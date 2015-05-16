Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Это не социальная справедливость а развод на бабло. Когда нищие отдают все заработанное олигархам-монополистам имеющим преференции за счет коррупции и возможности протягивать выгодные для себя законы.
Если бы не было субсидий и законодательных принуждений к абонплатам, вы могли бы деньги которые государство забирает из ваших доходов потратить на себя лично. Сходить в кафе, выпить вкусный кофе, вкусно покушать в ресторанах, съездить отдохнуть на дорогие курорты, накопить себе на новую квартиру или дом, купить себе развлечения и игрушки. Например вы могли бы покупать себе на эти деньги новые айфоны, гироскутеры, игровые приставки, огромные телевизоры и т.д. и т.п.
И всё это вы могли бы покупать на честно заработанные вами деньги. Не нуждаясь в субсидиях и не унижаясь, доказывая вашу нищету чтобы выпросить субсидию на оплату олигархам из тех денег, которые у вас отобрали в виде налогов.
Но вместо этого заработанные вами деньги отбирают в виде налогов и пускают на субсидии олигархам-монополистам. Все эти деньги оказываются у коррумпированых чиновников и олигархов-монополистов диктующих вам цены.
А вы вынуждены жить в нищите и доказывать что вы нищий, бегать и собирать справки, доказывающие что вы получаете нищенскую зарплату или пособие, чтобы отобранные у вас в виде налогов деньги заплатили олигархам, а не обобрали вас еще больше. Вот и всё.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий написав:Но вместо этого заработанные вами деньги отбирают в виде налогов и пускают на субсидии олигархам-монополистам. Все эти деньги оказываются у коррумпированых чиновников и олигархов-монополистов диктующих вам цены.
Я ж писав - є математика,яка чудово замінить емоції(страшилки при чому ще й бездоказові) 1 Гроші з бюджету отримують бюджетники 2 Бюджетники це - пенсіонери приблизно 12 млн осіб - 300 млрд грн - освіта приблизно 600 000 осіб - 40 млрд грн - медицина приблизно 400 000 осіб - 30 млрд грн - армія приблизно 300 000 осіб - 50 млрд грн - МВС приблизно 300 000 осіб - 50 млрд грн - МЧС приблизно 100 000 осіб - 20 млрд грн - чиновники приблизно 400 000 осіб - 40 млрд грн Таким чином тільки на зарплати вищеперечислених осіб йде - 530 млрд грн (з бюджету в 1100 млрд), ще 300 млрд це відсотки і погашення боргів попередніх періодів Не всі вищеперечислені хапуги і олігархи...
budivelnik написав:1 Гроші з бюджету отримують бюджетники 2 Бюджетники це - пенсіонери приблизно 12 млн осіб - 300 млрд грн - освіта приблизно 600 000 осіб - 70 млрд грн - медицина приблизно 400 000 осіб - 60 млрд грн - армія приблизно 300 000 осіб - 70 млрд грн - МВС приблизно 300 000 осіб - 60 млрд грн - МЧС приблизно 100 000 осіб - 20 млрд грн - чиновники приблизно 400 000 осіб - 60 млрд грн Таким чином тільки на зарплати вищеперечислених осіб йде - 700 млрд грн (з бюджету в 1100 млрд)
Пенсионеры - это не бюджетники. Пенсионеры - это вкладчики, которые всю жизнь вкладывали свои деньги в государство, чтобы на пенсии жить на проценты от вложений.
Вы же не называете депозитчиков банковскими клерками и не оспариваете что банки должны им платить проценты по депозитам и возвращать тело депозитов? Так почему вы пенсионеров бюджетниками называете?
Остальные перечисленные вами - 400+100+300+300+400+600 = 2.1 млн из 32 млн = 6.5%.
Я уверен вы не всех бюджетников перечислили и забыли еще упомянуть работников госкомпаний типа Укрпочты, Укрзализниці и т.п., которые тоже финансируются за счет госбюджета. Но 6.5% - это всеравно слишком дохрена. Черезчур. Нужно срочно сокращать.
Для сравнения в США из 236 млн на госбюджете работают 2,8 млн - это 1%. И это при том, что в США государственный аппарат довольно сильно раздут, т.к. это ведущая экономика и может себе такое позволить.
Чтобы было как в США, число бюджетников в Украине нужно сократить до 320 тыс. И в эти 320 тыс. должны входить работники Укрпошт, Укрзалізниць и других госпредприятий.
budivelnik написав:Не всі вищеперечислені хапуги і олігархи...
Бюджетники не все хапуги и олигархи - это верно, но большинство из них паразиты не несущие никакой пользы стране, но при этом проедающие налоги. Таких нужно увольнять не задумываясь а их ненужные должности сокращать.
И начинать нужно в первую очередь не с учителей и врачей, а вот c этого контингента:
чиновники приблизно 400 000 осіб
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 14:27, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik написав:1 Якщо мене нервує .що хтось мені завищує тарифи я..... йду й купую енергоощадне обладнання(лампочки , прилад триА і так далі) Тому при стандартному споживанні в 200-300Квт*годин , і тарифі в 1,6-1,8 грн квт*година +22 копійки легко нівелюється зменшенням споживання на 20%(40Квт*години в місяць)
тоесть вы считаете что к примеру те-же врачи или инженеры должны экономить на электричестве и делать операции при свечках, а инженеры проектировать на ватманах из тубуса?
Я правильно вас понимаю, что цель правительства - сокращение экономики и потребления энергоресурсов, чтобы их можно было продать за границу тем, кому они нужнее для развития и стимулирования заграничных экономик и развития заграничных технологий?
Правительство считает что в Украине новые технологии и развитие экономики ни к чему и поэтому стимулирует жесткую экономию энергоресурсов? Которых к слову сказать производится более чем достаточно для нормального развития экономики и технологий.
budivelnik написав:2 Якщо мені починає здаватись ,що зелений тариф для Ахметова це супер-пупер я.... просто пробую повторити його дії хоч і спрощено а - купую фотопанель в 6 м2 і потужністю у 1 Квт за приблизно 500 доларів б - купую літій-іонні акамулятори ємністю в 5 квт*годин за приблизно 1000 доларів І на виході отримую систему з допомогою якої взагалі не беру електроенергії з мережі..
повторить вы конечно можете, но как говорится Quod licet Iovi, non licet bovi.
а - купить фотопанели и літій-іонні акамулятори в кредит выданный ЕБРР под гарантии украинского государства вы не сможете. Во первых вам его не дадут. Во вторых за вас государство не даст поручительство о выплате тела кредита с процентами (за счет налогоплательщиков), в случае если ваш бизнес прогорит.
б - под вашу покупку фотопанелей и літій-іонніх акамуляторов вводить временные льготы на ввоз из Китая никто не будет, как это было сделано ранее для олигархов и отменено после того, как олигархи оборудование закупили и ввезли по льготам.
в - государство вам не подпишет договор о гарантированной закупке электричества за счет денег налогоплательщиков по 10 кратной цене с привязкой к курсу евро до 2030 года.
г - солнечная энергетика - это убыточный способ добычи электричества. Такой способ оправдан для космических аппаратов, межпланетных зондов или для каких-то автономных станций в антарктиде или в глуши за сотни километров от цивилизации.
Гораздо выгоднее и эффективнее не морочить себе голову и пользоваться классической энергетикой, которая значительно дешевле и экологичнее, т.к. не приводит к сильному загрязнению экологии при производстве солнечных панелей.