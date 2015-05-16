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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:08
Облгази по 8.8 грн продають. Люди масово йдуть в Нафтогаз. В облгазах вирішили "заробити востаннє"?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:52
Будут доить тех, кто использует газ только в газовой плите.
Им лень заморачиваться ради экономии пары грн в месяц.
Додано: Чет 10 гру, 2020 20:13
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 10 гру, 2020 20:47
Вкладчик1234
Знаєте чим мій алгоритм дій відрізняється від Вашого?
1 Якщо мене нервує .що хтось мені завищує тарифи я..... йду й купую енергоощадне обладнання(лампочки , прилад триА і так далі)
Тому при стандартному споживанні в 200-300Квт*годин , і тарифі в 1,6-1,8 грн квт*година +22 копійки легко нівелюється зменшенням споживання на 20%(40Квт*години в місяць)
2 Якщо мені починає здаватись ,що зелений тариф для Ахметова це супер-пупер я.... просто пробую повторити його дії хоч і спрощено
а - купую фотопанель в 6 м2 і потужністю у 1 Квт за приблизно 500 доларів
б - купую літій-іонні акамулятори ємністю в 5 квт*годин за приблизно 1000 доларів
І на виході отримую систему з допомогою якої взагалі не беру електроенергії з мережі..
Як бачите мій алгоритм
а - береже нервові клітини
б - допомагає екологічності
в - повторює дії олігарха, але при цьому не наносить шкоди оточуючим
в - через 5 років система енергозабезпечення повністю себе окупить і я до смерті зможу не залежати від тарифів які збагачують олігархів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 12 гру, 2020 11:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Угу - божевільні тарифи, коли АЕС і ГЕС продають електрику по одній копійці, для населення.
Будете платити 2,5 грн за кВт-год, як платите за газ, а МВФ чи АЕС - не має різниці, халяви не буде. До виборів тримали, після виборів за копійку ніхто продавати не буде, бо вже нема чим шахтарям, на уранових шахтах, платити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 12 гру, 2020 11:09
Скільки разів повторювати
1 Візьміть калькулятор....
а - виробники газу отримують по 3 грн/м3 - приблизно
б - населення платить по 8 грн/м3 приблизно
в - населення отримує субсидій 50 млрд грн м3 , що в перекладі на м3 газу=3 грн/м3 , таким чином в середньому населення платить 8-3=5 грн/м3
г - так як бідні отримують субсидії , а багаті не отримують субсидій то в реалі і виходить що всі 50 млрд грн отримують бідні,а платять за це багаті.
2 Виходячи з п1 , чітко видно виробники(олігархи по вашому) отримують тільки третину від сум заплачених населенням за газ
2/3 сум - платять багаті мешканці України (але не олігархи) з яких 50%(1/3) від заплаченого вони платять за бідних.
Це є соціальна справедливість.
3 Можна звичайно опустити тарифи в 3 рази...
Але тоді
Багаті мешканці України - отримають додатково 50 млрд грн , в той час коли бідні отримають платіжки на 50 млрд грн...які до цього вони не отримували.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 12 гру, 2020 11:20
1 коп. кВт для населення - це де такі ціни? В мене в платіжці від 1 грн до 1,68 грн.
Додано: Суб 12 гру, 2020 11:30
Себестоимость электрики 50-60 коп за кВт*час. Это включает все расходы, амортизации, зарплаты, топливо, доставка и все остальное. Все что свыше - это ктото хитрый кладет себе в карман на ровном месте.
Разница между АЭС и внешними кредиторами в том, что АЭС продает электричество по себестоимости и еще и зарабатывает на этом, кабальных рабских требований стране не выдвигает. Внешние кредиторы зарабатывают огромные деньги выдавая кредиты под кабальные условия, чтобы загнать страну в долги и диктовать ей условия из-за границы.
Кредиты под кабальные условия берут только наркоманы и алкаши, которые со 100% гарантией просрут эти деньги и лишаться квартир и домов. И берут они их на алкоголь, айфоны и коммуналку. Это просто несчастные люди, не понимающие, что с кредитом прийдется заплатить гораздо больше, чем без кредита.
Точно также и правительство берет кредиты чтобы тут-же спустить их через различные схемы в карманы олигархам и нарастить долг, который позже позволит внешним кредиторам поставить всю страну в положение, когда прийдется отдавать всё за накопленные долги.
Эта та-же схема что и со "швидко-грошами" и другими микрофинансовыми конторами, когда очередной идиот берет кредит на айфон или на коммуналку. Раз у него не хватало доходов на покупку айфона или оплату коммуналки, значит на покупку айфона с коммуналкой плюс огромные проценты за кредит уж точно не хватит. А со временем ему можно впарить еще кредит на новый айфон. И когда долги достигнут определенной суммы, просто отобрать все что у него есть в счет долгов с процентами.
Разница только в том, что правительство, которое берет международные кредиты, прекрасно понимает - это развод. Но тем не менее берет эти кредиты и называет их якобы "помощью", чтобы получить со всего этого свой личный гешефт.
Потому что отдавать эти кредиты с процентами предстоит не правительству, а нищим пересичным.
Вы сами почитайте на что эти кредиты берут:
Эти кредиты берут чтобы загнать страну в огромные долги и поднять тарифы на коммуналку и цены на энергоресурсы. Других целей у этих кредитов просто нет и не может быть. Без этих кредитов такие повышения тарифов, коммуналки и цен на энергоресурсы были бы просто невозможны.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 11:48, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Суб 12 гру, 2020 11:55
Нет. Бедные субсидий не получают вообще. Их получают олигархи-монополисты. Субсидии выделяются на оплату тарифов, которые выставляют олигархи-монополисты. Ни на что другое субсидии не могут быть потрачены. Т.е. конечный выгодополучатель субсидии - конкретные олигархи, завладевшие монополией, которая предоставляет коммуналку и продает энергоресурсы, монопольно диктуя такие цены, которые захочет. Монополия этих олигархов защищена законами, поэтому конкуренция для этих олигархов просто невозможна.
Более того, олигархи прописали в законах невозможность отказаться от их услуг. Т.е. хочешь, не хочешь, а должен платить. Стоит счетчик и ничего не потребляешь - будешь платить абонплату.
При этом субсидии платятся из налогов собранных в том числе и с тех самых нищих, получающих субсидии. Именно огромные налоги собираемые на субсидии олигархам не дают нищим получить нормальную работу и зарабатывать больше.
Эти налоги убивают экономику, сокращая рабочие места, т.е. сокращая возможность найти работу для нищих. И эти налоги отбирают большую часть заработанного у этих-же нищих, которым все-же удалось найти работу.
И вся эта коррупционная схема с высокими налогами и субсидиями олигархам позволяет удерживать сверхвысокие тарифы и цены на коммуналку и энергоресурсы, чтобы обеспечить олигархам-монополистам сверхдоходы.
Без субсидий и принуждений к оплате в виде абонплат все эти коррупционные схемы моментально-бы развалилась и цены снизились до нормального уровня, который пересичный готов за них платить. А олигархов все послали бы лесом, т.к. без государственного ограничения и принуждения появились бы конкуренты, готовые предоставлять качественную коммуналку и энергоресурсы за адекватную цену. Появился бы свободный выбор и свободный рынок.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 12:04, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 12 гру, 2020 12:16
Є така штука - називається математика
З її допомогою дуже легко розвінчати або підтвердити будь-які емоції....Бо цифри -штука абсолютна і підлягають перевірці.
Отже мій цифровий ряд
1 Виробники видобули 20 млрд м3 газу , по яким їм заплатили 80 млрд грн(4грн/м3) і з цих грошей вони отримали зарплати ,окупили обладнання.заплатили податки
2 Споживачі(фізичні особи) спожили цих 20 млрд м3 газу і за це по існуючим тарифам(приблизно 7 грн/м3) повинні сплатити 140 млрд грн
3 При цьому
13 млрд м3 газу спожили ті хто платить(багаті українці) і сплатили 13*7=91 млрд грн
7 млрд м3 газу спожили субсиданти(тобто бідні.які газ спожили а у вигляді оплати виставили 49 млрд грн субсидій)
3 Таким чином за споживання всього газу(20 млрд грн) українці чистими грошима сплатили всього 91 млрд грн , з яких 80 млрд грн пішли виробникам цього газу ( які в свою чергу з цих 80 млрд грн приблизно 30 млрд грн сплатили різних податкових платежів і 30 млрд грн фонд заробітної плати, остальні це амортизація обладнання)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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