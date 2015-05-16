Додано: Суб 12 гру, 2020 13:18

budivelnik написав: 1 Якщо мене нервує .що хтось мені завищує тарифи я..... йду й купую енергоощадне обладнання(лампочки , прилад триА і так далі)

Тому при стандартному споживанні в 200-300Квт*годин , і тарифі в 1,6-1,8 грн квт*година +22 копійки легко нівелюється зменшенням споживання на 20%(40Квт*години в місяць) 1 Якщо мене нервує .що хтось мені завищує тарифи я..... йду й купую енергоощадне обладнання(лампочки , прилад триА і так далі)Тому при стандартному споживанні в 200-300Квт*годин , і тарифі в 1,6-1,8 грн квт*година +22 копійки легко нівелюється зменшенням споживання на 20%(40Квт*години в місяць)

budivelnik написав: 2 Якщо мені починає здаватись ,що зелений тариф для Ахметова це супер-пупер я.... просто пробую повторити його дії хоч і спрощено

а - купую фотопанель в 6 м2 і потужністю у 1 Квт за приблизно 500 доларів

б - купую літій-іонні акамулятори ємністю в 5 квт*годин за приблизно 1000 доларів

І на виході отримую систему з допомогою якої взагалі не беру електроенергії з мережі.. 2 Якщо мені починає здаватись ,що зелений тариф для Ахметова це супер-пупер я.... просто пробую повторити його дії хоч і спрощеноа - купую фотопанель в 6 м2 і потужністю у 1 Квт за приблизно 500 доларівб - купую літій-іонні акамулятори ємністю в 5 квт*годин за приблизно 1000 доларівІ на виході отримую систему з допомогою якої взагалі не беру електроенергії з мережі..

тоесть вы считаете что к примеру те-же врачи или инженеры должны экономить на электричестве и делать операции при свечках, а инженеры проектировать на ватманах из тубуса?Я правильно вас понимаю, что цель правительства - сокращение экономики и потребления энергоресурсов, чтобы их можно было продать за границу тем, кому они нужнее для развития и стимулирования заграничных экономик и развития заграничных технологий?Правительство считает что в Украине новые технологии и развитие экономики ни к чему и поэтому стимулирует жесткую экономию энергоресурсов? Которых к слову сказать производится более чем достаточно для нормального развития экономики и технологий.повторить вы конечно можете, но как говорится Quod licet Iovi, non licet bovi.а - купить фотопанели и літій-іонні акамулятори в кредит выданный ЕБРР под гарантии украинского государства вы не сможете. Во первых вам его не дадут. Во вторых за вас государство не даст поручительство о выплате тела кредита с процентами (за счет налогоплательщиков), в случае если ваш бизнес прогорит.б - под вашу покупку фотопанелей и літій-іонніх акамуляторов вводить временные льготы на ввоз из Китая никто не будет, как это было сделано ранее для олигархов и отменено после того, как олигархи оборудование закупили и ввезли по льготам.в - государство вам не подпишет договор о гарантированной закупке электричества за счет денег налогоплательщиков по 10 кратной цене с привязкой к курсу евро до 2030 года.г - солнечная энергетика - это убыточный способ добычи электричества. Такой способ оправдан для космических аппаратов, межпланетных зондов или для каких-то автономных станций в антарктиде или в глуши за сотни километров от цивилизации.Гораздо выгоднее и эффективнее не морочить себе голову и пользоваться классической энергетикой, которая значительно дешевле и экологичнее, т.к. не приводит к сильному загрязнению экологии при производстве солнечных панелей.Вообще ваш подход с копированием действий не понимая сути изначально ущербен. Ваши мысли напоминают последователей Карго-культа:Без коррупции и возможностей распила госбюджета, на фотопанелях и ветряках вы просто прогорите.