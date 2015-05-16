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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:08

Облгази по 8.8 грн продають. Люди масово йдуть в Нафтогаз. В облгазах вирішили "заробити востаннє"?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:52

Будут доить тех, кто использует газ только в газовой плите.
Им лень заморачиваться ради экономии пары грн в месяц.
Vint
 
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