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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:35

приклад маніпуляцій

https://censor.net.ua/news/3192327/kabmin_izza_balansovyh_ogranicheniyi_ostanavlivaet_3_energobloka_aes_a_9_perevodit_na_ponijennuyu_moschnost
"Ну, что энергетики, эпоха бедности прошла? Более чем 7 ГВт установленной мощности зеленой энергетики будет в 2020 году с тарифом 3-5 грн/КВт-ч. (без НДС). То есть электроэнергии, произведенной из альтернативных источников энергии, предоставляется приоритет. Но в условиях экономической нестабильности, выхода из карантина такой тариф будет тормозом для экономического развития страны и благосостояния населения. Изменения в законодательство "зеленая" власть не хочет вносить, чтобы снизить зеленый тариф, но дешевая электроэнергия АЭС им не нужна" Источник: https://censor.net.ua/n3192327
1 Виробітка на АЕС обмежується виключно потужністю яка може бути спожита в...нічний час...
Адже АЕС не мають можливості оперативно піднімати/опускати потужність генерації.
Тому АЕС генерують постійно тільки ту потужність,яку може спожити Україна в найменш завантажені проміжки часу.
2 Сонячна енергетика працює тільки в денний час , а тому заважає вмиканню виключно тих станцій(а це як правило ТЕС) які використовуються як маневрові

От і виходить
З одного боку зелена енергетика не заважає атомній генерації
+ зелена енергетика (власником якої є населення і в основному Ахметов) забирає хліб в Теплової енергентики (власником якої є Ахметов)

Питання на засипку
А чого ж тоді атомщики виступають?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:19

CORRECTED-Japan power prices hit zero as coronavirus hammers industrial activity

(Corrects May 13 item to show price in penultimate paragraph was 0.01 yen, not 0.1)

TOKYO, May 13 (Reuters) - Electricity prices in Japan are hitting the lowest price possible, effectively zero, with increasing regularity as the coronavirus pandemic slows industrial activity, while renewable energy supplies such as solar increase as summer approaches.

Day-ahead prices on the Japan Electric Power Exchange (JEPX) touched a low of 0.01 yen ($0.0001) per kilowatt hour (kWh) for the first time in February but since the government declared a state of emergency in April they have traded at that level for several hours on an increasing number of days during normal business hours.


https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL4N2CU4LB
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:49

Нельзя просто так взять и не сравнить цены на электроэнергию.
https://realist.online/pub/tilda/skolko-platyat-za-svet-v-raznyh-stranah-mira/page304708.html
Украина входит в ТОП-10 стран с самыми низкими тарифами на электроэнергию. Но вот остальная коммуналочка неестественно завышена.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 08:52

Жижа подрастает, а следом за ней подрастёт и газ.
Уже летом-осень "маминькины сынки" ничего нового не придумают, кроме как повышать тарифы.

Когда это всё почти бесплатно раздавали - не надо было. А вот когда цены пойдут на пик - вот тогда покупать в самый раз!

Ну ничего - Луизиана нам поможет
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:08

Нашли интересную информацию: в прошлом году НАК Нефтегаз закачивал газ в страну по цене 5600-6000 без НДС.

Вспоминаем, что зима была теплой. Поэтому на 01.03.2020 года остатки газа составили 15,9 млрд кубометров газа.

В июне этого года цена на газ в ЕС - 60€ ( 1800 грн), а вот цена газ на украинской бирже - 2800-3000 грн.

То есть убытки при закупке газа Нефтегазом составили в среднем 3000 грн на 1 000 м.куб., где полная сумма ( уберём 2 млрд м.куб. за апрель и май) у нас получается - 13.9 млрд остаток, и убытки при закупке составили - 41,7 млрд гривен.

