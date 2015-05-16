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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:35

приклад маніпуляцій

https://censor.net.ua/news/3192327/kabmin_izza_balansovyh_ogranicheniyi_ostanavlivaet_3_energobloka_aes_a_9_perevodit_na_ponijennuyu_moschnost
"Ну, что энергетики, эпоха бедности прошла? Более чем 7 ГВт установленной мощности зеленой энергетики будет в 2020 году с тарифом 3-5 грн/КВт-ч. (без НДС). То есть электроэнергии, произведенной из альтернативных источников энергии, предоставляется приоритет. Но в условиях экономической нестабильности, выхода из карантина такой тариф будет тормозом для экономического развития страны и благосостояния населения. Изменения в законодательство "зеленая" власть не хочет вносить, чтобы снизить зеленый тариф, но дешевая электроэнергия АЭС им не нужна" Источник: https://censor.net.ua/n3192327
1 Виробітка на АЕС обмежується виключно потужністю яка може бути спожита в...нічний час...
Адже АЕС не мають можливості оперативно піднімати/опускати потужність генерації.
Тому АЕС генерують постійно тільки ту потужність,яку може спожити Україна в найменш завантажені проміжки часу.
2 Сонячна енергетика працює тільки в денний час , а тому заважає вмиканню виключно тих станцій(а це як правило ТЕС) які використовуються як маневрові

От і виходить
З одного боку зелена енергетика не заважає атомній генерації
+ зелена енергетика (власником якої є населення і в основному Ахметов) забирає хліб в Теплової енергентики (власником якої є Ахметов)

Питання на засипку
А чого ж тоді атомщики виступають?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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