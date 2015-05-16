Додано: Нед 19 січ, 2020 00:31

zРадио написав: Четверка" отгружает только Тедису, но у тебя не проходит ни одна пачка Четверка" отгружает только Тедису, но у тебя не проходит ни одна пачка

СерьозноТак в тебе російська фабрика ще зовсім недавно відвантажувала батончики снікерс...1 Ти просто пішак в грі великих дядьків , які тебе використовують як мокру ганчірку тим більше що й коштує ти не більше...а - сигарети в мене офіційні, бо крім усього в мене бонуси від четвірки , а щоб їх отримати я зобовязаний допустити їх в будь який час до перевірки на відсутність контрафакту...б - цінові умови які я отримую від свого постачальника - показують мені що в цього постачальника є прямі угоди з четвіркою, або він працює собі в збиток.Так як ця ж організація присутня на ринку десятки років - не думаю що вона буде працювати собі в збиток.2 Поцікався структурою Тедісу( і власниками тедісу) в росії -там точно не має ні Луценка ні Грановського , а монопольне становище тедісу полягало в тому що Тедіс монополіст в Росії і загрожував зупинити дистрибуції в Україні будь-кого з двійки(не четвірки , бо Бритіш Табако і Філіп Моріс є акціонерами Тедісу)І тільки певні дії Луценка змусили москаликів посунутись з ринку..Але тобі як людині яка відпрацьовує російські гроші і працює по російським темникам хіба важлива істина?Сказали господарі валим Луценка-значит валим Луценка ( нормальний патріот відразу повинен взяти на замітку - москалі валять Луценка ( чи Коболєва, чи Порошенка) значить це ті які найбільше пройшлись по їх мозолям.