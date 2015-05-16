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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 12 гру, 2020 12:17
Амвросий написав: lapay написав:
Угу - божевільні тарифи, коли АЕС і ГЕС продають електрику по одній копійці, для населення.
Себестоимость электрики 50-60 коп за кВт*час. Это включает все расходы, амортизации, зарплаты, топливо, доставка и все остальное. Все что свыше - это ктото хитрый кладет себе в карман на ровном месте.
Разница между АЭС и внешними кредиторами в том, что АЭС продает электричество по себестоимости и еще и зарабатывает на этом,
Ви не в темі. АЕС нагнули продавати по 10 копійок. І на АЕС зараз повна дупа з грошима.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 12:22
budivelnik написав:
Це є соціальна справедливість.
Это не социальная справедливость а развод на бабло. Когда нищие отдают все заработанное олигархам-монополистам имеющим преференции за счет коррупции и возможности протягивать выгодные для себя законы.
Если бы не было субсидий и законодательных принуждений к абонплатам, вы могли бы деньги которые государство забирает из ваших доходов потратить на себя лично. Сходить в кафе, выпить вкусный кофе, вкусно покушать в ресторанах, съездить отдохнуть на дорогие курорты, накопить себе на новую квартиру или дом, купить себе развлечения и игрушки. Например вы могли бы покупать себе на эти деньги новые айфоны, гироскутеры, игровые приставки, огромные телевизоры и т.д. и т.п.
И всё это вы могли бы покупать на честно заработанные вами деньги. Не нуждаясь в субсидиях и не унижаясь, доказывая вашу нищету чтобы выпросить субсидию на оплату олигархам из тех денег, которые у вас отобрали в виде налогов.
Но вместо этого заработанные вами деньги отбирают в виде налогов и пускают на субсидии олигархам-монополистам. Все эти деньги оказываются у коррумпированых чиновников и олигархов-монополистов диктующих вам цены.
А вы вынуждены жить в нищите и доказывать что вы нищий, бегать и собирать справки, доказывающие что вы получаете нищенскую зарплату или пособие, чтобы отобранные у вас в виде налогов деньги заплатили олигархам, а не обобрали вас еще больше. Вот и всё.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Суб 12 гру, 2020 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 12:35
Амвросий написав:
Но вместо этого заработанные вами деньги отбирают в виде налогов и пускают на субсидии олигархам-монополистам. Все эти деньги оказываются у коррумпированых чиновников и олигархов-монополистов диктующих вам цены.
Я ж писав - є математика,яка чудово замінить емоції(страшилки при чому ще й бездоказові)
1 Гроші з бюджету отримують бюджетники
2 Бюджетники це
- пенсіонери приблизно 12 млн осіб - 300 млрд грн
- освіта приблизно 600 000 осіб - 40 млрд грн
- медицина приблизно 400 000 осіб - 30 млрд грн
- армія приблизно 300 000 осіб - 50 млрд грн
- МВС приблизно 300 000 осіб - 50 млрд грн
- МЧС приблизно 100 000 осіб - 20 млрд грн
- чиновники приблизно 400 000 осіб - 40 млрд грн
Таким чином тільки на зарплати вищеперечислених осіб йде - 530 млрд грн (з бюджету в 1100 млрд), ще 300 млрд це відсотки і погашення боргів попередніх періодів
Не всі вищеперечислені хапуги і олігархи...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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