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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:17

  Амвросий написав:
  lapay написав:Угу - божевільні тарифи, коли АЕС і ГЕС продають електрику по одній копійці, для населення. :)


Себестоимость электрики 50-60 коп за кВт*час. Это включает все расходы, амортизации, зарплаты, топливо, доставка и все остальное. Все что свыше - это ктото хитрый кладет себе в карман на ровном месте.

Разница между АЭС и внешними кредиторами в том, что АЭС продает электричество по себестоимости и еще и зарабатывает на этом,


Ви не в темі. АЕС нагнули продавати по 10 копійок. І на АЕС зараз повна дупа з грошима.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:22

  budivelnik написав:Це є соціальна справедливість.


Это не социальная справедливость а развод на бабло. Когда нищие отдают все заработанное олигархам-монополистам имеющим преференции за счет коррупции и возможности протягивать выгодные для себя законы.

Если бы не было субсидий и законодательных принуждений к абонплатам, вы могли бы деньги которые государство забирает из ваших доходов потратить на себя лично. Сходить в кафе, выпить вкусный кофе, вкусно покушать в ресторанах, съездить отдохнуть на дорогие курорты, накопить себе на новую квартиру или дом, купить себе развлечения и игрушки. Например вы могли бы покупать себе на эти деньги новые айфоны, гироскутеры, игровые приставки, огромные телевизоры и т.д. и т.п.

И всё это вы могли бы покупать на честно заработанные вами деньги. Не нуждаясь в субсидиях и не унижаясь, доказывая вашу нищету чтобы выпросить субсидию на оплату олигархам из тех денег, которые у вас отобрали в виде налогов.

Но вместо этого заработанные вами деньги отбирают в виде налогов и пускают на субсидии олигархам-монополистам. Все эти деньги оказываются у коррумпированых чиновников и олигархов-монополистов диктующих вам цены.

А вы вынуждены жить в нищите и доказывать что вы нищий, бегать и собирать справки, доказывающие что вы получаете нищенскую зарплату или пособие, чтобы отобранные у вас в виде налогов деньги заплатили олигархам, а не обобрали вас еще больше. Вот и всё.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:35

  Амвросий написав:Но вместо этого заработанные вами деньги отбирают в виде налогов и пускают на субсидии олигархам-монополистам. Все эти деньги оказываются у коррумпированых чиновников и олигархов-монополистов диктующих вам цены.
Я ж писав - є математика,яка чудово замінить емоції(страшилки при чому ще й бездоказові)
1 Гроші з бюджету отримують бюджетники
2 Бюджетники це
- пенсіонери приблизно 12 млн осіб - 300 млрд грн
- освіта приблизно 600 000 осіб - 40 млрд грн
- медицина приблизно 400 000 осіб - 30 млрд грн
- армія приблизно 300 000 осіб - 50 млрд грн
- МВС приблизно 300 000 осіб - 50 млрд грн
- МЧС приблизно 100 000 осіб - 20 млрд грн
- чиновники приблизно 400 000 осіб - 40 млрд грн
Таким чином тільки на зарплати вищеперечислених осіб йде - 530 млрд грн (з бюджету в 1100 млрд), ще 300 млрд це відсотки і погашення боргів попередніх періодів
Не всі вищеперечислені хапуги і олігархи...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:53

  budivelnik написав:1 Гроші з бюджету отримують бюджетники
2 Бюджетники це
- пенсіонери приблизно 12 млн осіб - 300 млрд грн
- освіта приблизно 600 000 осіб - 70 млрд грн
- медицина приблизно 400 000 осіб - 60 млрд грн
- армія приблизно 300 000 осіб - 70 млрд грн
- МВС приблизно 300 000 осіб - 60 млрд грн
- МЧС приблизно 100 000 осіб - 20 млрд грн
- чиновники приблизно 400 000 осіб - 60 млрд грн
Таким чином тільки на зарплати вищеперечислених осіб йде - 700 млрд грн (з бюджету в 1100 млрд)


Пенсионеры - это не бюджетники. Пенсионеры - это вкладчики, которые всю жизнь вкладывали свои деньги в государство, чтобы на пенсии жить на проценты от вложений.

Вы же не называете депозитчиков банковскими клерками и не оспариваете что банки должны им платить проценты по депозитам и возвращать тело депозитов? Так почему вы пенсионеров бюджетниками называете?

Остальные перечисленные вами - 400+100+300+300+400+600 = 2.1 млн из 32 млн = 6.5%.

