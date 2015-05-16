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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 62636465>
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:43

  zРадио написав:
  mephala написав:
  detroytred написав:Zрадио не согласен с тем, что к Топам применили стандартный подход. Тем более, что они сами к себе применили))
Гройсман тоже был недоволен...

суть в тому що зрадіо сказав буквально - платити премії топам не потрібно бо вони й так повинні працювати за посадовий оклад.
у відповідь я запропонував йому відмінити премії по всій вертикалі так як там також повинні й так працювати за оклад згідно посадової інструкції.
і тут почалося :lol:


Врунишка, даже detroytred вас со строителем ткнул носом, продублировав мою цитату с описанием случаев, когда ТОП-ов можно премировать. И хронологически тот процитированный комментарий - более ранний, чем твой подлог о том, что я якобы говорил "не платить бонусы ТОП-ам - у них и так зарплата высокая". Вранье твое настолько кричащее, что привлекает внимание даже форумчан, не участвующих непосредственно в споре!

тобі ще раз процитувати твій самий перший безапеляційний допис?
мені не важко :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:58

Миллер анонсировал скорый запуск «Турецкого потока»
Поставки российского газа по новому экспортному трубопроводу «Турецкий поток» начнутся уже через несколько дней, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
«Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу «Турецкий поток» и впереди у нас завершение строительства «Северного потока – 2», – сказал Миллер, передает РИА «Новости».

«Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая в морском участке. Первая предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Церемония торжественного открытия «Турецкого потока» запланирована на 8 января в Стамбуле при участии лидеров двух стран.
Тем временем Болгария также назвала дату пуска российского газа в Сербию по «Турецкому потоку». Также к «Турецкому потоку» захотела подключиться Венгрия.

https://vz.ru/news/2019/12/26/1015709.html
МИНУС 31,5
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:19

  Волгарь написав:https://vz.ru/news/2019/12/26/1015709.html
МИНУС 31,5

Половину, яка йде для Туреччини. В Болгарію нитки не має, може і не бути, через санкції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:24

  lapay написав:
  Волгарь написав:https://vz.ru/news/2019/12/26/1015709.html
МИНУС 31,5

Половину, яка йде для Туреччину. В Болгарію нитки не має, може і не бути, через санкції.

Совершенно верно, а раньше В ТУРЦИЮ газ шел через ГТС. А в Болгарию особой нитку и не нужно, там просто построили перемычку, которая соединит ТП с Трансбалканским газопроводом, сербский участок которого уже почти готов. Очень скоро этот газ придет и в Венгрию, а оттуда, СОВСЕМ НЕ ИСКЛЮЧАЮ, И НА УКРАИНУ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:40

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Прокачували
140 млрд м3 по ціні- (1,7$ 100м3 на 100км)=21$ за перекачку 1000м3 по території України
140 млрд/1000 * 21 = 2,94 млрд в рік
Домовились про
65 млрд м3 по 42$ за перекачку 1000м3 Україною=2,73 млрд
40 млрд м3 по 55$ за перекачку 1000м3 Україною=2,2 млрд
Для довідки - перекачка по ФРН=72$ за перекачку 1000м3

Брехло несчастное! На, смотри отчетность УТГ - меньше 2 млрд долларов в год обших доходов, включая транзитные доходы по Украине, оплачиваемые внутренним потребителем, а не Газпромом!
http://utg.ua/img/menu/company/reports/ ... G-2018.pdf

Относительно новых условий - это вообще перл. Никто их еще не оглашал, но ларечнику они уже известны :mrgreen:
Дивимось до яких цифр роспропоганда готує російське населення
https://www.kommersant.ru/doc/4208036?from=main_5
но вероятной информации, «Газпром» еще и будет платить Украине вдвое больше прежнего (те же $2,9 млрд в год при снижении объемов в два раза).

