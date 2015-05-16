Додано: Вів 09 чер, 2020 09:52

Жижа подрастает, а следом за ней подрастёт и газ.

Уже летом-осень "маминькины сынки" ничего нового не придумают, кроме как повышать тарифы.



Когда это всё почти бесплатно раздавали - не надо было. А вот когда цены пойдут на пик - вот тогда покупать в самый раз!



Ну ничего - Луизиана нам поможет

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте