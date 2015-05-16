Скажем, "Кременчукгаз" в конце июля заявил цену на август в 4,2 гривны за куб, что почти на 60 копеек дороже, чем у НАКа. Правда, есть приписка, что итоговый тариф еще может поменяться.



В "Хмельницкгазсбыте" нам рассказали, что цену для населения озвучат "в ближайшее время".



"Цена для населения традиционно формируется и публикуется по итогам 21 дня поставки, то есть обычно 22 числа каждого месяца. Мы не раз выступали с инициативой изменить механизм ценообразования, чтобы определять цену до начала месяца поставки В связи с открытием рынка газа очевидно, что подходы к ценообразованию нужно менять. Главное, чтобы посреди месяца не менялись правила определения цены", — говорят в компании.



В других газсбытах августовский ценник пока тоже не называют. Обещают озвучить конкретные цифры до 22 августа. "То есть получается, что люди сейчас потребляют газ, но пока неясно, сколько за него в итоге придется заплатить", - говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко