RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:54

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:например, на рынке дистрибуции табачной продукции, которая монополизирована у нас на 100%)...
1 Ніколи не була 100%
Максимум була 85% , 10% забрав Метро , 5% інші
2 Сьогодні в мене так званий монополіст Тедіс має 0% , а бувший Сухомлин-ЗТК-ВолиньТабак -100%
Тому все тече -все змінюється... тільки педерація костеніє і костеніє все сильніше... їм мозку не треба. їм достатньо щоб місце мозку зайняла кістка-так легше цвяхи головою забивати.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21886
З нами з: 15.01.09
Подякував: 154 раз.
Подякували: 2233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:29

  budivelnik написав:2 Сьогодні в мене так званий монополіст Тедіс має 0% , а бувший Сухомлин-ЗТК-ВолиньТабак -100%


Ну что ж ты врешь! Даже смотрящий за этой коррупционной помойкой стеснительно оценивает долю Тедис в 60%. Но учитывая тот факт, что у них эксклюзивный контракт с "большой четверкой (JTI, PM, BAT и IT), то доля "белого" рынка у них близка к 90%.

Да, и просто поражает твое циничное оправдание, что если концентрация не ровно 100%, а под 100%, то это все нормально!

https://biz.liga.net/all/fmcg/interview ... avoy-tedis

  budivelnik написав:Тому все тече -все змінюється... тільки педерація костеніє і костеніє все сильніше... їм мозку не треба. їм достатньо щоб місце мозку зайняла кістка-так легше цвяхи головою забивати.


С Тедисом я уже выше доказал, что ты угодил в очередную лужу, но чисто ради интереса посмотрел размер теневой экономики интересующей тебя педерации - на 6.4 п.п. ниже, чем у нас (36,4% против 44,8%). Так что забивая гвозди головой, делай это хотя бы острием внутрь, а не шляпкой :mrgreen:

https://www.imf.org/~/media/Files/Publi ... p1817.ashx
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4746
З нами з: 02.05.18
Подякував: 892 раз.
Подякували: 2040 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:32

  zРадио написав:
  budivelnik написав:2 Сьогодні в мене так званий монополіст Тедіс має 0% , а бувший Сухомлин-ЗТК-ВолиньТабак -100%
Ну что ж ты врешь!
Брешуть собаки і дурні
Є ще зрадіо-але той просто імбецил ,який не вміє розуміти прочитане.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21886
З нами з: 15.01.09
Подякував: 154 раз.
Подякували: 2233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:43

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:2 Сьогодні в мене так званий монополіст Тедіс має 0% , а бувший Сухомлин-ЗТК-ВолиньТабак -100%
Ну что ж ты врешь!
Брешуть собаки і дурні
Є ще зрадіо-але той просто імбецил ,який не вміє розуміти прочитане.


Ну извини - по твоему ларьку мерять долю рынка я не буду! Это путь имбецилов, упомянутых тобой :mrgreen: И даже в своем случае ты соврал - не может розница не торговать продукцией "четверки", если категорийщик (в твоем случае - это ты сам) не сошел с ума! Если же ты ее продаешь, но думаешь, что не работаешь через Тедис, то тут можно только посочувствовать
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4746
З нами з: 02.05.18
Подякував: 892 раз.
Подякували: 2040 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:51

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Ну что ж ты врешь!
Брешуть собаки і дурні
Є ще зрадіо-але той просто імбецил ,який не вміє розуміти прочитане.
Ну извини - по твоему ларьку мерять долю рынка я не буду! Это путь имбецилов, упомянутых тобой :mrgreen: И даже здесь ты соврал - не может розница не торговать продукцией "четверки", если категорийщик (в твоем случае - это ты сам) не сошел с ума! Если же ты ее продаешь, но думаешь, что не работаешь через Тедис, то тут можно только посочувствовать
Я знаю що ти фахівець у всіх галузях..
Особливо добре ти знаєш звідки беруться батончики Марс-Снікерс в Україні, чому Коболєв не правильно інвестував в перепрофілювання компресорних станцій...
Сьогодні як я бачу ти так само добре знаєш і про тютюн.
Зашкварюйся... мені просто потім легше буде твою дурь показувати
ПС
Я торгую всіма сигаретами четвірки і при цьому жодна з пачок не проходить через Тедіс
А ти позвони гундяєву він один з беніфіціарів Тедісу і запитайся-чому тобі ще не доповіли про грандіозний провал їх спецслужб,які привели не тільки до втрат на релігійному-а й на тютюновому фронті(разом з газовим до речі)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21886
З нами з: 15.01.09
Подякував: 154 раз.
Подякували: 2233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 00:20

  budivelnik написав:Я торгую всіма сигаретами четвірки і при цьому жодна з пачок не проходить через Тедіс


"Четверка" отгружает только Тедису, но у тебя не проходит ни одна пачка :mrgreen: М-да, тяжелый случай...

  budivelnik написав:А ти позвони гундяєву він один з беніфіціарів Тедісу і запитайся-чому тобі ще не доповіли про грандіозний провал їх спецслужб,які привели не тільки до втрат на релігійному-а й на тютюновому фронті(разом з газовим до речі)


А точно гундяй, а не Луценко с Грановским? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Этот бизнес никогда без крыши не был - если сейчас и другие бенефициары, то только потому что власть сменилась...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4746
З нами з: 02.05.18
Подякував: 892 раз.
Подякували: 2040 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 00:31

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:Четверка" отгружает только Тедису, но у тебя не проходит ни одна пачка
Серьозно
Так в тебе російська фабрика ще зовсім недавно відвантажувала батончики снікерс...
1 Ти просто пішак в грі великих дядьків , які тебе використовують як мокру ганчірку тим більше що й коштує ти не більше...
а - сигарети в мене офіційні, бо крім усього в мене бонуси від четвірки , а щоб їх отримати я зобовязаний допустити їх в будь який час до перевірки на відсутність контрафакту...
б - цінові умови які я отримую від свого постачальника - показують мені що в цього постачальника є прямі угоди з четвіркою, або він працює собі в збиток.
Так як ця ж організація присутня на ринку десятки років - не думаю що вона буде працювати собі в збиток.
2 Поцікався структурою Тедісу( і власниками тедісу) в росії -там точно не має ні Луценка ні Грановського , а монопольне становище тедісу полягало в тому що Тедіс монополіст в Росії і загрожував зупинити дистрибуції в Україні будь-кого з двійки(не четвірки , бо Бритіш Табако і Філіп Моріс є акціонерами Тедісу)
І тільки певні дії Луценка змусили москаликів посунутись з ринку..
Але тобі як людині яка відпрацьовує російські гроші і працює по російським темникам хіба важлива істина?
Сказали господарі валим Луценка-значит валим Луценка ( нормальний патріот відразу повинен взяти на замітку - москалі валять Луценка ( чи Коболєва, чи Порошенка) значить це ті які найбільше пройшлись по їх мозолям.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21886
З нами з: 15.01.09
Подякував: 154 раз.
Подякували: 2233 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 63646566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Житлово-комунальне хазяйство в контексті 1 ... 8, 9, 10
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
91 15006
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 лис, 2019 01:53
ol_zy
Ринок праці
tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11
0 345
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 09:11
tobias
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 4842
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.