Зачем нам такая государственная компания, такой наблюдательный совет (https://t.me/sorosata/228) и такое профессиональное руководство (https://t.me/sorosata/229), если они не могут спрогнозировать падение цен на газ в период на полгода?


https://t.me/sorosata/383
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:10

Що таке зелена енергетика по-українськи? Це коли олігархи заробляють на високому тарифі, держава має боргів на 12 мільярдів, українські АЕС потихеньку вимикають, а брудні ТЕС продовжують працювати. Чому б не зробити навпаки? Бо таку систему розбудували наші любі депутати, і чиновники. І вони знали, що так буде. Але владний і олігархічний бізнес дорожче. Через кого Україна опинилась на порозі енергетичної кризи - дивіться в сюжеті Анни Калюжної.


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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:50

  Вкладчик1234 написав:
Нашли интересную информацию: в прошлом году НАК Нефтегаз закачивал газ в страну по цене 5600-6000 без НДС.

Вспоминаем, что зима была теплой. Поэтому на 01.03.2020 года остатки газа составили 15,9 млрд кубометров газа.

В июне этого года цена на газ в ЕС - 60€ ( 1800 грн), а вот цена газ на украинской бирже - 2800-3000 грн.

То есть убытки при закупке газа Нефтегазом составили в среднем 3000 грн на 1 000 м.куб., где полная сумма ( уберём 2 млрд м.куб. за апрель и май) у нас получается - 13.9 млрд остаток, и убытки при закупке составили - 41,7 млрд гривен.

Зачем нам такая государственная компания, такой наблюдательный совет (https://t.me/sorosata/228) и такое профессиональное руководство (https://t.me/sorosata/229), если они не могут спрогнозировать падение цен на газ в период на полгода?


https://t.me/sorosata/383


интересно а сам этот "вумный" автор спрогнозировал аномально теплую зиму и корону на пол года? а то задним числом я тоже миллионер :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:39

  mephala написав:интересно а сам этот "вумный" автор спрогнозировал аномально теплую зиму и корону на пол года? а то задним числом я тоже миллионер

За 20млн баксов в год (или сколько там?) в одно лицо - можно спрогнозировать.
Иначе - "зачем платить больше"?

Опять же - где "газ собственной добычи"?

А "взять дорого", чтоб "продать ещё дороже" - много ума не надо
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:36

Запустили так называемый "рынок газа" - в итоге на этом "базаре" не то что выбрать "продавца" нельзя, а даже цена на "товар" будет устанавливаться задним числом.

По какой цене потребители сейчас покупают газ - многие не знают

Какая страна - такой и "рынок"

Скажем, "Кременчукгаз" в конце июля заявил цену на август в 4,2 гривны за куб, что почти на 60 копеек дороже, чем у НАКа. Правда, есть приписка, что итоговый тариф еще может поменяться.

В "Хмельницкгазсбыте" нам рассказали, что цену для населения озвучат "в ближайшее время".

"Цена для населения традиционно формируется и публикуется по итогам 21 дня поставки, то есть обычно 22 числа каждого месяца. Мы не раз выступали с инициативой изменить механизм ценообразования, чтобы определять цену до начала месяца поставки В связи с открытием рынка газа очевидно, что подходы к ценообразованию нужно менять. Главное, чтобы посреди месяца не менялись правила определения цены", — говорят в компании.

В других газсбытах августовский ценник пока тоже не называют. Обещают озвучить конкретные цифры до 22 августа. "То есть получается, что люди сейчас потребляют газ, но пока неясно, сколько за него в итоге придется заплатить", - говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко


https://strana.ua/articles/analysis/282590-tsena-na-haz-s-1-avhusta-v-ukraine-chto-izmenilos-s-vvedeniem-novoho-rynka.html
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:50

"Рынок", "как в Европе", и "вот это вот всё"

Рост в полтора-два раза. Как и почему в декабре хотят поднять цены на электроэнергию для населения
https://strana.ua/news/303201-kak-izmenjatsja-tseny-na-elektroenerhiju-dlja-naselenija.html
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