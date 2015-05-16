Додано: Суб 12 гру, 2020 11:30

lapay написав: Угу - божевільні тарифи, коли АЕС і ГЕС продають електрику по одній копійці, для населення.

Будете платити 2,5 грн за кВт-год, як платите за газ, а МВФ чи АЕС - не має різниці, халяви не буде. Угу - божевільні тарифи, коли АЕС і ГЕС продають електрику по одній копійці, для населення.Будете платити 2,5 грн за кВт-год, як платите за газ, а МВФ чи АЕС - не має різниці, халяви не буде.

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Себестоимость электрики 50-60 коп за кВт*час. Это включает все расходы, амортизации, зарплаты, топливо, доставка и все остальное. Все что свыше - это ктото хитрый кладет себе в карман на ровном месте.Разница между АЭС и внешними кредиторами в том, что АЭС продает электричество по себестоимости и еще и зарабатывает на этом, кабальных рабских требований стране не выдвигает. Внешние кредиторы зарабатывают огромные деньги выдавая кредиты под кабальные условия, чтобы загнать страну в долги и диктовать ей условия из-за границы.Кредиты под кабальные условия берут только наркоманы и алкаши, которые со 100% гарантией просрут эти деньги и лишаться квартир и домов. И берут они их на алкоголь, айфоны и коммуналку. Это просто несчастные люди, не понимающие, что с кредитом прийдется заплатить гораздо больше, чем без кредита.Точно также и правительство берет кредиты чтобы тут-же спустить их через различные схемы в карманы олигархам и нарастить долг, который позже позволит внешним кредиторам поставить всю страну в положение, когда прийдется отдавать всё за накопленные долги.Эта та-же схема что и со "швидко-грошами" и другими микрофинансовыми конторами, когда очередной идиот берет кредит на айфон или на коммуналку. Раз у него не хватало доходов на покупку айфона или оплату коммуналки, значит на покупку айфона с коммуналкой плюс огромные проценты за кредит уж точно не хватит. А со временем ему можно впарить еще кредит на новый айфон. И когда долги достигнут определенной суммы, просто отобрать все что у него есть в счет долгов с процентами.Разница только в том, что правительство, которое берет международные кредиты, прекрасно понимает - это развод. Но тем не менее берет эти кредиты и называет их якобы "помощью", чтобы получить со всего этого свой личный гешефт.Потому что отдавать эти кредиты с процентами предстоит не правительству, а нищим пересичным.Вы сами почитайте на что эти кредиты берут:Эти кредиты берут чтобы загнать страну в огромные долги и поднять тарифы на коммуналку и цены на энергоресурсы. Других целей у этих кредитов просто нет и не может быть. Без этих кредитов такие повышения тарифов, коммуналки и цен на энергоресурсы были бы просто невозможны.