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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:09
freeze написав: mephala написав:
а що це мовчать всі противники реверсу які кричали що потрібно напряму купляти в рашки?
Сейчас достигнуто принципиальное согласие по прямым закупках по линии Ермак-Козак и далее Зеленский-Путин, ждут когда через пару месяцев уйдет Коболев, он яростно против. Витренко За прямые закупки, он скорее всего и станет новым Главой Нафтогаза.
зараз інша ситуація. після всіх років санкцій, зриву СП2, програшу в суді рашка побачила що Україна в стані хай і по віртуальному реверсу але отримати газ без прямої угоди. та ще й угоду на транзит нову уклали - тобто реверс цілком ймовірно може залишитися якщо раша не захоче по прямим угодам продавати.
але тут на форумі були хто кричав що реверс це злочин і потрібно прямо в рашки купляти з самого початку а не коли наша позиція хоч трохи укріпилася. то кому на руку вони грали?
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:25
А хтось в курсі - сумновідомий Одеса-Броди якось працює взагалі ?
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Додано: Суб 18 січ, 2020 18:06
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mephala
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Додано: Суб 18 січ, 2020 19:47
А есть еще что приватизировать?
Энергоатом?
П.С.
Прочитал статью. Говорится о нефтегазе. Ну че, норм. Прибыль нефтегаза будет идти в частный карман. А субсидии будут платиться из бюджета.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 19:50
Что значит "в контексті" в заглавии темы?
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Додано: Суб 18 січ, 2020 20:01
M-A-X написав:
Говорится о нефтегазе. Ну че, норм. Прибыль нефтегаза будет идти в частный карман. А субсидии будут платиться из бюджета.
Так спочатку
Платиться акциз
Потім - ПДВ
Потім ЄСВ
Потім - зарплата
Потім - ПДФО
Потім - Прибутковий
І тільки після всіх цих виплат ( які становлять близько 90-95% від обороту) може щось і залишиться на прибуток.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 18 січ, 2020 20:07
С таким подходом все нужно приватизировать.
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