Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
1 Виробітка на АЕС обмежується виключно потужністю яка може бути спожита в...нічний час... Адже АЕС не мають можливості оперативно піднімати/опускати потужність генерації. Тому АЕС генерують постійно тільки ту потужність,яку може спожити Україна в найменш завантажені проміжки часу. 2 Сонячна енергетика працює тільки в денний час , а тому заважає вмиканню виключно тих станцій(а це як правило ТЕС) які використовуються як маневрові
От і виходить З одного боку зелена енергетика не заважає атомній генерації + зелена енергетика (власником якої є населення і в основному Ахметов) забирає хліб в Теплової енергентики (власником якої є Ахметов)
Питання на засипку А чого ж тоді атомщики виступають?
CORRECTED-Japan power prices hit zero as coronavirus hammers industrial activity
(Corrects May 13 item to show price in penultimate paragraph was 0.01 yen, not 0.1)
TOKYO, May 13 (Reuters) - Electricity prices in Japan are hitting the lowest price possible, effectively zero, with increasing regularity as the coronavirus pandemic slows industrial activity, while renewable energy supplies such as solar increase as summer approaches.
Day-ahead prices on the Japan Electric Power Exchange (JEPX) touched a low of 0.01 yen ($0.0001) per kilowatt hour (kWh) for the first time in February but since the government declared a state of emergency in April they have traded at that level for several hours on an increasing number of days during normal business hours.