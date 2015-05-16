Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
1 Виробітка на АЕС обмежується виключно потужністю яка може бути спожита в...нічний час... Адже АЕС не мають можливості оперативно піднімати/опускати потужність генерації. Тому АЕС генерують постійно тільки ту потужність,яку може спожити Україна в найменш завантажені проміжки часу. 2 Сонячна енергетика працює тільки в денний час , а тому заважає вмиканню виключно тих станцій(а це як правило ТЕС) які використовуються як маневрові
От і виходить З одного боку зелена енергетика не заважає атомній генерації + зелена енергетика (власником якої є населення і в основному Ахметов) забирає хліб в Теплової енергентики (власником якої є Ахметов)
Питання на засипку А чого ж тоді атомщики виступають?