Я уверен вы не всех бюджетников перечислили и забыли еще упомянуть работников госкомпаний типа Укрпочты, Укрзализниці и т.п., которые тоже финансируются за счет госбюджета. Но 6.5% - это всеравно слишком дохрена. Черезчур. Нужно срочно сокращать.

Для сравнения в США из 236 млн на госбюджете работают 2,8 млн - это 1%. И это при том, что в США государственный аппарат довольно сильно раздут, т.к. это ведущая экономика и может себе такое позволить.

Чтобы было как в США, число бюджетников в Украине нужно сократить до 320 тыс. И в эти 320 тыс. должны входить работники Укрпошт, Укрзалізниць и других госпредприятий.

  budivelnik написав:Не всі вищеперечислені хапуги і олігархи...


Бюджетники не все хапуги и олигархи - это верно, но большинство из них паразиты не несущие никакой пользы стране, но при этом проедающие налоги. Таких нужно увольнять не задумываясь а их ненужные должности сокращать.

И начинать нужно в первую очередь не с учителей и врачей, а вот c этого контингента:
чиновники приблизно 400 000 осіб
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 14:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:12

  sergey_sryvkin написав:Ви не в темі. АЕС нагнули продавати по 10 копійок. І на АЕС зараз повна дупа з грошима.

не слышал про такие нововведения.

платить олигархам по зеленому тарифу из госбюджета по 5 грн за кВт*час и при этом показать дулю АЭС с их ценой в 50 коп и нагнуть их продавать по 10 коп.

Как тут выше писали - "социальная справедливость" или как некоторые политики говорят "рыночные цены"... :lol:
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 14:22, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:18

  budivelnik написав:1 Якщо мене нервує .що хтось мені завищує тарифи я..... йду й купую енергоощадне обладнання(лампочки , прилад триА і так далі)
Тому при стандартному споживанні в 200-300Квт*годин , і тарифі в 1,6-1,8 грн квт*година +22 копійки легко нівелюється зменшенням споживання на 20%(40Квт*години в місяць)


тоесть вы считаете что к примеру те-же врачи или инженеры должны экономить на электричестве и делать операции при свечках, а инженеры проектировать на ватманах из тубуса?

Я правильно вас понимаю, что цель правительства - сокращение экономики и потребления энергоресурсов, чтобы их можно было продать за границу тем, кому они нужнее для развития и стимулирования заграничных экономик и развития заграничных технологий?

Правительство считает что в Украине новые технологии и развитие экономики ни к чему и поэтому стимулирует жесткую экономию энергоресурсов? Которых к слову сказать производится более чем достаточно для нормального развития экономики и технологий.

  budivelnik написав:2 Якщо мені починає здаватись ,що зелений тариф для Ахметова це супер-пупер я.... просто пробую повторити його дії хоч і спрощено
а - купую фотопанель в 6 м2 і потужністю у 1 Квт за приблизно 500 доларів
б - купую літій-іонні акамулятори ємністю в 5 квт*годин за приблизно 1000 доларів
І на виході отримую систему з допомогою якої взагалі не беру електроенергії з мережі..


повторить вы конечно можете, но как говорится Quod licet Iovi, non licet bovi.

а - купить фотопанели и літій-іонні акамулятори в кредит выданный ЕБРР под гарантии украинского государства вы не сможете. Во первых вам его не дадут. Во вторых за вас государство не даст поручительство о выплате тела кредита с процентами (за счет налогоплательщиков), в случае если ваш бизнес прогорит.

б - под вашу покупку фотопанелей и літій-іонніх акамуляторов вводить временные льготы на ввоз из Китая никто не будет, как это было сделано ранее для олигархов и отменено после того, как олигархи оборудование закупили и ввезли по льготам.

в - государство вам не подпишет договор о гарантированной закупке электричества за счет денег налогоплательщиков по 10 кратной цене с привязкой к курсу евро до 2030 года.

г - солнечная энергетика - это убыточный способ добычи электричества. Такой способ оправдан для космических аппаратов, межпланетных зондов или для каких-то автономных станций в антарктиде или в глуши за сотни километров от цивилизации.

Гораздо выгоднее и эффективнее не морочить себе голову и пользоваться классической энергетикой, которая значительно дешевле и экологичнее, т.к. не приводит к сильному загрязнению экологии при производстве солнечных панелей.

Вообще ваш подход с копированием действий не понимая сути изначально ущербен. Ваши мысли напоминают последователей Карго-культа: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B3%D0%BE

Без коррупции и возможностей распила госбюджета, на фотопанелях и ветряках вы просто прогорите.
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