То як-заслужив Коболєв-Вітренко премію чи ні?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:19

"НАК "Нафтогаз Украины" подтверждает получение от ОАО "Газпром" 2,918 млрд долларов компенсации на в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража 2018 года", - сообщила пресс-служба "Нафтогаза" вечером в пятницу, 27 декабря.

https://zn.ua/ECONOMICS/gazprom-vyplatil-naftogazu-3-mlrd-dollarov-po-resheniyu-stokgolmskogo-arbitrazha-340697_.html
avax
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 22:23

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:Прокачували
140 млрд м3 по ціні- (1,7$ 100м3 на 100км)=21$ за перекачку 1000м3 по території України
140 млрд/1000 * 21 = 2,94 млрд в рік
Домовились про
65 млрд м3 по 42$ за перекачку 1000м3 Україною=2,73 млрд
40 млрд м3 по 55$ за перекачку 1000м3 Україною=2,2 млрд
Для довідки - перекачка по ФРН=72$ за перекачку 1000м3

Брехло несчастное! На, смотри отчетность УТГ - меньше 2 млрд долларов в год обших доходов, включая транзитные доходы по Украине, оплачиваемые внутренним потребителем, а не Газпромом!
http://utg.ua/img/menu/company/reports/ ... G-2018.pdf

Относительно новых условий - это вообще перл. Никто их еще не оглашал, но ларечнику они уже известны :mrgreen:
Дивимось до яких цифр роспропоганда готує російське населення
https://www.kommersant.ru/doc/4208036?from=main_5
но вероятной информации, «Газпром» еще и будет платить Украине вдвое больше прежнего (те же $2,9 млрд в год при снижении объемов в два раза).

То як-заслужив Коболєв-Вітренко премію чи ні?

а за це
Вчера пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины" на своей странице в Facebook информировала, что, начиная с 7.00 1 января, предприятие выполняет все заявки "Газпрома" в полном объеме, а именно транспортирует газ из РФ в страны ЕС и Молдовы в режиме 35-45 млн кубометров в сутки.

Отмечается, что при этом полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд куб. м.

"Это подтверждает очевидные преимущества принципа "качай или плати", который ранее был введен в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами", - отмечали в пресс-службе.

"В связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме. То есть потребители в восточных и южных регионах Украины получают газ из ПХГ по газопроводу "Союз" в направлении "запад-восток". Следовательно, предварительные инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали". Источник: https://censor.net.ua/n3168373
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 17:16

budivelnik

Ты чего сказать то хотел? Что кто-то якобы отрицал возможность реверса в пределах Украины? Ну-ну... Рекомендую для начала изучить матчасть - транспортную сеть ГТС и географию ПХГ. А затем перечитать, что я писал, а именно:

1) Ограниченная пропускная способность интерконнекторов (т.е. вход на Западе в ГТС, а не логистика в пределах ГТС).
2) И отсутствие самого газа для реверса из Европы в случае прекращения транзита через ГТС (т.е. образование европейского дефицита в размере 80 млрд кубов в год до запуска СП2 и 30-40 млрд кубов в год после него).
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:43

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Премьер Яценюк хотел закупать газ у России, но “Газпром” отказался

«Это не мы отказались покупать газ из РФ, а Газпром перекрыл поставки газа в Украину. И вариантов у нас было немного: либо идти на политические уступки Кремлю, а это означало бы признать аннексию Крыма и оккупацию Донбасса», – заявил глава «Нафтогаза»

а що це мовчать всі противники реверсу які кричали що потрібно напряму купляти в рашки?
то кого ви підтримували? спалилися чортяки.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:03

  mephala написав:а що це мовчать всі противники реверсу які кричали що потрібно напряму купляти в рашки?


Сейчас достигнуто принципиальное согласие по прямым закупках по линии Ермак-Козак и далее Зеленский-Путин, ждут когда через пару месяцев уйдет Коболев, он яростно против. Витренко За прямые закупки, он скорее всего и станет новым Главой Нафтогаза.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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