Болгария также назвала дату пуска российского газа в Сербию по «Турецкому потоку». Также к «Турецкому потоку» захотела подключиться Венгрия.
Половину, яка йде для Туреччину. В Болгарію нитки не має, може і не бути, через санкції.
Совершенно верно, а раньше В ТУРЦИЮ газ шел через ГТС. А в Болгарию особой нитку и не нужно, там просто построили перемычку, которая соединит ТП с Трансбалканским газопроводом, сербский участок которого уже почти готов. Очень скоро этот газ придет и в Венгрию, а оттуда, СОВСЕМ НЕ ИСКЛЮЧАЮ, И НА УКРАИНУ.
budivelnik написав:Прокачували 140 млрд м3 по ціні- (1,7$ 100м3 на 100км)=21$ за перекачку 1000м3 по території України 140 млрд/1000 * 21 = 2,94 млрд в рік Домовились про 65 млрд м3 по 42$ за перекачку 1000м3 Україною=2,73 млрд 40 млрд м3 по 55$ за перекачку 1000м3 Україною=2,2 млрд Для довідки - перекачка по ФРН=72$ за перекачку 1000м3
"НАК "Нафтогаз Украины" подтверждает получение от ОАО "Газпром" 2,918 млрд долларов компенсации на в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража 2018 года", - сообщила пресс-служба "Нафтогаза" вечером в пятницу, 27 декабря.
budivelnik написав:Прокачували 140 млрд м3 по ціні- (1,7$ 100м3 на 100км)=21$ за перекачку 1000м3 по території України 140 млрд/1000 * 21 = 2,94 млрд в рік Домовились про 65 млрд м3 по 42$ за перекачку 1000м3 Україною=2,73 млрд 40 млрд м3 по 55$ за перекачку 1000м3 Україною=2,2 млрд Для довідки - перекачка по ФРН=72$ за перекачку 1000м3
а за це Вчера пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины" на своей странице в Facebook информировала, что, начиная с 7.00 1 января, предприятие выполняет все заявки "Газпрома" в полном объеме, а именно транспортирует газ из РФ в страны ЕС и Молдовы в режиме 35-45 млн кубометров в сутки.
Отмечается, что при этом полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд куб. м.
"Это подтверждает очевидные преимущества принципа "качай или плати", который ранее был введен в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами", - отмечали в пресс-службе.
"В связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме. То есть потребители в восточных и южных регионах Украины получают газ из ПХГ по газопроводу "Союз" в направлении "запад-восток". Следовательно, предварительные инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали". Источник: https://censor.net.ua/n3168373
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Ты чего сказать то хотел? Что кто-то якобы отрицал возможность реверса в пределах Украины? Ну-ну... Рекомендую для начала изучить матчасть - транспортную сеть ГТС и географию ПХГ. А затем перечитать, что я писал, а именно:
1) Ограниченная пропускная способность интерконнекторов (т.е. вход на Западе в ГТС, а не логистика в пределах ГТС). 2) И отсутствие самого газа для реверса из Европы в случае прекращения транзита через ГТС (т.е. образование европейского дефицита в размере 80 млрд кубов в год до запуска СП2 и 30-40 млрд кубов в год после него).
mephala написав:а що це мовчать всі противники реверсу які кричали що потрібно напряму купляти в рашки?
Сейчас достигнуто принципиальное согласие по прямым закупках по линии Ермак-Козак и далее Зеленский-Путин, ждут когда через пару месяцев уйдет Коболев, он яростно против. Витренко За прямые закупки, он скорее всего и станет новым Главой Нафтогаза.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.