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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:54
zРадио написав:
например, на рынке дистрибуции табачной продукции, которая монополизирована у нас на 100%)...
1 Ніколи не була 100%
Максимум була 85% , 10% забрав Метро , 5% інші
2 Сьогодні в мене так званий монополіст Тедіс має 0% , а бувший Сухомлин-ЗТК-ВолиньТабак -100%
Тому все тече -все змінюється... тільки педерація костеніє і костеніє все сильніше... їм мозку не треба. їм достатньо щоб місце мозку зайняла кістка-так легше цвяхи головою забивати.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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