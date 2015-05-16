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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:54
Фирташ держит нос по ветру, однако
“Региональная газовая компания” (РГК), управляемая Group DF ( Дмитрия Фирташа), оперирующая 19 газораспределительными сетями по всей Украине, намерена в ближайшее время провести тестирование работы распределительных сетей со смесью природного газа и водорода на закрытых участках.
В настоящее время в ЕС в рамках декарбонизации нарабатывается нормативная база возможной работы с такой смесью.
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Додано: Сер 01 кві, 2020 22:10
Саудити знову сиплять солі під хвіст педераційникам
Повідомляється, що у вівторок, 31 березня, правління державної нафтогазової компанії Saudi Aramco прийняло резонансне рішення про рекордне зниження контрактної ціни на зріджені нафтові гази.
Так, на пропан в квітні вартість знизиться на 46,5% - до $ 230, а на бутан - на 50% - до $ 240 за тонну.
Маленьке уточнення
Природний газ (1000 м3) важить 0,62 тонни
таким чином
230 доларів за тонну пропану * 0,62 =еквівалент 143 долара за 1000 м3 метану
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 01 кві, 2020 22:24
budivelnik написав:
Саудити знову сиплять солі під хвіст педераційникам
Повідомляється, що у вівторок, 31 березня, правління державної нафтогазової компанії Saudi Aramco прийняло резонансне рішення про рекордне зниження контрактної ціни на зріджені нафтові гази.
Так, на пропан в квітні вартість знизиться на 46,5% - до $ 230, а на бутан - на 50% - до $ 240 за тонну.
Маленьке уточнення
Природний газ (1000 м3) важить 0,62 тонни
таким чином
230 доларів за тонну пропану * 0,62 =еквівалент 143 долара за 1000 м3 метану
Сейчас метан ещё дешевле на спотовом рынке
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Vint
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Додано: Сер 01 кві, 2020 22:31
Vint
А Пропан/бутан - легше перевозити ,там необхідний тиск всього 7-10 атмосфер при плюс 30 надворі і в 2 м3 влізе еквівалент 1000м3 метану...
А ціна на хабі - це ціна без доставки...правда й ціна в танкері-це ціна до порту....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:52
Отже остання інформація
1 Надлишок нафти на сьогодні 20 млн барелів/доба
2 пуйло признало що потрібно обмежити видобуток на 10 млн/барелів в добу
3 росія буде брикатись ,але я здивуюсь ,якщо їх змусять опустити менше ніж на 3 млн барелів в добу
4 Це при видобутку росії 8 млн барелів на добу і експорті 5 млн барелів на добу - змусить педераційників експортувати 2 млн барелів на добу
При цьому
а - було 5млн бар на добу по 60доларів/барель=+300млн доларів=110 млрд в рік
б - стане 2 млн бар на добу по 30доларів=60 млн в добу=21,9 млрд в рік
5 Якби москалики не погодились
То 5 млн по 10 доларів=50 млн доларів в добу=18,3 млрд в рік
Як бачимо шанси вижити в них не високі при будь-якому розвитку подій.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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