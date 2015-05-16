Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
zРадио написав:например, на рынке дистрибуции табачной продукции, которая монополизирована у нас на 100%)...
1 Ніколи не була 100% Максимум була 85% , 10% забрав Метро , 5% інші 2 Сьогодні в мене так званий монополіст Тедіс має 0% , а бувший Сухомлин-ЗТК-ВолиньТабак -100% Тому все тече -все змінюється... тільки педерація костеніє і костеніє все сильніше... їм мозку не треба. їм достатньо щоб місце мозку зайняла кістка-так легше цвяхи головою забивати.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:2 Сьогодні в мене так званий монополіст Тедіс має 0% , а бувший Сухомлин-ЗТК-ВолиньТабак -100%
Ну что ж ты врешь! Даже смотрящий за этой коррупционной помойкой стеснительно оценивает долю Тедис в 60%. Но учитывая тот факт, что у них эксклюзивный контракт с "большой четверкой (JTI, PM, BAT и IT), то доля "белого" рынка у них близка к 90%.
Да, и просто поражает твое циничное оправдание, что если концентрация не ровно 100%, а под 100%, то это все нормально!
budivelnik написав:Тому все тече -все змінюється... тільки педерація костеніє і костеніє все сильніше... їм мозку не треба. їм достатньо щоб місце мозку зайняла кістка-так легше цвяхи головою забивати.
С Тедисом я уже выше доказал, что ты угодил в очередную лужу, но чисто ради интереса посмотрел размер теневой экономики интересующей тебя педерации - на 6.4 п.п. ниже, чем у нас (36,4% против 44,8%). Так что забивая гвозди головой, делай это хотя бы острием внутрь, а не шляпкой
Я знаю що ти фахівець у всіх галузях.. Особливо добре ти знаєш звідки беруться батончики Марс-Снікерс в Україні, чому Коболєв не правильно інвестував в перепрофілювання компресорних станцій... Сьогодні як я бачу ти так само добре знаєш і про тютюн. Зашкварюйся... мені просто потім легше буде твою дурь показувати ПС Я торгую всіма сигаретами четвірки і при цьому жодна з пачок не проходить через Тедіс А ти позвони гундяєву він один з беніфіціарів Тедісу і запитайся-чому тобі ще не доповіли про грандіозний провал їх спецслужб,які привели не тільки до втрат на релігійному-а й на тютюновому фронті(разом з газовим до речі)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Я торгую всіма сигаретами четвірки і при цьому жодна з пачок не проходить через Тедіс
"Четверка" отгружает только Тедису, но у тебя не проходит ни одна пачка М-да, тяжелый случай...
budivelnik написав:А ти позвони гундяєву він один з беніфіціарів Тедісу і запитайся-чому тобі ще не доповіли про грандіозний провал їх спецслужб,які привели не тільки до втрат на релігійному-а й на тютюновому фронті(разом з газовим до речі)
А точно гундяй, а не Луценко с Грановским? Этот бизнес никогда без крыши не был - если сейчас и другие бенефициары, то только потому что власть сменилась...
zРадио написав:Четверка" отгружает только Тедису, но у тебя не проходит ни одна пачка
Серьозно Так в тебе російська фабрика ще зовсім недавно відвантажувала батончики снікерс... 1 Ти просто пішак в грі великих дядьків , які тебе використовують як мокру ганчірку тим більше що й коштує ти не більше... а - сигарети в мене офіційні, бо крім усього в мене бонуси від четвірки , а щоб їх отримати я зобовязаний допустити їх в будь який час до перевірки на відсутність контрафакту... б - цінові умови які я отримую від свого постачальника - показують мені що в цього постачальника є прямі угоди з четвіркою, або він працює собі в збиток. Так як ця ж організація присутня на ринку десятки років - не думаю що вона буде працювати собі в збиток. 2 Поцікався структурою Тедісу( і власниками тедісу) в росії -там точно не має ні Луценка ні Грановського , а монопольне становище тедісу полягало в тому що Тедіс монополіст в Росії і загрожував зупинити дистрибуції в Україні будь-кого з двійки(не четвірки , бо Бритіш Табако і Філіп Моріс є акціонерами Тедісу) І тільки певні дії Луценка змусили москаликів посунутись з ринку.. Але тобі як людині яка відпрацьовує російські гроші і працює по російським темникам хіба важлива істина? Сказали господарі валим Луценка-значит валим Луценка ( нормальний патріот відразу повинен взяти на замітку - москалі валять Луценка ( чи Коболєва, чи Порошенка) значить це ті які найбільше пройшлись по їх мозолям.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69