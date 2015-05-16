Додано: Суб 12 гру, 2020 12:22

budivelnik написав: Це є соціальна справедливість.

Це є соціальна справедливість.

Это не социальная справедливость а развод на бабло. Когда нищие отдают все заработанное олигархам-монополистам имеющим преференции за счет коррупции и возможности протягивать выгодные для себя законы.Если бы не было субсидий и законодательных принуждений к абонплатам, вы могли бы деньги которые государство забирает из ваших доходов потратить на себя лично. Сходить в кафе, выпить вкусный кофе, вкусно покушать в ресторанах, съездить отдохнуть на дорогие курорты, накопить себе на новую квартиру или дом, купить себе развлечения и игрушки. Например вы могли бы покупать себе на эти деньги новые айфоны, гироскутеры, игровые приставки, огромные телевизоры и т.д. и т.п.И всё это вы могли бы покупать на честно заработанные вами деньги. Не нуждаясь в субсидиях и не унижаясь, доказывая вашу нищету чтобы выпросить субсидию на оплату олигархам из тех денег, которые у вас отобрали в виде налогов.Но вместо этого заработанные вами деньги отбирают в виде налогов и пускают на субсидии олигархам-монополистам. Все эти деньги оказываются у коррумпированых чиновников и олигархов-монополистов диктующих вам цены.А вы вынуждены жить в нищите и доказывать что вы нищий, бегать и собирать справки, доказывающие что вы получаете нищенскую зарплату или пособие, чтобы отобранные у вас в виде налогов деньги заплатили олигархам, а не обобрали вас еще больше. Вот и всё.