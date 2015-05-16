Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
1 Виробітка на АЕС обмежується виключно потужністю яка може бути спожита в...нічний час... Адже АЕС не мають можливості оперативно піднімати/опускати потужність генерації. Тому АЕС генерують постійно тільки ту потужність,яку може спожити Україна в найменш завантажені проміжки часу. 2 Сонячна енергетика працює тільки в денний час , а тому заважає вмиканню виключно тих станцій(а це як правило ТЕС) які використовуються як маневрові
От і виходить З одного боку зелена енергетика не заважає атомній генерації + зелена енергетика (власником якої є населення і в основному Ахметов) забирає хліб в Теплової енергентики (власником якої є Ахметов)
Питання на засипку А чого ж тоді атомщики виступають?
CORRECTED-Japan power prices hit zero as coronavirus hammers industrial activity
(Corrects May 13 item to show price in penultimate paragraph was 0.01 yen, not 0.1)
TOKYO, May 13 (Reuters) - Electricity prices in Japan are hitting the lowest price possible, effectively zero, with increasing regularity as the coronavirus pandemic slows industrial activity, while renewable energy supplies such as solar increase as summer approaches.
Day-ahead prices on the Japan Electric Power Exchange (JEPX) touched a low of 0.01 yen ($0.0001) per kilowatt hour (kWh) for the first time in February but since the government declared a state of emergency in April they have traded at that level for several hours on an increasing number of days during normal business hours.
Нашли интересную информацию: в прошлом году НАК Нефтегаз закачивал газ в страну по цене 5600-6000 без НДС.
Вспоминаем, что зима была теплой. Поэтому на 01.03.2020 года остатки газа составили 15,9 млрд кубометров газа.
В июне этого года цена на газ в ЕС - 60€ ( 1800 грн), а вот цена газ на украинской бирже - 2800-3000 грн.
То есть убытки при закупке газа Нефтегазом составили в среднем 3000 грн на 1 000 м.куб., где полная сумма ( уберём 2 млрд м.куб. за апрель и май) у нас получается - 13.9 млрд остаток, и убытки при закупке составили - 41,7 млрд гривен.
Що таке зелена енергетика по-українськи? Це коли олігархи заробляють на високому тарифі, держава має боргів на 12 мільярдів, українські АЕС потихеньку вимикають, а брудні ТЕС продовжують працювати. Чому б не зробити навпаки? Бо таку систему розбудували наші любі депутати, і чиновники. І вони знали, що так буде. Але владний і олігархічний бізнес дорожче. Через кого Україна опинилась на порозі енергетичної кризи - дивіться в сюжеті Анни Калюжної.
Нашли интересную информацию: в прошлом году НАК Нефтегаз закачивал газ в страну по цене 5600-6000 без НДС.
Вспоминаем, что зима была теплой. Поэтому на 01.03.2020 года остатки газа составили 15,9 млрд кубометров газа.
В июне этого года цена на газ в ЕС - 60€ ( 1800 грн), а вот цена газ на украинской бирже - 2800-3000 грн.
То есть убытки при закупке газа Нефтегазом составили в среднем 3000 грн на 1 000 м.куб., где полная сумма ( уберём 2 млрд м.куб. за апрель и май) у нас получается - 13.9 млрд остаток, и убытки при закупке составили - 41,7 млрд гривен.
Запустили так называемый "рынок газа" - в итоге на этом "базаре" не то что выбрать "продавца" нельзя, а даже цена на "товар" будет устанавливаться задним числом.
По какой цене потребители сейчас покупают газ - многие не знают
Какая страна - такой и "рынок"
Скажем, "Кременчукгаз" в конце июля заявил цену на август в 4,2 гривны за куб, что почти на 60 копеек дороже, чем у НАКа. Правда, есть приписка, что итоговый тариф еще может поменяться.
В "Хмельницкгазсбыте" нам рассказали, что цену для населения озвучат "в ближайшее время".
"Цена для населения традиционно формируется и публикуется по итогам 21 дня поставки, то есть обычно 22 числа каждого месяца. Мы не раз выступали с инициативой изменить механизм ценообразования, чтобы определять цену до начала месяца поставки В связи с открытием рынка газа очевидно, что подходы к ценообразованию нужно менять. Главное, чтобы посреди месяца не менялись правила определения цены", — говорят в компании.
В других газсбытах августовский ценник пока тоже не называют. Обещают озвучить конкретные цифры до 22 августа. "То есть получается, что люди сейчас потребляют газ, но пока неясно, сколько за него в итоге придется заплатить", - говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко