RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:17

  Амвросий написав:
  lapay написав:Угу - божевільні тарифи, коли АЕС і ГЕС продають електрику по одній копійці, для населення. :)


Себестоимость электрики 50-60 коп за кВт*час. Это включает все расходы, амортизации, зарплаты, топливо, доставка и все остальное. Все что свыше - это ктото хитрый кладет себе в карман на ровном месте.

Разница между АЭС и внешними кредиторами в том, что АЭС продает электричество по себестоимости и еще и зарабатывает на этом,


Ви не в темі. АЕС нагнули продавати по 10 копійок. І на АЕС зараз повна дупа з грошима.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 748
З нами з: 19.02.14
Подякував: 294 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:22

  budivelnik написав:Це є соціальна справедливість.


Это не социальная справедливость а развод на бабло. Когда нищие отдают все заработанное олигархам-монополистам имеющим преференции за счет коррупции и возможности протягивать выгодные для себя законы.

Если бы не было субсидий и законодательных принуждений к абонплатам, вы могли бы деньги которые государство забирает из ваших доходов потратить на себя лично. Сходить в кафе, выпить вкусный кофе, вкусно покушать в ресторанах, съездить отдохнуть на дорогие курорты, накопить себе на новую квартиру или дом, купить себе развлечения и игрушки. Например вы могли бы покупать себе на эти деньги новые айфоны, гироскутеры, игровые приставки, огромные телевизоры и т.д. и т.п.

И всё это вы могли бы покупать на честно заработанные вами деньги. Не нуждаясь в субсидиях и не унижаясь, доказывая вашу нищету чтобы выпросить субсидию на оплату олигархам из тех денег, которые у вас отобрали в виде налогов.

Но вместо этого заработанные вами деньги отбирают в виде налогов и пускают на субсидии олигархам-монополистам. Все эти деньги оказываются у коррумпированых чиновников и олигархов-монополистов диктующих вам цены.

А вы вынуждены жить в нищите и доказывать что вы нищий, бегать и собирать справки, доказывающие что вы получаете нищенскую зарплату или пособие, чтобы отобранные у вас в виде налогов деньги заплатили олигархам, а не обобрали вас еще больше. Вот и всё.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2832
З нами з: 26.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:35

  Амвросий написав:Но вместо этого заработанные вами деньги отбирают в виде налогов и пускают на субсидии олигархам-монополистам. Все эти деньги оказываются у коррумпированых чиновников и олигархов-монополистов диктующих вам цены.
Я ж писав - є математика,яка чудово замінить емоції(страшилки при чому ще й бездоказові)
1 Гроші з бюджету отримують бюджетники
2 Бюджетники це
- пенсіонери приблизно 12 млн осіб - 300 млрд грн
- освіта приблизно 600 000 осіб - 40 млрд грн
- медицина приблизно 400 000 осіб - 30 млрд грн
- армія приблизно 300 000 осіб - 50 млрд грн
- МВС приблизно 300 000 осіб - 50 млрд грн
- МЧС приблизно 100 000 осіб - 20 млрд грн
- чиновники приблизно 400 000 осіб - 40 млрд грн
Таким чином тільки на зарплати вищеперечислених осіб йде - 530 млрд грн (з бюджету в 1100 млрд), ще 300 млрд це відсотки і погашення боргів попередніх періодів
Не всі вищеперечислені хапуги і олігархи...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23634
З нами з: 15.01.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 2476 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 67686970
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 9, 10, 11
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
101 19360
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 19:20
ruvex
Ринок праці
tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11
0 894
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 09:11
tobias
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 5342
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.